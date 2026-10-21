Hollywood si oblíbil Maďarsko. Proč Budapešť láká velké filmaře více než Praha?

Duna, Blade Runner 2049, Chudáčci nebo Brutalista. Tyto úspěšné hollywoodské snímky spojuje nejen mezinárodní obsazení, ale i místo jejich vzniku. Velká část se totiž natáčela v Maďarsku, které se během posledních dvou desetiletí vypracovalo mezi evropská centra filmového průmyslu.
Budapešť dokáže díky své rozmanité architektuře na filmovém plátně zastoupit Paříž, Berlín nebo Řím. Zájem hollywoodských producentů o maďarskou metropoli ale zdaleka nesouvisí jen s její podobou. Jak píše americká CNBC, za úspěchem tamního filmového průmyslu stojí hlavně příznivé ekonomické podmínky. I jejich zásluhou do země přichází stále více zahraničních projektů.
Natáčení až o polovinu levněji
Výroba snímků může být v Maďarsku podle producentky Barbary Reardonové přibližně o 30 až 50 procent levnější než v USA. Pro studia, která pracují s rozpočty ve stovkách milionů dolarů, tak jde o značnou úsporu.
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Výhodou je i kvalitní technické zázemí. Například komplex Origo Studios nedaleko Budapešti disponuje jedenácti natáčecími halami a rozsáhlými venkovními prostory. Natáčely se zde mimo jiné obě části zmíněné Duny režiséra Denise Villeneuvea nebo thriller Inferno s Tomem Hanksem.
„Budapešť má mnoho podob,“ vysvětluje pro CNBC Reardonová. Filmaři ale oceňují i rozmanitost okolní krajiny. „Za městem najdete jezero, které může na filmovém plátně nahradit moře. Možná tu nejsou hory, ale to se dnes dá vyřešit,“ dodává s odkazem na Balaton.
Důležitou roli hrají filmové pobídky
Velkým lákadlem amerických filmařů je systém státních pobídek, díky němuž mohou získat zpět 30 procent uznatelných výrobních nákladů. Program funguje déle než dvacet let, i když v poslední době se potýkal s nejistotou. Předchozí vláda Viktora Orbána jeho fungování pozastavila a následně omezila objem produkcí, které mohly podporu v první polovině letošního roku čerpat.
Nový kabinet se nyní snaží důvěru zahraničních producentů získat zpět, a tak navrhl navýšení prostředků na pobídky o 63 miliard forintů (přes 4,2 miliardy korun). Podle vládních představitelů má být výsledkem předvídatelnější prostředí pro plánování dalších projektů.
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Maďarsko přitom čím dál více těží také z kvalifikace domácích pracovníků. Zatímco dříve zahraniční společnosti obsazovaly důležité tvůrčí pozice převážně vlastními lidmi, nyní častěji využívají místní odborníky. Na připravovaném snímku Wicker s Olivií Colmanovou a Alexanderem Skarsgårdem se například podíleli maďarští scénografové, kostýmní výtvarníci i maskéři. „Od tak malé země byste tak početnou skupinu lidí, kteří toho tolik umí, nečekali,“ podotýká režisér a producent Justin Reardon, jenž v Budapešti provozuje vlastní produkční společnost.
Proč Praha za Budapeští zaostává?
Ani České republice nechybí předpoklady pro úspěch v mezinárodním filmovém průmyslu. Využívat potenciál zahraničních produkcí ve stejné míře jako Maďarsku se jí nicméně nedaří. Ondřej Kulhánek, ředitel společnosti Falcon, vidí hlavní problém v dlouhodobé nejistotě kolem tuzemských filmových pobídek.
Český program byl v minulosti několikrát pozastaven, což komplikuje plánování zejména velkým hollywoodským studiím a streamovacím společnostem. Ty totiž připravují nákladné projekty s výrazným předstihem a při výběru země zohledňují i stabilitu pobídkového systému. „V Česku máme skvělé lokace a extrémně šikovné filmaře, ale pokud stát nezajistí stabilní a transparentní systém filmových pobídek, jaký nabízejí okolní země, bude volba producentů vždy jasná,“ komentuje Kulhánek pro Euro.cz.