Hotovostí platí stále méně Evropanů. Roste obliba alternativních metod, třeba plateb z účtu na účet

V každé zemi je to jinak. Alespoň tak by se daly shrnout výsledky zprávy FIS The Global Payments Report (GPR), která zkoumá aktuální trendy v oblasti platebních metod. Hlavním zjištěním výzkumu je skutečnost, že ačkoli si hotovost stále drží velmi vysokou pozici v objemu všech transakcí, každým rokem ztrácí na popularitě. Oproti tomu naopak výrazně narůstá obliba různých alternativ.

„Vlivem dynamického rozvoje sektoru e-commerce se vedle tradičních platebních metod, jako jsou například karty MasterCard a Visa, začaly v různých zemích rozvíjet další alternativy. Ty si poslední dobou mezi evropskými zákazníky získávají velkou popularitu a v online placení se staly standardem, na který musí e-shopy reagovat,“ nastiňuje obchodní ředitelka společnosti TrustPay Karin Milková.

V Polsku jsou A2A platby velmi oblíbené

Podle závěrů zprávy GPR je jednou z metod, jejíž oblíbenost v poslední době výrazně roste, account-to-account (A2A), tedy přímá platba z účtu na účet. Její výhodou jsou oproti klasickým platebním kartám nižší náklady za přijaté platby, když odpadá mezipřevod částky na kreditní či debetní karty. Celková hodnota transakcí A2A ve světovém měřítku překročila v roce 2022 sumu 525 miliard dolarů (přes 11 bilionů korun).

V evropských internetových obchodech loni přímé platby mezi účty dosáhly zhruba 18procentního podílu. Mezi jednotlivými státy starého kontinentu jsou ovšem obrovské rozdíly. Na špici se v A2A platbách drží Polsko s 67procentním podílem uskutečněných plateb v e-commerce a dominantní roli sehrává tato metoda i ve Finsku a Nizozemsku.

Nejpopulárnější polský Blik je dostupný prostřednictvím mobilní aplikace, kterou stačí propojit s bankovním účtem nebo poslat SMS s platebními údaji. „Nabízí také zabezpečení transakcí, jež jsou šifrovány a chráněny PIN kódem nebo biometrickým ověřením,“ komentuje úspěch v sousedním státě Milková. Podobnou zkušenost jako Polsko má i Nizozemsko, kde oblíbená služba iDeal získala v rámci elektronického obchodování 62procentní podíl na transakcích.

Česko zatím zaostává

V Česku zatím patří A2A transakce mezi alternativy, na které si tuzemští zákazníci teprve zvykají. Nejběžněji využívanými metodami jsou tak u nás stále klasické bankovní převody a platební brány. Podle obchodní ředitelky TrustPay by ale majitelé českých e-shopů měli A2A vzít v úvahu už teď, obzvlášť pokud mezi jejich zákazníky patří i zahraniční klienti.

„Pohodlné a známé možnosti platby, které jsou pro zákazníky v dané zemi obvyklé, vedou k získání důvěry, vyššímu konverznímu poměru a ke zvýšení pravděpodobnosti opakovaných nákupů. Když mají lidé možnost platit prostřednictvím metod, jež důvěrně znají, snáze dokončí své nákupy a vrátí se i v budoucnu. Nové platební metody mohou navíc obchodníkům pomoci se zjednodušením byznysu a dokáží jim také zpřístupnit nové trhy,“ domnívá se Milková.

Společnosti TrustPay, která nabízí obchodníkům z celého světa komplexní platební řešení, se i díky vzestupu alternativních plateb v posledních letech velmi dobře daří. Mezi klienty slovenského fintechu patří třeba síť obchodů se sportovním vybavením InSportline, pojišťovna Uniqa či internetový obchod Sanitino. TrustPay tak v současnosti zprostředkovává transakce v hodnotě desítek miliard korun ročně, a to celkem v 65 světových měnách.