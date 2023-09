Indická ekonomika roste rekordně rychle. HDP země se i přes silnou inflaci zvýšilo téměř o osm procent

Hrubý domácí produkt Indie se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o 7,8 procenta. Jedná se o výrazné zlepšení oproti prvnímu kvartálu, kdy byl nárůst o 1,7 procentního bodu nižší. Zároveň je to nejvyšší hodnota od druhého čtvrtletí roku 2022, v němž HDP vzrostlo o 13,1 procenta. Indie tak jinými slovy – i díky pomalejšímu než očekávanému tempu růstu čínského hospodářství – zůstává aktuálně jednou z nejrychleji rostoucích velkých ekonomik na světě.

Hlavní ekonomický poradce tamní vlády Venkatramanan Anantha Nageswaran očekává, že celkový letošní růst indického HDP bude na úrovni přibližně 6,5 procenta. „Pozitivní vyhlídky budoucího vývoje se zdají být jasné, ačkoli některé vnější faktory představují riziko možného poklesu,“ řekl CNN Nageswaran.

Ekonom Thamashi De Silva ze společnosti Capital Economics k aktuálnímu dění uvedl, že vysoký růst HDP Indie je poměrně překvapivý. Došlo k němu totiž navzdory rozhodnutí místní centrální banky (Reserve Bank of India) zpřísnit měnovou politiku země, když v květnu 2022 zvýšila úrokovou sazbu o 2,5 procenta.





Zemědělství může být ohroženo

Hlavním tahounem silného růstu je podle ekonomů především sektor služeb. Obzvláště dobře se totiž dařilo třeba odvětví obchodu, dopravy, financí či nemovitostí, které vzrostly v rozmezí od 9,2 procenta do 12,1 procenta. Ve druhém čtvrtletí byl ale silný i nárůst stavební činnosti, jenž dosáhl 7,9procentního růstu.

Mezi dubnem a červnem vzrostla o šest procent také soukromá spotřeba, která tvoří více než polovinu indické ekonomiky. Výrobní sektor pak narostl o 4,7 procenta, což představuje mírné zvýšení oproti prvnímu čtvrtletí.

Většina ekonomů ale zároveň varovala, že současný pozitivní vývoj by mohlo ohrozit třeba nepříznivé počasí. Letošní srpen byl totiž nejsušší za více než sto let a ani v září se situace pravděpodobně nezlepší. „Určitě musíme více sledovat rizika, která hrozí zemědělskému sektoru. Důležitými faktory budoucího vývoje pak budou i úroveň globální poptávky a zpožděný dopad zvýšení úrokových sazeb,“ upozornil Suvodeep Rakshit, hlavní ekonom společnosti Kotak Institutional Equities.

Hrozbu představuje také vysoká inflace

Komplikaci pro další zvýšení HDP může v budoucnu představovat ještě nárůst cen potravin, který Indii trápí už delší dobu. Indická maloobchodní inflace se v červenci dostala na nejvyšší hodnotu za posledních 15 měsíců, přičemž nejvíce vzrostly ceny zeleniny a obilovin. I přesto ale Nageswaran uvedl, že „neexistuje žádná reálná hrozba, jež by mohla vést k tomu, že by se indická inflace vymkla kontrole“.

Někteří ekonomové každopádně zastávají zcela jiný názor a očekávají, že suché počasí by ke zpomalení ekonomiky vést mohlo. „Pokud bude stávající zdražování potravin pokračovat po delší dobu, mohlo by to nepříznivě ovlivnit chování spotřebitelů,“ odhadl Rajani Sinha, hlavní analytik společnosti CareEdge Ratings.