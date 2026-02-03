Horká komodita těžebního byznysu. Jak se bývalí američtí generálové stali vstupenkou k miliardovým zakázkám Pentagonu

Vzácné minerály klíčové pro moderní technologie od elektroniky až po zbraně mění těžbu nerostů v otázku národní bezpečnosti. Těžařské firmy se proto čím dál víc podobají obranným společnostem, jako je Lockheed Martin, a do svých struktur přivádějí vysloužilé americké generály a další vysoké důstojníky. Jen za poslední rok jich najaly nejméně tucet.
Důvod je přitom jednoduchý. Těžaři doufají, že si tak usnadní přístup k miliardám dolarů, které americké ministerstvo obrany vynakládá na obnovu domácích dodavatelských řetězců po omezení dodávek z Číny. Bývalí důstojníci firmám pomáhají zorientovat se ve Washingtonu, otevírají dveře k obranným společnostem, prověřují zahraniční partnerství a radí, s kým jednat v Kapitolu, píše list The Wall Street Journal (WSJ).
Poradenství místo velení
Jednou z firem, která si výše popsanou praktiku osvojila, je severoamerická společnost Almonty Industries. Firma, jež těží wolfram v Evropě a Jižní Koreji, si loni najala hned dva bývalé důstojníky. V březnu do správní rady nastoupil logistický expert a generál ve výslužbě Gustave Perna, kterého následně v prosinci doplnil na pozici provozního ředitele další generál ve výslužbě Steven Allen. Perna říká, že Almonty Industries radí, „na jaké dveře zaklepat“, avšak do konkrétních obchodů se nezapojuje.
Vlastního generála ve výslužbě vloni do poradního výboru jmenovala rovněž společnost Critical Metals. I její šéf Tony Sage přitom přiznává, že cílem angažování vysokých důstojníků je pomoc navázat kontakty v obranném průmyslu. „Lidé, kteří už v Pentagonu pracovali, vědí, jak to celé funguje. Já jsem těžař, tohle neumím,“ vysvětluje. Critical Metals nyní rozvíjí projekt těžby vzácných zemin v Grónsku, po jehož zahájení je plánuje posílat k partnerům v USA, Saúdské Arábii a Rumunsku k dalšímu zpracování. Poté budou prodávány západním obranným firmám a dalším odběratelům.
Podobně postupuje i těžební společnost United States Antimony, která má ve svém názvu jméno kovu používaného k tvrzení střel. Hledání toho pravého vojenského činitele jí trvalo přes rok, nyní jí radí vysloužilý čtyřhvězdičkový armádní generál Jack Keane.
„Pomáhám jim pochopit fungování ministerstva obrany,“ nastiňuje muž, jenž během 37 let v armádě působil mimo jiné jako zástupce náčelníka generálního štábu. Teď radí šéfům zmíněné společnosti, jak se pohybovat ve Washingtonu a jednat s vládními činiteli, aniž by přímo za firmu lobboval. Podobně jako ostatní generálové tvrdí, že jeho motivací je snaha zbavit USA závislosti na Číně právě v oblasti strategických surovin.
Otevřené dveře ke kontraktům
Že je nastíněný postup těžařských firem zřejmě správný, dokládají i nové zakázky. Například U.S. Antimony získala měsíc poté, co Keane vstoupil do její správní rady, kontrakt Pentagonu za 245 milionů dolarů (více než pět miliard korun). Ostatně, jeho přítomnost si pochvaluje i šéf firmy Gary Evans: „Tento měsíc (v lednu) posíláme do Washingtonu tři žádosti o granty na různé projekty. Měli jsme pocit, že mít v radě někoho jeho kalibru a s jeho kontakty, kdo nám dá rady a směr, když to potřebujeme, bude ku prospěchu věci,“ řekl Evans v lednu.
Největší americký těžař a zpracovatel vzácných zemin, společnost MP Materials, má bývalého generála ve správní radě už od roku 2020, tedy od chvíle, kdy začala dostávat finanční podporu ministerstva obrany. To loni v červenci oznámilo, že do MP investuje stovky milionů dolarů v rámci dohody, podle níž firma vybuduje nový závod na výrobu magnetů ze vzácných zemin.
Podobné dohody uzavírá úřad i s dalšími podniky. Třeba producent vzácných zemin a magnetů USA Rare Earth, v jehož správní radě zasedá armádní generál Paul Kern, koncem ledna oznámil potenciální financování ve výši 1,6 miliardy dolarů (necelých 33 miliard korun) ze strany americké vlády, přičemž část akcií firmy má připadnout ministerstvu obchodu.
Přítomnost známé vojenské osobnosti může kromě zakázek Pentagonu přilákat také investory, což je zvlášť důležité pro menší těžaře v rané fázi, kteří shánějí kapitál na výstavbu dolu. „Naznačuje to určitou úroveň přístupu k Pentagonu, která může firmě pomoci odlišit se od konkurence,“ dodává Chris Berry z poradenské společnosti specializující se na minerály House Mountain Partners.