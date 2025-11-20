Hubnutí jako nový zlatý důl. Výrobce léků proti obezitě Eli Lilly rychle roste, jeho hodnota brzy přesáhne bilion dolarů

Díky boomu umělé inteligence v posledních měsících výrazně rostly velké technologické společnosti typu Nvidie, Applu, Mety či Alphabetu. Seznam firem s valuací přes jeden bilion dolarů by se ale brzy mohl rozšířit o ještě nedávno poměrně nepravděpodobného kandidáta – americkou farmaceutickou společnost Eli Lilly.
Hlavním důvodem současného úspěchu této firmy je především relativně nový a účinný lék proti obezitě jménem Zepbound. Eli Lilly ho podle listu The Wall Street Journal (WSJ) začala prodávat teprve koncem roku 2023, téměř okamžitě ale vyvolal značný zájem pacientů po celých Spojených státech i v mnoha dalších zemích.
Zepbound, aplikovaný formou injekce, působí na receptory ve střevech a mozku, kde reguluje chuť k jídlu a pocit sytosti, což vede ke snížení příjmu potravy. Podle klinických dat je tento lék účinnější než konkurenční přípravek Wegovy od dánské společnosti Novo Nordisk, díky čemuž ho lékaři ve Spojených státech aktuálně předepisují mnohem častěji.
Čtyřicet milionů nových pacientů
Velká poptávka po Zepboundu vede k tomu, že valuace společnosti Eli Lilly aktuálně výrazně roste. Zatímco na konci března 2024 měla firma hodnotu více než 700 miliard dolarů, v současnosti je to přibližně už 970 miliard (asi 20 bilionů korun). Konkurenční Novo Nordisk naopak zaostal za očekáváním, takže jeho valuace ve stejném období klesla ze zhruba půl bilionu dolarů na asi 200 miliard (více než čtyři biliony korun).
Analytici se navíc shodují, že růst Eli Lilly nemusí ještě zdaleka skončit a že firma pravděpodobně velmi brzy překoná zmiňovanou jednobilionovou hranici. S tím jí pomůže i nedávno uzavřená dohoda s administrativou prezidenta Donalda Trumpa, v jejímž rámci se společnost zavázala ke snížení ceny léku výměnou za jeho širší krytí skrze vládou sponzorované programy zdravotního pojištění Medicare a Medicaid, které jsou určené pro seniory a lidi s nízkými příjmy.
Podle vyjádření zástupců Eli Lilly poskytne zmíněná dohoda přístup k lékům na obezitu dalším zhruba 40 milionům pacientů. Její uzavření navíc pro firmu přišlo v ideální čas, jelikož se jí podařilo navýšit výrobní kapacity natolik, aby dokázala uspokojit rozsáhlou poptávku.
Dalším významným impulsem pro Eli Lilly pak může být skutečnost, že firma na trh brzy uvede nové pilulky na hubnutí s ještě větším prodejním potenciálem. Oproti Zepboundu totiž budou o něco levnější, bude snazší je vyrábět ve velkém a zároveň i jejich způsob podání bude pro zákazníky mnohem příjemnější. Pilulky se navíc na trh dostávají právě za situace, kdy na sebe léky jako Zepbound a Wegovy strhávají značnou pozornost, což by mohlo celkovou poptávku ještě více podpořit.
Nejprodávanější lék v historii?
Důležitou součástí růstu Eli Lilly se má stát i velká mezinárodní expanze na slibné trhy, jako je Evropa nebo Brazílie. Mimo území USA je dnes Zepbound dostupný pod značkou Mounjaro, přičemž tržby této společnosti v letošním třetím čtvrtletí dosáhly 2,97 miliardy dolarů (asi 62 miliard korun), což představuje prudký nárůst ze 728 milionů (přibližně 16 miliard korun) o rok dříve.
Dle odhadů analytické společnosti FactSet, na které se WSJ odkazuje, by celosvětové tržby obou léků Eli Lilly proti obezitě mohly do roku 2026 stoupnout na více než 40 miliard dolarů (asi 836 miliard korun), respektive až na 60 miliard (téměř 1,3 bilionu korun) do konce nynější dekády. Pokud k tomu skutečně dojde, stal by se ze Zepboundu/Mounjara vůbec nejprodávanější lék v historii.
Je zřejmé, že na úspěch léků proti obezitě bude chtít konkurence zareagovat, přičemž kromě zmíněného Novo Nordisku se tomuto odvětví aktuálně intenzivně věnují i firmy Amgen a Pfizer. Zda se jim to podaří, ukáže až čas. A hodnota Eli Lilly bude mezitím s velkou pravděpodobností, respektive pakliže se nestane něco neočekávaného, nadále růst.