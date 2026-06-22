I když vztah skončí, péče o děti pokračuje. České mediátorky vytvořily aplikaci pro rodiče po rozchodu

Z mediační praxe je vidět, co všechno rozchod rodičů změní. Z jedné domácnosti se stanou dvě, často navíc se zcela různými režimy. Rozdělit mezi ně každodenní péči o děti proto není mnohdy vůbec snadné.
Oba rodiče musí řešit řadu praktických záležitostí, které byly při společném soužití automatické. Týká se to školní docházky, dopravy na kroužky i nákupu sezónního oblečení. A nezřídka kdy pak dochází k nedorozuměním, která běžná (a v současné době i převažující) online komunikace vyřešit nedokáže.
To bylo ostatně i impulzem pro vznik aplikace app2us Rodina. Její zakladatelky, advokátky a mediátorky Andrea Vyskočilová a Michaela Radoušová, roky sledovaly, že rodiny jejich klientů mají za sebou různé příběhy, ale v praxi narážejí na podobné organizační problémy. Platforma má proto být spíše praktickým vodítkem než dalším komunikačním kanálem. Nabízí místo, kde se dá nový režim nejen naplánovat, ale také průběžně upravovat a udržovat pod kontrolou.
Různé rodiny, podobné situace
Mediace je v českém prostředí legislativně ukotvená od roku 2012 a odborníci ji už běžně využívají. Pro řadu rodičů je ale pořád něčím, s čím se poprvé setkají až ve chvíli, kdy se jejich rodinný život zásadně změní.
Podle zakladatelek app2us Rodina se přitom v mediační praxi opakuje hlavně potřeba přetavit obecnou dohodu do každodenního fungování. „I když je každá rodina jiná a má za sebou jiný příběh, potřebuje řešit podobné věci. Jde zejména o režim péče, komunikaci, rozdělení úkolů nebo financování potřeb dětí,“ popisují pro Euro.cz Vyskočilová s Radoušovou.
Aplikace má rodičům v této fázi nabídnout první oporu. Neurčuje, jak mají žít, ale nabízí možnosti, které by jinak nejspíš hledali metodou pokus–omyl. Součástí jsou proto přednastavené šablony péče, které lze dále přizpůsobovat konkrétní rodině. Autorky aplikace navíc počítají i s tím, že se běžný režim v průběhu roku mění. Jinak vypadá týden ve školním roce, jinak prázdniny nebo mimořádná situace, kdy je potřeba plán rychle upravit.
Více než sdílený kalendář
Klasický sdílený kalendář nebo tabulka mohou rodičům pomoci s termíny, ale podle zakladatelek projektu řeší jen část problému. Péče o děti totiž vyžaduje i dobře zvládnutou komunikaci. Nestačí vědět, u koho potomek zrovna je, ale také kdo co zařídí, jestli druhý rodič změnu v plánu potvrdil nebo jak se rozdělí výdaje.
Aplikace se proto snaží spojit plán péče s další agendou, která se kolem dětí běžně řeší. Rodiče v ní mohou upravovat režim, domlouvat změny, zadávat úkoly nebo si ukládat poznámky a kontakty. Důležité je, že některé kroky vyžadují reakci druhé strany, takže změna plánu nezůstane bez povšimnutí, ale musí dojít k jejímu potvrzení.
Samostatnou část tvoří finance, jež podle zkušeností obou mediátorek patří mezi časté zdroje napětí. Platforma umožňuje zapisovat výdaje na děti a nastavit, v jakém poměru se mají mezi rodiče rozdělit. Nemusí jít vždy o polovinu nákladů pro každého, poměr lze upravit i podle konkrétní situace nebo typu výdaje. „Rodiče mají často pocit, že jeden kupuje všechno a druhý o tom nemá přehled. Chtěly jsme tedy, aby bylo okamžitě vidět, kolik peněz který z nich vynaložil,“ říkají spoluzakladatelky.
Zprávy jen tak nezmizí
Jednou z funkcí, na kterou Vyskočilová s Radoušovou upozorňují, je bezpečný chat. Rodiče dnes většinou využívají několik komunikačních kanálů, od SMS přes e-mail až po WhatsApp. Důležitá informace tak mnohdy snadno zapadne, potažmo si může každý z rodičů zapamatovat jen část domluvy, což v emočně vypjatých chvílích příliš nepomáhá.
V app2us Rodina proto zprávy nejdou zpětně upravovat ani mazat. Podle Vyskočilové a Radoušové to nemá sloužit ke kontrole bývalých partnerů, ale spíš k tomu, aby si obě strany dávaly větší pozor na konkrétní formulace a aby vše bylo dohledatelné. Zvlášť u rodičů, kteří mají po rozchodu s komunikací problém, se takové neutrální prostředí hodí: „Když člověk ví, že zprávu nejde zpětně změnit ani odstranit, dá si větší pozor na své vyjadřování.“
Je to na rodičích
Myšlenka rodičovské odpovědnosti se promítla i do názvu app2us. Ten vychází z anglického „up to us“, tedy z přesvědčení, že do velké míry záleží na samotných rodičích, jak si s náročnou situací poradí. Číslice dvě pak odkazuje na dva rodiče, kteří už spolu nemusí tvořit pár, ale dál se společně starají o děti.
Zakladatelky zdůrazňují, že aplikace nemá nahrazovat soud, OSPOD ani advokáta. Tyto instituce a odborníci mají své místo hlavně tam, kde rodiče potřebují pomoc nebo se nedokážou dohodnout. Každodenní život dětí se ale odehrává mimo soudní síň či úřad. „Podle nás je potřeba podporovat kompetenci rodičů samotných. Není to na státu a vlastně ani na mediátorovi. Každodenní život je na rodičích,“ vysvětlují Vyskočilová a Radoušová.
Zakladatelky se navíc v praxi setkávají i s mezinárodními páry, u nichž do péče o děti vstupuje větší vzdálenost, odlišné jazyky nebo jiné zvyklosti. I proto aplikace funguje nejen v češtině, ale také v angličtině a podporuje vybrané cizí měny.
Od práva k vývoji aplikace
Iniciátorky projektu vstoupily díky app2us do prostředí, které vůbec neznaly. Jejich zkušenost vycházela z advokacie a mediace, nikoli ze startupového světa nebo vývoje digitálních produktů. To, co běžně řešily s rodiči u mediačního stolu, proto musely převést do podoby, které porozumí vývojáři a následně i samotní uživatelé.
Nejtěžší podle nich bylo najít rovnováhu mezi přesností a jednoduchostí. Aplikace měla vycházet z reálných případů rodinného práva, zároveň ale nesměla rodiče odradit složitým ovládáním. V pokročilé fázi vývoje proto do týmu přibraly dalšího člověka, který jim pomohl podívat se na produkt očima běžného uživatele. „Převést naše myšlenky do myšlení vývojářů tak, aby je dokázali vtělit do aplikace a aby fungovaly podle našich představ, byla obrovská výzva,“ přiznávají.
Prvotní ideu dostaly zhruba před dvěma lety, zatímco samotný vývoj trval přibližně rok. Hlavní bylo se v určité chvíli rozhodnout, že základní verze je už připravená na spuštění, protože celý projekt financovaly z vlastních zdrojů.
Další směr ukážou sami uživatelé
Nová aplikace je na trhu teprve od dubna, takže na hodnocení úspěšnosti je zatím brzy. Už teď ale Vyskočilová s Radoušovou počítají s tím, že některé funkce budou postupně rozšiřovat. Například uvažují o rozšíření osob, které budou mít do platformy přístup a také o propojení vyúčtování nákladů přímo přes platební brány. Záležet ale bude hlavě na zpětné vazbě od uživatelů. Těm nyní nabízejí dvě varianty předplatného: měsíční, nebo zvýhodněné roční. Platí přitom, že kompletní verzi si lze vždy vyzkoušet na měsíc zdarma.
Do budoucna může dávat smysl také expanze do střední Evropy. Nejdřív se ovšem musejí ujistit, že čeští rodiče jejich appku přijmou a že jim skutečně uleví od organizační zátěže, aby měli více prostoru věnovat se svým potomkům. „Doufáme, že aplikace bude pro rodiče užitečná a pomůže jim ušetřit čas, který pak budou moct strávit s dětmi – ať už společně někam vyrazí, nebo si budou třeba jen povídat,“ uzavírají mediátorky.