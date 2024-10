Hrozí Česku odliv mladých talentů? Místní firmy mnohdy nedokáží udržet své zaměstnance, ti můžou prchnout k zahraniční konkurenci

Zaměstnanci jsou bezpochyby jednou z nejdůležitějších součástí každé firmy, jelikož je na nich do velké míry závislý úspěch celého podnikání. Ne každá společnost si to ale zjevně dostatečně uvědomuje, a mnoho lidí je tak se svou pracovní pozicí z různých důvodů nespokojeno. Tato frustrace přitom podle expertů může způsobit, že obzvláště mladí talentovaní Češi se budou poohlížet po místě u některé ze zahraničních firem.

Zmíněný vývoj potvrzuje třeba spoluzakladatel startupu Sloneek a HR expert Milan Rataj, podle něhož je odchod talentovaných Čechů do zahraničí poměrně reálnou variantou. Už 53 procent pracovní síly na tuzemském trhu totiž tvoří generace mileniálů a generace Z. Tito lidé jsou zcestovalejší než jejich starší kolegové, angličtina pro ně nepředstavuje žádný problém a zároveň chtějí být zaměstnáni v prostředí, které je naplňuje a posouvá. To je může přesvědčit, aby zkusili práci pro zahraniční firmu, což je dnes mnohem jednodušší než v minulosti.

„Díky možnosti pracovat odkudkoli může paradoxně Česko zaznamenat odliv mozků, aniž by tito lidé fyzicky opustili republiku. Na tuzemskou ekonomiku to však bude mít podobný dopad, jako kdyby o ně Česko úplně přišlo,“ uvedl Rataj.

Podobný scénář připustil rovněž Filip Mikschik, zakladatel kariérního portálu StartupJobs: „Jelikož se pohybujeme na propojeném globálním trhu, kde můžeme z domova pracovat pro zahraniční firmy, tak lidem nic nebrání se vydat třeba směrem do zahraničí. Za svým novým zaměstnavatelem se totiž nemusí stěhovat pryč, ale můžou pro něj pracovat na dálku přímo z Česka, ač on se nachází v cizině.“





Absence home office i zastaralá legislativa

Důvodů pro nespokojenost s prací u české firmy může být samozřejmě spousta. Odborníci zmiňují třeba to, že společnosti mnohdy neumí své talenty včas identifikovat a aktivně jim nabídnout například profesní posun nebo je více zapojovat do spolurozhodování o dění ve firmě. Tento stav by se dal přitom podle Rataje zlepšit tak, že by firmy kladly větší důraz na personalistiku.

Jaké faktory jsou pro vás při rozhodování o budoucí práci důležité? Výše mzdy/platu

Kolegové

Možnost práce z domova

Benefity typu stravenek či multisport karty

Firemní kultura

Flexibilní pracovní doba

Atraktivita pracovní náplně

Jiné

Další častou motivací pro změnu zaměstnání je stupňující se nechuť českých společností k práci na home office. „Hlavně nastupující mladá generace chce pracovat odkudkoliv, poznávat u toho svět a něco si užít. Třeba v IT si během covidu zaměstnanci zvykli, že můžou pracovat na Bali nebo ze Španělska, a teď se jim přirozeně zpátky za stůl v kanceláří nechce. Firmy ale potřebují být efektivní, a naopak se snaží lidi dostat do kanceláří zpět. Z našich zkušeností totiž víme, že remote režim zaměstnavatelům moc nesvědčí,“ nechal se slyšet partner českého VC fondu Purple Ventures Jan Davídek.

Jeho kolega Jan Staněk zase zmínil mnohé výhody, jež Česko oproti zahraničí postrádá. „Stále trpíme zkostnatělostí politické reprezentace, která dostatečně rychle nezlepšuje legislativní prostředí pro mladé firmy. Potřebovali bychom lepší legislativu o zaměstnaneckých opčních programech, funkční digitalizaci státu nebo třeba zrychlená pracovní povolení pro vzdělané talenty ze zahraničí,“ řekl.

Nespokojenost je nutné řešit

Kromě již zmíněných faktorů může být motivací pro práci u zahraniční firmy také nepříznivý stav tuzemského pracovního trhu. Zhruba od poloviny roku 2023 totiž v Česku dochází k nárůstu počtu uchazečů na jednotlivé nabízené pozice. Pro firmy je to sice dobrá zpráva, jelikož si mezi nimi mohou více vybírat, u neúspěšných kandidátů však opět roste frustrace a chuť zkusit něco nového.

„Poslední dobou vidíme i lehké polevení firem v přístupu ke kandidátům ve chvíli, kdy jich mají dostatek. Uchazeči tedy častěji než dříve nedostávají reakce na své odeslané žádosti a životopisy, což je samozřejmě může motivovat poohlédnout se po konkurenci třeba v zahraničí. U některých společností navíc sledujeme lehkou optimalizaci, kdy využívají situace na trhu a obměňují jednotlivé zaměstnance nebo i celé týmy za zkušenější,“ shrnul Mikschik.

Ačkoliv zatím k žádnému velkému exodu českých talentů do zahraničí nedochází, ze zmíněných důvodů vyplývá, že taková možnost do budoucna rozhodně nereálná není. Mnohé české společnosti by si proto podle odborníků měly svůj stávající přístup k zaměstnancům razantně promyslet.

„Na to, jak velkou položku v rozpočtech firem lidé tvoří, je péče o ně zanedbaná. Nebavíme se o tom, aby bylo v kanceláři na stole čerstvé ovoce. Ale o tom, aby se každý cítil na své pozici naplněný a jeho případnou nespokojenost umělo vedení či HR predikovat dřív, než přijde,“ uzavřel Rataj ze startupu Sloneek.