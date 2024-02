Indická ekonomika se rychle rozvíjí. Mnozí experti očekávají, že se brzy stane skutečnou alternativou k problémové Číně

Nejlidnatější stát na světě má za sebou úspěšnou dekádu, během níž se tamní ekonomice velmi dobře dařilo. Obyčejní Indové si pochvalují třeba rychlé tempo budování nové infrastruktury, rekordních hodnot ale dosahuje i místní akciový trh. Hodnota společností kotovaných na indických burzách totiž na konci loňského roku vůbec poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů (asi 93 bilionů korun).

A optimistické jsou podle mnoha odborníků i výhledy do budoucnosti. Třeba americká banka Jefferies očekává, že hodnota indických firem se do roku 2030 více než zdvojnásobí na zhruba deset bilionů dolarů. Takto velký trh už by podle firmy „velcí globální investoři prostě nemohli ignorovat“.

Indii navíc pomáhá i nepříliš pozitivní vývoj v sousední Číně. Tamní akciové trhy se totiž od roku 2021 postupně propadají, přičemž burzy v Šanghaji, Šen-čenu a Hongkongu přišly v tržní hodnotě o více než pět bilionů dolarů. Přímé zahraniční investice do čínských firem se rovněž propadají, v letošním lednu byly zhruba o 12 procent menší ve srovnání se stejným měsícem roku 2023.

„Čína v současnosti není dobrou volbou, takže mnoho lidí přemýšlí, jaký stát by ji mohl nahradit. Žádná jiná země se Číně nepodobá tak jako Indie. Můžeme se zkrátka stát vhodnou alternativou, kterou teď svět hledá, aby urychlil růst,“ uvedl pro CNN Pédžjuš Mittal, manažer investičního fondu Matthews Asia.





Ekonomiku posouvají investice do infrastruktury

Pozitivní očekávání ohledně vývoje indické ekonomiky potvrzují mnohá data. Třeba Mezinárodní měnový fond očekává, že země v příštím roce poroste o 6,5 procenta, zatímco Čína má vyrůst „jen“ o 4,6 procenta. Analytici z Jefferies dokonce očekávají, že se Indie do roku 2027 stane třetí největší světovou ekonomikou.

Nejlidnatější zemi světa věří rovněž společnost MSCI, která sleduje výkonnost globálních akciových trhů. Ta nedávno uvedla, že zvýší váhu Indie v indexu rozvíjejících se trhů z 17,98 na 18,06 procenta. Zároveň s tím se naopak sníží váha Číny, a to na 24,77 procenta.

Indexy MSCI jsou poměrně zásadní, protože pomáhají investorům při rozhodování, na jaké trhy mají vložit své peníze. Ještě před několika lety měla přitom Indie váhu pouhých sedmi procent.

Investovat v Indii chce i Musk

Zásadním motorem růstu Indie je podle odborníků již zmíněný rychlý rozvoj tamní infrastruktury. Země totiž v současnosti utrácí miliardy rupií za výstavbu silnic, přístavů, letišť a železnic. Toto dění téměř kopíruje situaci, jaká nastala v Čína zhruba před třiceti lety. „Investice do digitální a fyzické infrastruktury mají na naši ekonomiku velmi silný multiplikační efekt,“ vysvětlil Aditja Sureš, vedoucí výzkumu indického akciového trhu ve společnosti Macquarie Capital.

Nejrychleji rostoucí velká světová ekonomika posiluje rovněž díky změnám v globálních dodavatelských řetězcích. Mnoho firem se totiž snaží diverzifikovat svoji činnost, což ve většině případů znamená jejich postupný ústup z Číny. Tato východoasijská země se totiž během pandemie potýkala s výraznými omezeními, po jejím skončení pak tamní podnikání zkomplikovalo vzrůstající napětí mezi Pekingem a Washingtonem.

Své působení v Indii tak rozšiřují některé z největších světových firem. Patří k nim třeba významný dodavatel společnosti Apple Foxconn, velké plány ale nedávno oznámila i Tesla. Její ředitel Elon Musk loni v červnu uvedl, že společnost chce v Indii investovat, co nejdříve to půjde. „Indický premiér (Naréndra) Módí se o svoji zemi opravdu stará a snaží se nás přesvědčit k tomu, abychom zde významně investovali,“ řekl nejbohatší muž světa.

Módí je předsedou indické vlády už téměř 10 let, přičemž zatím to vypadá, že v letošních volbách svoji funkci znovu obhájí. To by podle expertů mohlo představovat další vzpruhu pro indickou ekonomiku. „Pokud bude mít Módí většinu a v zemi bude panovat politická stabilita, je jisté, že investoři budou mít o Indii ještě mnohem větší zájem,“ nechal se slyšet Mittal.

Indie poroste bez ohledu na Čínu

Zájmu zahraničních investorů o indický trh nahrávají rovněž pozitivní vztahy této země se západními ekonomikami, což je v ostrém kontrastu s aktuálním vývojem v Číně. Velkou roli pak hraje také již zmíněné jednání vrchních indických představitelů s nejvýznamnějšími společnostmi, které už přineslo své ovoce. Zahraniční investice na indický trh během Módího vlády dosáhly částky téměř 600 miliard dolarů, což je zhruba dvojnásobek oproti předchozímu desetiletí.

Ani indická ekonomika ale není zcela bez problémů – některé odborníky znepokojují třeba vysoké ceny akcií. Zatím se každopádně zdá, že tamní investory vysoká valuace mnoha firem příliš netrápí, díky čemuž indické akcie nadále prudce rostou.

Druhou komplikací pro rychlejší ekonomický rozvoj Indie je skutečnost, že trh nemá kapacitu absorbovat všechny peníze, které v současnosti odtékají z Číny. „Čína má opravdu mnoho společností s hodnotou aspoň 100 miliard dolarů. V Indii je ale těžké najít vhodné místo pro tak velký balík peněz,“ podotkl Mittal.

Odborníci se každopádně shodují, že indická ekonomika bude v nadcházejících letech stále významnější, a to bez ohledu na vývoj v sousední zemi. „I když bude Čína vyjednávat se Západem a vyřeší spoustu svých vlastních ekonomických problémů, nemyslím si, že se Indie vrátí někam do pozadí,“ uzavřel Mittal.