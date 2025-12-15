Hotově, kartou, nebo bitcoinem? Svět je na adopci každodenního placení kryptoměnami připravený, tvrdí šéfka Confirma

Kryptoměnové platby již dosáhly technologické zralosti a jejich infrastruktura pracuje stejně hladce jako u tradičních platebních metod. Alespoň si to myslí šéfka české kryptoměnové společnosti Confirmo Anna Štrébl, podle níž je svět v současnosti plně připraven na adopci každodenního placení digitálními měnami.
„Zákazník dnes zaplatí preferovanou kryptoměnou, obchodník dostane svoji lokální měnu, přičemž celý proces proběhne na pozadí během několika sekund. Tato realita je dnes dostupná prakticky všude bez nutnosti složitých technikalit. Třeba online platformy jako Shopify nebo WooCommerce umožňují nasazení kryptoměnových plateb během několika hodin,“ potvrdila pro Euro.cz Štrébl.
Chtěli byste platit kryptoměnami i v běžných obchodech?
Kromě online prostředí lze samozřejmě kryptoměny přijímat také v kamenných obchodech. Tam, kde jde v současnosti platit kartami Visa, je to otázka velmi jednoduché integrace. Ovšem i když obchodník platební terminál nevlastní, postačí mu k přijímání kryptoměn běžný chytrý mobilní telefon s patřičnou aplikací.
Platby jsou rychlé, levné a bezpečné
Integrace kryptoměnových plateb přináší podle Štrébl obchodníkům i zákazníkům řadu praktických výhod. Odpadá třeba nutnost čekat na vypořádání transakcí do následujícího bankovního dne, díky čemuž se výrazně zrychluje cash flow (peněžní tok).
Moderní platební brány navíc umožňují provádět globální transakce s minimálními náklady oproti klasickým měnám. Zejména u stablecoinů na rychlých blockchainových sítích se poplatky pohybují výrazně pod úrovní tradičních platebních karet. To představuje velkou výhodu zejména pro společnosti s mezinárodním působením, jelikož nezáleží na tom, zda firma přijímá platbu z vedlejší ulice, nebo z jiného kontinentu. Plošným přechodem na placení stablecoiny se tedy podle šéfky Confirma může do ekonomiky uvolnit obrovské množství prostředků, které běžně mizí v poplatcích.
V poslední době se navíc s příchodem evropské regulace MiCA a zavedením takzvané Travel Rule zásadně proměnilo i vnímání bezpečnosti kryptoměnových plateb: „Obchodníci přijímající kryptoměny už dnes fungují ve stejně regulovaném prostředí jako v případě tradičních plateb. Existují totiž licencované platební brány, standardizované bezpečnostní protokoly a povinné přenášení údajů o transakcích.“
Ve Švýcarsku zaplatíte bitcoiny i v McDonald's
Právě jednoduchost a bezpečnost plateb kryptoměnami patří k hlavním důvodům, kvůli nimž mezi obchodníky roste o danou službu zájem. Potvrzují to třeba data z veřejného katalogu BitPay, který zobrazuje stovky značek přijímajících kryptoměny v kamenných obchodech i v online prostředí.
V některých lokalitách už přitom s adopcí kryptoměn postoupili skutečně daleko. Třeba švýcarské město Lugano podle BBC nedávno rozdalo asi 350 kryptoměnových platebních terminálů místním obchodníkům a restauracím, díky čemuž si zde mohou lidé za bitcoiny pořídit luxusní hodinky, oblečení, ale i burger v McDonald's.
Kromě soukromých podnikatelů jde navíc v tomto ohledu příkladem rovněž samotný městský úřad, který začal přijímat platby v kryptoměnách za komunální služby, přičemž stejným způsobem jde zaplatit třeba i za předškolní péči o děti. Situace v Luganu tak jasně ukazuje, že platby kryptoměnami už dnes mohou být běžnou součástí každodenního života a že by se dříve či později mohly ve větší míře objevit i v jiných zemích.