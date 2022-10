Hollywoodský úsměv už není v kurzu. Manažerka klinik Mediestetik považuje za mistrovské dílo přirozené stárnutí

V současné době se všude propaguje sebeláska, přirozená krása, body positivity… Je v tomto kontextu estetická medicína stále v kurzu?

Estetická medicína není jen o kráse, ale i o zdraví. Poptávka po ní je celosvětově vysoká a neustále roste. Když pacient celý život touží vylepšit nějakou část svého zevnějšku, pak odchází spokojený, a ještě nám napíše dobrou recenzi, že jsme změnili jeho život k lepšímu, tak to, co děláme, má smysl.

Kromě estetické dermatologie poskytujeme služby i ve stomatologii, což se netýká jen hollywoodského úsměvu a estetických rekonstrukcí chrupu, protože umíme odstranit i mnoho zdravotních komplikací.

Pacienti se ztrátou jednoho zubu velmi často volí alternativu nahrazení zubu implantátem. Pokud se jedná o zub v horním frontálním úseku, je na prvním místě estetika, ale často řešíme také pacienty, kteří trpí bruxismem, neboli skřípáním a vrzáním zubů, nebo mají staré můstky a korunky. V takových případech je nutná celková rekonstrukce chrupu, a to estetická i funkční.

Jaké zákroky provádíte nejčastěji?

Co se týče stomatologie, tak nejčastěji děláme korunky, fazety a implantace. V estetické dermatologii kombinujeme niťové liftingy a modelaci obličeje pomocí dermálních výplní. Velmi populární jsou dnes neinvazivní SMAS liftingové metody Thermage, MORPHEUS8 a Ultraformer, potom máme i mechanický lifting obličeje, který zvedne kontury, nebo děláme lifting pomocí výplní.

Tuk na obličeji s věkem migruje dolů a ztrácí se elasticita kůže, takže všechno klesne. Proto lifting existuje. V plastické chirurgii je dále populární augmentace prsou.

Jak moc se dá pomocí těchto zákroků změnit výraz obličeje? Lze proměnit člověka k nepoznání?

Pro nás je velmi důležité, aby si pacient zachoval svoji tvář. V estetické stomatologii jsou trendem korunky vyrobené na míru a zářivý hollywoodský úsměv už se nenosí.

Za mistrovské dílo považuji, když se pacient usměje a ostatní nepoznají zdravý zub od korunky. To samé platí v estetické dermatologii. Naším cílem je, aby pacientce po zákroku kamarádka řekla, že vypadá svěže, jako kdyby se vrátila z dovolené. Zákroku si nikdo nemusí všimnout.

Zdůrazňujeme spíše prevenci a péči o pleť, což se týká i pacientů, kteří mají problémy s akné a jizvami. My jim nezměníme obličej, jen zlepšíme kvalitu pleti léčbou. Nejsme salón krásy, ale zdravotnické zařízení a děláme medicínu.

S rýmou do sanitky

Mohla byste porovnat zdravotnický systém v Česku s tím ve vaší rodné Gruzii?

České zdravotnictví podle mě patří k nejlepším na světě. Zdejší lékaři jsou vzdělaní, nemocnice dobře vybavené a ve srovnání například s Velkou Británií tu nepředstavují takový problém ani dlouhé čekací doby. Prostor ke zlepšení ale vnímám u empatie zdravotnického personálu.

Gruzínské zdravotnictví na tom není tak dobře, co se týče moderního vybavení a rozsahu služeb hrazených pojišťovnou, ale schopnost komunikace mezi personálem a pacienty vnímám jako lepší. Když je to potřeba, lékař v Gruzii za vámi přijede domů.

Záchranka jezdí i k pacientům, kteří ji možná úplně nepotřebují, takže si ji lidé volají třeba kvůli teplotě, což možná není úplně dobré pro systém jako celek. To jsem ale pochopila až tady, protože tam záchranáři přijedou k dítěti s teplotou a všechno udělají bez řečí. U vás lidé nejsou takto naučení, takže záchranka přijede za 10 nebo 15 minut a dostanete kvalitní péči.

Liší se přístup k pacientům na estetické klinice od běžné nemocnice nebo i od soukromé kliniky, která ale řeší vyloženě zdravotní problémy? A pokud ano, tak jak?

Základem naší práce je kvalita služeb a individuální přístup. Chceme, aby naši lékaři navázali s pacienty vztah. Každého pacienta známe jménem, poskytujeme jim individuální péči a lékaři se snaží naplnit jejich očekávání. Na každého, kdo přijde na naši kliniku, si udělají čas, a vyžadujeme od nich i základní znalosti psychologie.

Pokud má pacient neadekvátní požadavky, lékař mu musí citlivě vysvětlit, že jeho představa je nereálná a nelze jí vyhovět. Trendem je přirozené stárnutí, a proto se čím dál méně setkáváme s pacienty, kteří by chtěli něco nepřirozeného.

Jen si myslí, že to chtějí

Kdyby pacient nebo pacientka přišli s nápadem, který je sice relativně snadné a bezpečné provést, ale lékaři by bylo jasné, že to nebude vypadat hezky, vyhoví jim?

Každý lékař zodpovídá za kvalitu své práce sám. Zejména ke stomatologům často chodí pacienti s tím, že chtějí mít úplně bílé zuby. Jenže si jenom myslí, že to chtějí, protože neví, jak to ve skutečnosti vypadá. Proto jim lékař ukáže jiný typ práce, kde zachovává průhlednost zubu a barvu jen lehce zesvětlí.

Dokonalá estetika je zajištěna díky stejnému indexu lomu světla, jako má zubní sklovina. Proto je vždy důležité zhotovovat jednotlivé korunky a můstky s ohledem na individuální vlastnosti pravých zubů pacienta. Úkolem lékaře je totiž pacientovi vysvětlit, co pro něj bude skutečně nejlepší. Občas přijde někdo, kdo chce mít plné rty a dožaduje se mnoha mililitrů výplně, ale to my neděláme, protože bychom poškodili svoji značku. Navíc z toho mohou vznikat komplikace, přece jen každý zákrok má svá rizika.

Existuje spousta kosmetických salónů, kde klient dostane přesně to, co chce. My ale dodržujeme lékařskou přísahu a pacienty v rámci možností edukujeme. Člověk často neví, co potřebuje. Někde uslyší, že je dobrý nápad si dát botox do dolní části obličeje, ale lékař mu musí vysvětlit, že ho není potřeba tolik, protože by to nebylo bezpečné. Vždycky je to o spolupráci, protože přání pacienta a vize lékaře musejí být v souladu.

Vrací se k vám pacienti pro další zákroky?

Máme stálé pacienty od roku 2010. Lékaři na našich klinikách také pracují dlouho, takže už jsou na sebe zvyklí. Estetická medicína není o jednom zákroku, ale o prevenci a stálé péči o pleť, a proto k nám pacienti chodí každý měsíc. Na laserovou epilaci se musí jít minimálně pětkrát. Naproti tomu u plastické chirurgie se samozřejmě dělá jedna operace, ale to nevylučuje, že se pacient nevrátí na estetickou dermatologii nebo stomatologii.

Když jste zmínila, že máte stálé pacienty i 10 nebo 12 let, tak kolik zákroků za tu dobu stihli?

Většinou jde o pacienty ze stomatologie, kteří podstoupili sanace a chodí na dentální hygienu. Dále jde o věci, jako jsou protézy, které vydrží omezenou dobu. U estetické dermatologie se také nevyplatí chodit na jeden zákrok, skutečný pokrok totiž přichází s pravidelnou péčí. Pleť zkrátka stárne kontinuálně, ale pokud pacient dochází k lékaři alespoň jednou za tři měsíce, můžeme tomu bránit.

Půjčka na novou tvář

Kolik pacienta stojí například lifting obličeje?

Záleží na technologii, ale začíná to na 15 tisících korun a maximum je asi 50 tisíc. Techniky a metody léčby se dají vzájemně kombinovat, ne každá žena totiž potřebuje hned smart lifting. Hodně pacientů chce například ošetřit znaménka, což lze i za tisíc korun.

A co zuby? Sice to určitě bude individuální, ale kdyby si třeba někdo vyrazil přední zuby a potřeboval nové, tak kolik peněz si má připravit?

To záleží, protože důraz klademe v první řadě na zdraví. Občas si pacient myslí, že si jde pro fazety, ale ve skutečnosti má kazy a potřebuje nejprve udělat sanaci, pak entodoncii kvůli infekci, a až potom můžeme řešit estetickou stránku. Vyloženě fazeta na jeden zub pak stojí od 11 tisíc, ale záleží na stavu a na počtu. Celková částka může být 50 tisíc, 100 tisíc i víc. Proto spolupracujeme s bankami, které v případě potřeby poskytnou pacientovi půjčku.

Jak se klinikám v České republice daří po hospodářské stránce?

Každoročně rosteme co do počtu provedených výkonů i pacientů o dvacet procent. Celkově máme ve světě 500 zaměstnanců, dál nabíráme a máme v plánu růst. Služby plastické chirurgie byly velmi žádané i v době lockdownu, protože pacienti měli více času na rekonvalescenci.

Láska z Moravy

Vy sama jste původně vystudovala zubní lékařství. Co vás přivedlo k oboru estetické medicíny?

Stále jsem zubařka. Kliniky Mediestetik mají od začátku i zubní oddělení, kde léčíme kazy a děláme korunky, protézy, fazety a implantáty. Moje rodina vlastní 30 poboček Mediestetik po celé Evropě a všechny poskytují stejné služby.

V době, kdy jsem působila jako stomatoložka ve Velké Británii, jsem cítila potřebu se posunout směrem do managementu. Vyrostla jsem v rodině, kde jsou všichni lékaři, a tak jsem chtěla změnit prostředí. Proto jsem si k magisterskému oboru léčby kořenových kanálků přidala obor management ve zdravotnictví. Díky svému vzdělání jsem pak začala dělat management sítě klinik v České republice. Pořád ale jezdím na stomatologické kongresy, a přesně vím, co se na trhu estetické medicíny děje.

Vaše rodina pochází z Gruzie… Proč teď žijete právě v Česku?

Byla to náhoda. Moji rodiče chtěli otevírat další kliniku Mediestetik ve Finsku zrovna v době, kdy jsem byla na výletě v Praze. Zamilovala jsem se do města a do Česka a přesvědčila jsem je, abychom kliniku otevřeli tady. Začínali jsme se třemi ordinacemi, ale každý rok nabíráme další doktory. Český a gruzínský národ se podle mě v mnohém podobají. Lidé tu rádi dodržují tradice. Potkala jsem tu svého manžela, máme spolu dvě děti a Česko se stalo mým domovem.