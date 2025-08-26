Hořká pravda o oblíbené sladkosti. Čokoláda jen tak nezlevní, mohou za to nadále drahé kakao i nová cla

Milovníkům čokolády jejich oblíbená pochoutka v poslední době tak trochu zhořkla. Nemůže za to změna receptu, ale spíše její cena, která se místy zvýšila o desítky procent.
Děje se tak především z důvodu rekordně drahého kakaa, jehož výrobci takto reagují na nepříznivé počasí, šíření škůdců a slabší úrodu v západní Africe, odkud pocházejí zhruba tři čtvrtiny světové produkce. K těmto problémům se navíc přidává i globální inflace, která zvyšuje ceny a současně omezuje chuť spotřebitelů utrácet nejen za sladkosti.
Dopad je vidět přímo v regálech obchodů. Podle průzkumu britské spotřebitelské organizace Which? měly čokoládové výrobky v roce 2024 nejvyšší průměrnou roční inflaci ze všech sledovaných potravin – konkrétně se nacházela na úrovni 11 procent. A šéf švýcarského výrobce Lindt & Sprüngli Adalbert Lechner již v dubnu dokonce varoval, že se ceny kakaa „na předchozí úrovně už nikdy nevrátí“.
Ceny kakaa kolísají, ale čokoláda nezlevní
Termínované kontrakty na kakao letos poměrně kolísají, ba dokonce celkově vzato mírně klesly. Ještě na začátku ledna se tato surovina prodávala za 8 177 dolarů (v přepočtu asi 199 tisíc korun) za tunu, zatímco v srpnu už to bylo zhruba 7 855 dolarů (tedy 166 tisíc korun). Jenže ještě před třemi lety vyšla jedna tuna na 2 374 dolarů (tedy jen za něco přes 53 tisíc korun).
Současné mírné zlevnění se naneštěstí podle analytičky z J.P. Morgan Tracey Allenové na cenách čokolády v obchodech hned tak neprojeví. „Máme tady tak trochu doznívající efekt,“ říká pro CNBC s tím, že čokoládovny se stále vyrovnávají s rekordně drahým kakaem z posledního čtvrtletí loňského roku 2024. Jeho vysoké ceny podle ní zasáhly celé odvětví se zpožděním, v důsledku čehož firmy tyto zvýšené náklady přenášejí na spotřebitele i nadále: „Na trhu stále přetrvává deficit a velký úbytek dostupných kakaových bobů i výrobků, takže se obávám se, že vysoké ceny tu s námi zůstanou delší dobu.“
Naděje na zlepšení nicméně existuje. Do Velikonoc by mohla být situace o něco příznivější, protože poptávka výrobců čokolády klesá právě ve chvíli, kdy nabídka kakaa začíná růst. Tomu pomáhá mimo jiné lepší počasí a nová výsadba v Ekvádoru a Brazílii, která postupně vstupuje do plné produkce. Přesto se podle analýzy J.P. Morgan ceny kakaa udrží na vyšší úrovních dlouhodobě, konkrétně počítají s cenou kolem šesti tisíc dolarů (téměř 127 tisíc korun) za tunu.
Cla i slabá produktivita
Hamad Hussain, ekonom specializující se na klima a komodity z Capital Economics, zůstává poněkud skeptičtější. Dle jeho názoru doplácí celé odvětví na dlouhodobé problémy produktivity, k nimž patří choroby a roky nedostatečných investic v Pobřeží slonoviny a Ghaně, tedy zemích, jež platí za dva největší světové producenty kakaa.
Jinými slovy, Hussain je přesvědčen, že světová nabídka kakaa zůstane napjatá, i kdyby se počasí v západní Africe v příštích měsících zlepšilo. „To udrží ceny na historicky vysokých úrovních a tyto rekordní ceny kakaa se nutně promítnou i do cen čokolády,“ uvádí.
A aby toho nebylo málo, další tlak na růst cen podle něj přichází z obou stran Atlantiku. V Evropě se firmy potýkají s rostoucími náklady – například ve Velké Británii kvůli zvýšení minimální mzdy a povinných odvodů zaměstnanců. Podobné potíže ale hlásí i další země, zatímco ve Spojených státech mohou zase zdražování posílit nová cla. „Spotřebitelé tak budou muset s vysokými cenami čokolády počítat ještě nějaký čas,“ shoduje se Hussain s Allenovou i Lechnerem.