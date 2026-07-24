Hranice mezi sci-fi a reálnou medicínou se posouvá. Vědci udělali další krok k „výrobě“ laboratorních spermií a léčbě neplodnosti

Nejde sice o funkční spermie schopné oplodnění, přesto je studie dalším důležitým krokem na cestě k pochopení jednoho z nejsložitějších procesů lidské biologie. Pokud se podaří překonat zbývající překážky, mohla by metoda přinést nové možnosti léčby mužské neplodnosti a v dlouhodobém horizontu zásadně proměnit reprodukční medicínu.
Vznik pohlavních buněk
Vývoj spermií patří mezi nejméně prozkoumané procesy v lidském organismu. Začíná totiž už před narozením a pokračuje až do dospělosti, takže jeho rané fáze jsou pro vědce nedostupné. Právě proto není dodnes jasné, proč u mnoha mužů dochází k poruchám plodnosti, jež nemají zjevnou příčinu.
Nový pohled na tento proces by mohly nabídnout právě laboratorně vytvořené zárodečné buňky, které mohou posloužit třeba při testování léků nebo chemických látek, jež mají potenciál negativně ovlivňovat reprodukční schopnosti. Ještě vzdálenější možností je jejich využití při početí dítěte u lidí, jimž se to přirozenou cestou nedaří, nebo u stejnopohlavních párů usilujících o geneticky příbuzného potomka. To je ale podle autorů studie zatím otázka vzdálené budoucnosti, jak uvádí web Singularity Hub.
Neobvyklá kombinace
Vědci nejprve přeprogramovali lidské krevní buňky na takzvané indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC), které se podobně jako embryonální kmenové buňky mohou přeměnit téměř v jakýkoli typ buněk v lidském těle. Přetvořit je na buňky vedoucí ke vzniku spermií je ale mimořádně obtížné, protože jejich vývoj závisí nejen na genetických instrukcích, nýbrž i na složitém prostředí uvnitř varlat, kde působí množství podpůrných buněk, hormonů a chemických signálů.
Vedoucí výzkumu Kotaro Sasaki se svým týmem už dříve dokázal vytvořit rané zárodečné buňky schopné dalšího vývoje směrem k buňkám pohlavním, jejich vývoj se ale vždy v této rané fázi zastavil. Následně proto vědci postup poněkud neobvykle upravili, když smíchali lidské buňky s buňkami podpůrnými, získanými z myších varlat. Ty poskytly potřebné živiny i molekulární signály a vytvořily systém nazvaný xrTestis, jenž se spontánně uspořádal do drobných trubic připomínajících strukturu varlat lidských.
Jak se tehdy autoři studie nechali slyšet, metoda „věrně napodobuje vývoj lidských mužských zárodečných buněk v organismu a umožňuje studovat genetické mechanismy, které zmíněný proces řídí“. Ani tato laboratorně vytvořená tkáňová struktura ale nevydržela déle než zhruba 80 dní – zřejmě kvůli chybějícímu krevnímu zásobení.
Ledvina jako biologický inkubátor
V rámci nového výzkumu vědecký tým přenesl vytvořenou tkáň pod ledvinu geneticky upravených myší s oslabenou imunitou. Díky napojení na krevní oběh se transplantovaný vzorek během jediného měsíce přetvořil do charakteristických trubic podobných těm, které se nacházejí ve varlatech, a zůstal stabilní nejméně půl roku. Myši přitom nejevily žádné známky zdravotních komplikací ani imunitního odmítnutí transplantátu.
Po šesti měsících se část lidských buněk vyvinula do podoby spermatogonií, tedy kmenových buněk, z nichž během života vznikají spermie. Současně prošly důležitým biologickým „restartem“, při němž se přenastavují chemické značky na DNA regulující aktivitu genů. Výsledky ukázaly, že se laboratorně vytvořené buňky vyvíjely velmi podobně jako jejich přirozené protějšky, přesto se ani po devíti měsících nepodařilo získat plně zralé spermie.
Lidská reprodukce jako výzva
Hlavním problémem je podle autorů studie skutečnost, že myší a lidská varlata využívají odlišné signální molekuly a také rozdílně reagují na hormony. Dalším krokem proto bude nahrazení myších podpůrných buněk lidskými, které by měly vytvořit prostředí bližší přirozenému vývoji.
Právě zde se ukazuje, jak náročné je přenést výsledky ze zvířecích modelů na člověka. U hlodavců se totiž už v minulých letech podařilo vytvořit z kožních buněk nejen funkční spermie a vajíčka, ale ve dvou průlomových experimentech dokonce získat zdravá mláďata, jež měla genetickou informaci od dvou samců. Lidská reprodukce je však výrazně složitější a stejné postupy zatím nefungují.
Tým vědců proto totožnou metodu vyzkoušel také na buňkách makaků, přičemž výsledky, kterých v jejich případě dosáhl, byly podobné. Právě primáti by měli sehrát klíčovou roli při budoucím ověřování bezpečnosti tohoto postupu, protože jejich reprodukční biologie je člověku mnohem bližší, než tomu je u hlodavců.
Pokroky každopádně neprobíhají jen v akademických laboratořích, do oblasti vstupují i soukromé firmy. Například zástupci americké společnosti Paterna Biosciences před časem prohlásili, že vytvořili funkční spermie z nezralých buněk odebraných při biopsii varlat. Podobně kalifornský startup Conception tvrdí, že se jeho výzkumníkům podařilo získat rané lidské vaječné buňky z iPSC. Ani jedna společnost však zatím své výsledky nezveřejnila v odborném recenzovaném časopise, takže jejich tvrzení nelze nezávisle posoudit.
Naděje i řada etických otázek
Uvedený výzkum zároveň otevírá řadu etických otázek. Pokud by jednou bylo možné běžně vytvářet spermie i vajíčka z buněk odebraných z krve nebo kůže, výrazně by se rozšířily možnosti reprodukční medicíny, ale také výběru embryí či genetických úprav budoucích potomků. Objevují se i hypotetické obavy, že by bylo možné vytvořit pohlavní buňky jiné osoby bez jejího souhlasu – ostatně i proto už britský Úřad pro lidské oplodnění a embryologii či Mezinárodní společnost pro výzkum kmenových buněk vyzývají k přípravě jasných pravidel ještě před případným klinickým využitím.
Vědci z Pensylvánské univerzity zdůrazňují, že jejich práce zatím rozhodně nepředstavuje novou léčbu neplodnosti. Jde především o výzkumnou platformu, která může pomoci lépe pochopit vznik lidských pohlavních buněk, hledat příčiny mužské neplodnosti nebo bezpečněji testovat vliv nových léků na reprodukční systém. K případnému využití při léčbě pacientů podle nich zbývá ještě mnoho let vývoje, testování i veřejné debaty o tom, kde by měly ležet etické hranice této technologie.