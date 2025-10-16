Hravá architektura pro nejmenší. Nové školky dokazují, že prostor, kde děti objevují svět, může být krásný, bezpečný i chytrý

Mateřské školy jsou stavby, ve kterých si malé dítě formuje úplně základní vztah se světem. Na rozdíl od domova je to místo, kde je poprvé samo, mimo bezpečí rodiny, a kde navazuje vlastní vztahy s lidmi i prostředím, často poprvé v životě. Právě proto by školky měly být výjimečné stavby, jejichž hlavním posláním je dát dětem pocit, že svět je zábavné a bezpečné místo pro život.
„Když začnete stavbu školky jako architekt řešit, zjistíte, že společnost a instituce opletly tyto projekty neproniknutelnou pavučinou různých norem, zákazů a příkazů,“ popisují lidé ze studia Mjölk architekti a dodávají: „Chcete vytvářet místo s jasným účelem – dělat radost dětem při zkoumání světa – a místo toho řešíte složitou matematickou rovnici. Počítáte kubické metry vyměněného vzduchu, dokazujete, že každý čtvereční metr má osvětlení podle norem. Stavba nesmí být ze dřeva. Jako proč? Nevíme. A nesmí mít víc než dvě patra. Proč? Také nevíme.“
Děti, na kterých v celém procesu záleží nejvíc, z něj přitom zůstávají úplně vynechány. Podle architektů z Mjölku jsou ale schopné o prostoru přemýšlet a dokážou jasně říct, co by pro ně bylo nejlepší. A to není jediná překážka.
Rovněž najít ve městě vhodné místo pro mateřskou školu bývá složité. Ideální je blízko bydlení, aby děti nemusely dojíždět, bez rušné dopravy, ale s dostatkem prostoru pro zahradu a pobyt venku. Přesto se to některým městům daří. Říčany, Jablonec nebo třeba Varnsdorf ukazují, že i školka může mít kvalitní a inspirativní architekturu. Podívejte se, jak se českým architektům podařilo vyrovnat s jedním z nejnáročnějších zadání – navrhnout prostor, ve kterém děti objevují svět.
Hravá školka, která má dvě tváře
Nová mateřská škola v Říčanech od studia Architektura vznikla jako součást rozvoje čtvrti Říčany–Větrník. Zadáním města bylo navrhnout novostavbu školky se sportovním zaměřením a objekt tělocvičny. Architekti proto vytvořili trojici propojených částí, školku, zahradu a tělocvičnu, která teprve čeká na výstavbu. Stavba vyšla zhruba na 60 milionů korun. Architekti se nejprve zamýšleli nad tím, co všechno tvoří dětství a jak se dítě v průběhu života mění. Inspiraci hledali v netradičních školkách z celého světa, i když řadu nápadů nakonec zbrzdila již zmíněná přísná legislativa.
Od počátku měla stavba podporu města, které podle autorů projektu projevilo odvahu i velkorysost. „Cítili jsme skutečný zájem o projekt a důvěru, že školka může být nejen funkční, ale i inspirativní stavba,“ uvádějí architekti, pro které byly děti samotné zásadní – jejich hry, pohyb, vidění, měřítko. Dětská živelnost, neuspořádanost, nepředvídatelnost, čistota, zvídavost, optimismus a nezatíženost hořkostmi života.
Hmotově je školka rozdělena do několika částí. Centrální kostka obsahuje zázemí, kanceláře a vstupy, na které navazují jednotlivé třídy otevřené do zahrady. Ty nejsou klasicky obdélníkové, ale volně tvarované, připomínají světy na hraní. Pagody tvoří siluetu domu a zevnitř vytvářejí pocit skrýše, indiánského tee-pee, prostor, kam dopadá světlo z trojúhelníkových oken, přiznané dřevěné konstrukce jako větve stromu. Ve vstupním atriu je pavoučí síť a lanové centrum, které propojuje třídy a slouží jako prostor pro hru i komunitní setkávání.
Školka má dvě tváře – do ulice působí kompaktně, do zahrady se rozpadá do hravých objemů, které vpouštějí světlo a vzduch. Fasádu oživuje vertikální zeleň, vstup má evokovat bránu do tajemného chrámu či kosmické lodi a přiznané vedení instalací umožňuje dětem vidět, kudy proudí voda, vzduch i elektřina.
Rajská zahrada s čistou duší dítěte
Ve Varnsdorfu vyrostla nová mateřská škola GALAXIE eR (eR jako radost) od studia RG architects za téměř 85 milionů korun. Elipsovitá stavba s vnitřním atriem a zelenou střechou nabízí místo pro 50 dětí a navazuje navazuje na okolní lesopark i přilehlou zahradu. Organický tvar školky zrcadlí otevřenost, volnost pohybu, harmonii a krásu – nezbytnou „potravu“ lidského ducha, žádoucí pro rozvoj dětí.
Uvnitř objektu se otevírá zelené atrium se sakurami, které vytváří poklidné místo pro pohodu a hru dětí. Svým ztvárněním symbolizuje ideu rajské zahrady a čistou duši dítěte. Právě tento prostor propojuje školku se zahradou a vytváří dojem plynulého přechodu mezi vnitřním a vnějším světem. Dvě samostatná oddělení doplňuje multifunkční sál, který slouží nejen pro pohybové a kulturní aktivity, ale i pro komunitní akce města.
Interiér je navržen jako klidné, harmonické prostředí kombinující přírodní linoleum, březovou překližku a velké prosklené plochy, které opticky propojují místnosti se zahradou. Díky tomu se venkovní zeleň stává nedílnou součástí života školky – děti ji mají neustále na dosah, ať už si hrají, odpočívají nebo se učí poznávat svět.
Rozverná dostavba
Přístavbu mateřské školy Montessori v Jablonci nad Nisou navrhli Mjölk architekti tak, aby byla zábavná sama o sobě – místem, které děti láká k pohybu, hře i objevování. Dvoupodlažní železobetonová stavba v kontrastu s historickou budovou školky přidává jeden celý svět navíc, s tobogánem, herními terasami a propojenými mezipatry, kde se dá běhat, schovávat i pozorovat ostatní.
Architekti přistoupili k návrhu s lehkostí a hravostí. Místo klasických chodeb vznikl vertikální prostor rozdělený do čtyř mezipater, mezi nimiž se dá volně pohybovat, přičemž každé patro má jiný tvar i atmosféru, aby vše podporovalo dětskou zvídavost. Děti se z druhého mezipatra mohou svézt tobogánem až dolů, anebo vyběhnout po venkovních schodech na střechu, kde na ně čeká letní herní terasa jištěná bezpečnostní sítí.
Přístavba je propojená s původní školkou krčkem a doplňuje ji o jednu třídu. Betonová terasa nad parkovištěm pak nabízí bezpečný venkovní prostor, odkud je krásný výhled do okolí. Jak říkají sami autoři, jejich cílem bylo postavit dům, který dětem umožní svobodně blbnout, smát se a rozvíjet – a kde architektura není překážkou, ale partnerem jejich her.
Svět nepatří poslušným dětem
Ve středočeských Klecanech vznikla podle návrhu studia No Architects školka inspirovaná principy Montessori vzdělávání a také myšlenkou, že svět nepatří poslušným dětem, ale těm, které ho dokážou poznat a proměnit. Stavbu iniciovali místní manželé, kteří na trojúhelníkovém pozemku uprostřed nově vznikající čtvrti vytvořili nejen školku, ale i menší komunitní centrum pro obyvatele města.
Architekti navrhli prostor, který respektuje Montessori zásadu „připraveného prostředí“. Děti zde pracují se skutečnými nástroji, vaří ve funkční kuchyňce a pečují o rostliny v zahradě. Jednotlivé koutky aktivit se přirozeně propisují i do exteriéru, čímž vzniká členitý a inspirativní svět, který děti podněcuje k samostatnosti a zvídavosti. Budova stojí na problematickém pozemku obklopeném silnicemi, přesto se podařilo zachovat jeho největší poklad – košatý topol, který dodává místu charakter i klid.
Přízemí domu slouží jako školka, v patře je zázemí pro administrativu a multifunkční sál využívaný i k aktivitám pro dospělé. Díky této kombinaci funguje budova jako živé kulturní centrum, které se stalo přirozeným srdcem nové čtvrti. Klienti školku nejen postavili, ale i sami provozují – pečují o dům, zahradu a udržují ducha místa, kde se vzdělávání stává radostí a dobrodružstvím.
Světlo, kruh a prostor k objevování
Novostavba s názvem Treperka ve městě u soutoku Jizery a Olešky od studia MTA sdružuje klasickou obecní mateřskoua waldorfskou školku pod jednou střechou – pro 110 dětí, které tu spojuje přirozené světlo, kruhové uspořádání a prostor k objevování. Architekti zvolili tvar kruhu, přičemž tak umožnili, aby se obě školky dělily o zázemí, kuchyň i zahradu, ale přitom si zachovaly vlastní charakter.
Hmota hlavního objektu odděluje plochu zahrady od parkoviště a svým zaoblením minimalizuje vzájemné zastínění se sousedícími objekty. Třídy jsou rozmístěny v kruhu po obvodu svého těžiště, tedy atria. Ta oddělují jednotlivé části dispozice, ale zároveň slouží jako komunikační centrum a prostor pro společné aktivity. Ze středu lze také snadno získat přehled o dění ve školce nebo kolem ní.
Waldorfská část je útulná a dřevěná, zatímco obecní školka sází na barvy inspirované duhou. Díky prosklené fasádě, velkým světlíkům a pečlivě řešenému přístupu na terasu je prostor světlý, otevřený a bezpečný.
Součástí projektu za 105 milionů korun je i velkorysá zahrada s herními prvky a travnatým pahorkem ze zeminy z výkopů základů, který propojuje obě školky do jednoho hravého celku. Budova splňuje pasivní energetický standard, využívá tepelné čerpadlo, rekuperaci a stropní chlazení – zároveň ukazuje, že i školka může být architektonicky nápaditá a ekologická.