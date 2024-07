Ideální zaměstnavatel podle Čechů? Musí platit dostatečně a včas, umět pochválit i poděkovat a zajímat se o jejich názory

Jen máloco dokáže pracovníky semknout pevněji než představa ideálního šéfa. Minimálně to tak vypadá podle Barometru zaměstnanců, průzkumu společnosti Up Česká republika prováděného na vzorku více než tisícovky zdejších pracovníků, z něhož vyplývá, že svého současného zaměstnavatele by aktuálně ostatním doporučil jen každý sedmý Čech. A protože takové číslo se na první pohled jeví jako dosti nízké, vyvstává otázka, jak by vlastně ona vysněná firma měla vůbec vypadat.

Faktem je, že ačkoli se to pro mnoho pracujících lidí může zdát jako naprostá samozřejmost, pětadevadesát procent dotazovaných se shodlo na tom, že by ideální šéf měl především dodržovat termín výplaty. A nejen to.

Současně totiž platí, že finanční ohodnocení by mělo být férové a odpovídat dovednostem zaměstnance i jeho pracovnímu nasazení. Avšak protože peníze rozhodně nejsou všechno, není divu, že hned devět z deseti zaměstnanců touží ze strany nadřízeného rovněž po poděkování za odvedenou práci a pochvale. Ta může mít na pracovníky ostatně kolikrát podstatně pozitivnější efekt než kdejaký finanční bonus.

„Pochvala či uznání mají mnohem výraznější a dlouhodobější dopad zejména na motivaci zaměstnanců i jejich loajalitu. Stále oblíbenější jsou i online pochvaly, které dobře fungují v hybridním pracovním režimu,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel v úvodu zmíněné společnosti, která se péčí o zaměstnance a jejich odměňování zabývá skoro 30 let.





Starost o zdraví i zájem o osobní život

Jedním z dalších neméně důležitých faktorů by dle průzkumu měla pro zaměstnavatele být i starost o zdraví svých zaměstnanců. To znamená, aby například podporoval kvalitní vyvážené stravování a pečoval o jejich fyzickou i psychickou kondici. Tento názor sdílí hned 88 procent dotazovaných.

„S prodlužováním pracovního věku bude péče o fyzické i psychické zdraví zaměstnanců čím dál důležitější. Čísla ukazují, že zdravotní problémy jsou po 61. roce věku častější, proto by prevence měla být důležitým tématem pro všechny – zaměstnance, firmy i stát,“ přibližuje Nicoletti.

Způsobů, jakými zdravotní kondici svých zaměstnanců podpořit, je hned několik. Základem je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Přidat ale může firma také benefity orientované na wellbeing a volnočasové aktivity stejně jako služby psychologa a další preventivní programy.

Do popředí zájmu zaměstnanců se navíc dostává rovněž více osobní roviny. Zhruba osm z deseti dotazovaných by si přálo, aby šéf projevil zájem o jejich názory a postoje, zatímco další asi tři čtvrtiny dotazovaných by dokonce ocenily, kdyby se nadřízený více zajímal o jejich celkovou spokojenost nejen v zaměstnání, nýbrž i v osobním životě.

„Zaměstnavatelé se dosud zjišťováním názorů svých lidí příliš nezabývali. Často z důvodu organizační náročnosti, složitého vyhodnocování nebo kvůli absenci vhodných nástrojů,“ komentuje Nicoletti s tím, že dnes už je situace jiná: „Zrealizovat online měření spokojenosti zaměstnanců nebo rychlou anketu na libovolné téma pro nás není po technologické stránce problém a my o tyto nástroje v posledním roce skutečně registrujeme rekordní zájem.“

V neposlední řadě považují zaměstnanci za základ také péči o firemní kulturu, která jde ruku v ruce s dobrými pracovními podmínkami. Že by se v této oblasti měl ideální zaměstnavatel angažovat, si myslí 83 procent dotazovaných.

„Budování zdravé firemní kultury je alfou a omegou každé firmy a spočívá i v rozvoji komunikace a dobrých vztahů. Čím dál častěji s tím přitom pomáhají různé technologické nástroje a platformy, které pomáhají udržet dobré vztahy a komunikaci i v podmínkách hybridní práce,“ uzavírá Nicoletti.