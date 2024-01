Nic jako hypotéka pro studenty neexistuje, říká hypoteční makléř. Kde chybí příjem, mohou pomoci rodiče

Ačkoli se otázkou vlastního bydlení většina mladých začíná zabývat až poté, co nastoupí do zaměstnání, najdou se i tací, kteří nad pořízením bytu či domu uvažují už během studia. Pro část takových studentů je kromě potenciálního majetku totiž lákavá rovněž vidina pasivního příjmu z pronájmu vlastní nemovitosti.

Jenže ačkoli se s pojmem hypotéka pro studenty lze setkat poměrně běžně, nic jako hypoteční úvěr šitý školákům na míru ve skutečnosti neexistuje. Možnosti nicméně jsou, přičemž důležitou roli zde mohou sehrát žadatelovi rodiče.

„Ve své praxi se s takovými úvěry setkávám jen velmi zřídka. Banka jako taková pojem studentská hypotéka nezná. Jedná se o běžnou hypotéku, kterou si bere student společně s rodiči. Student zde není hlavním nositelem příjmu. Ten do žádosti přináší rodiče, kteří budou po ukončení studia a nárůstu příjmu dítěte z úvěru vyvázáni,“ uvádí pro Euro.cz hypoteční makléř společnosti Sirius Finance Josef Janoušek a dodává, že některé banky jsou schopny nastavit délku splatnosti podle studenta, takže vyšší věk rodičů nemusí být překážkou.

Všichni stejným metrem

Něco jiného je situace, ve které student stabilními příjmy disponuje. Pokud jsou navíc v dostatečné výši, pak rodiče nemusí hrát vůbec žádnou roli. Nicméně, ani tak není hypotéka ve ,studentském‘ nastavení bankou nijak zvýhodněna. „Sazby jsou shodné, jako by si hypotéku brali sami rodiče,“ vysvětluje Janoušek.





Jinými slovy, aby studující mladý člověk na hypoteční úvěr dosáhl, musí splňovat stejné podmínky jako všichni ostatní – ať pracuje, nebo se na výkon povolání teprve připravuje. „Každý žadatel hypotečního úvěru u nás musí splňovat stejné předpoklady pro schválení hypotéky: zejména pak musí prokázat svoji schopnost hypotéku splácet, a to i v budoucnu. To znamená mít příjmy, které jsou dostatečné a udržitelné,“ komentuje pro Euro.cz mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová.

Statistikami, které by množství studujících žadatelů přiblížily, v bance nedisponují. A podobně je tomu i v případě ČSOB, která redakci poskytla alespoň množství nejmladších zájemců. Ti do věku 24 let aktuálně představují 3,86 procenta.

V řádech jednotek procent se pak tito lidé pohybují i u Raiffeisenbank. „Při poskytování úvěru jsme povinni zkoumat trvalost a stabilitu příjmů, čili student-brigádník se kvalifikovat nebude. A u částečného úvazku zase nebývá plat tak vysoký, aby si člověk mohl koupit byt,“ podotýká tisková mluvčí poslední uvedené instituce Tereza Kaiseršotová.

Zletilost a stabilní příjem na prvním místě

Pro banku, která se o výši příjmu u dospělého žadatele zajímá, jsou stejně jako v případě jakýchkoli jiných zájemců akceptovatelné jak prokazatelné příjmy ze zaměstnání, tak ty z podnikání. Kromě toho sledují i dosavadní úvěrovou historii zájemce o hypotéku a jeho bezdlužnost. Získání úvěru tak může ztroskotat třeba na záznamech v registru dlužníků či na nedoplatcích na zdravotním či sociálním pojištění.

„Banky nesledují, zda žadatel o hypotéku studuje. Důležitá je pro ně především zletilost a stabilní příjem. Na hypoteční úvěr tedy mohou klidně dosáhnout vysokoškoláci, kteří při studiu pracují jako zaměstnanci nebo úspěšně podnikají. Prostor pro skloubení vzdělávání a práce nabízí především dálkové a kombinované formy studia,“ doplňuje generální ředitel fintech startupu hyponamíru.cz Miroslav Majer.

Nicméně je podle něj nutné počítat s tím, že banky neberou v potaz veškeré příjmy, zajímají je hlavně ty pravidelného charakteru: „Některé mohou za určitých podmínek zohlednit i příjmy z práce na dohodu, ale má to svá specifika. Nárazové brigády a jiné krátkodobé výdělky ovšem banky nijak nezohledňují,“ říká Majer.

Pracující partner na stejné úrovni jako rodič

V praxi dle Majera běžně nastávají situace, kdy o hypotéku žádají dva partneři. Jeden z nich pracuje a druhý studuje. V takovém případě platí stejné pravidlo jako v případě rodičů zájemce – ačkoli do úvěru vstupují oba, banka počítá jen s příjmy vydělávající osoby.

Mladí lidé pak mohou narazit na další problém, kterým je fakt, že nemají našetřeno. Aktuálně je horní hranice ukazatele LTV pro žadatele mladší 36 let nastavena na 90 procent, a tak tito zájemci musí mít naspořenou alespoň desetinu z hodnoty zastavené nemovitosti. Bez úspor je tedy nutné přizvat dalšího spolužadatele s dostatečně vysokými příjmy nebo poskytnout bance do zástavy další vhodnou nemovitost, uvádí hyponamíru.cz.

Obecně dnes hypotéky ,pro mladé‘ poskytuje celá řada bank. „Kromě možnosti zajištění financování až do 90 procent hodnoty nemovitosti zpravidla přinášejí i další výhody. Tou hlavní bývá oproti standardním nabídkám o něco výhodnější úroková sazba. Banka může dále poskytnout například ocenění nemovitosti či vedení úvěru zdarma,“ uzavírá Majer.