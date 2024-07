Holandská firma vyvíjí elektrické letadlo budoucnosti. Slibuje o 90 procent nižší emise a dolet na stovky kilometrů

Komerční letectví se snaží snižovat dopad na životní prostředí, ale stále je pouze na začátku své cesty za nulovými emisemi, které by se měly stát realitou už v roce 2050. Elektrifikace je u letadel mnohem složitější než u silničních vozidel a vyžaduje dokonalejší baterie, než v současnosti existují. A kýžené výsledky zatím nepřinášejí ani ekologická paliva včetně vodíku.

Jedním z pokusů o alternativu je plně elektrické regionální letadlo E9X, které zatím pouze na papíře vytvořil nizozemský startup Elysian. Kapacita stroje má být 90 pasažérů a dolet se odhaduje na 805 kilometrů. Emise by oproti dnes běžným letounům mělo snížit o 75 až 90 procent.

„Spousta odborníků tvrdí, že pro rozumný dolet a kapacitu potřebujete lepší technologii baterií,“ říká pro CNN Reynard de Vries, ředitel designu a inženýrství ve společnosti Elysian. Jeho tým se však rozhodl zabývat tím, jaké možnosti přináší využití technologií dnes dostupných.

Nakonec došel k názoru, že s čistě elektrickými letadly lze letět mnohem dále, než tvrdí většina studií. Tedy za předpokladu, že člověk učiní ta správná rozhodnutí.





Inovativní konstrukce i design

Nejpozději do tří let chtějí Nizozemci postavit zmenšenou verzi E9X a v roce 2030 dokončit prototyp v plné velikosti. Základní parametry jsou v každém případě známé už teď a některé experty udivují. Už na první pohled totiž E9X vypadá jinak než současná letadla.

„Nesmíte si myslet, že elektrické letadlo bude vypadat jako nejúspěšnější letouny dneška,“ vysvětluje de Vries. Podle něj má většina lidí mylnou představu a elektrická letadla vnímá v podstatě jako elektrifikované verze lehkých regionálních turbovrtulových strojů. Taková podoba by je ale příliš limitovala v doletu i dalších oblastech.

„Elektrické letadlo musíte navrhnout úplně od začátku, je potřeba to dělat opravdu od nuly, i když pak možná mnohem více připomínají staré tryskáče než moderní stroje,“ komentuje de Vries rozměry a hmotnost E9X, na které mají největší podíl baterie. Ale právě díky těmto faktorům bude stroj schopný doletět dále, než by se u elektrických letadel předpokládalo.

Konkrétně bude mít letadlo společnosti Elysian osm vrtulových motorů a rozpětí křídel téměř 42 metrů. To je více než u Boeingu 737 nebo Airbusu A320, které ale přepraví minimálně dvojnásobek cestujících. Nové E9X má totiž i užší trup, což by mělo zajistit lepší aerodynamiku i celkové konstrukční vlastnosti.

Design letadla je výsledkem spolupráce s Technickou univerzitou v Delftu a jeho principy vysvětlil de Vries se svým spolupracovníkem Robem Wolleswinkelem ve vědeckém článku nazvaném „Nový pohled na bateriově elektrické letectví“, ve kterém zmiňují všechny hlavní principy, například to, že baterie budou umístěny na křídlech, nikoliv na trupu.

„Baterie představují významnou část hmotnosti letadla. Je tedy potřeba umístit je tam, kde se vytváří vztlak. To je zásadní konstrukční prvek,“ popsal de Vries, který počítá s podobnou bateriovou technologií, jaká je k dispozici dnes. A pokud nastane nějaký větší pokrok, bude to podle něj jedině plus.

Záložní pohon a sklopná křídla

Za netradiční lze označit také umístění podvozku na křídlech, jejichž konce lze sklopit, což šetří místo. Důležitým prvkem je i „záložní pohon“ na bázi plynové turbíny, který může v případě potřeby zajistit nouzové napájení. Dopad letadla na klima by tak měl být o 75 až 90 procent nižší než u dnešních proudových letadel, a to i při započtení výroby baterií a elektřiny používané k jejich dobíjení.

Do standardní letištní infrastruktury by letadlo Elysian mělo v ideálním případě zapadnout bez nutnosti jakýchkoliv úprav. Překážkou by tedy mohla být jedině doba obratu, protože nabíjení zabere víc času než naplnění nádrže palivem. „Naším cílem je doba nabíjení maximálně do 45 minut. Dnes jsou ale letecké společnosti, zejména ty nízkonákladové, zvyklé na kratší dobu. Průměrně bude stačit zhruba půl hodiny,“ slibuje de Vries, který předpokládá, že E9X přiláká zejména regionální letecké společnosti a uleví sekundárním letištím.

Věříte, že se dožijete běžného provozu elektrických letadel pro alespoň desítky cestujících? Ano

Ne

Elysian není jediná společnost, která se vývojem elektrických letadel zabývá. K průkopníkům elektrifikace v letectví patří například i americko-britská společnost ZeroVia se svým 19místným letadlem, které pohánějí dva vodíkové elektrické motory. Do provozu by mělo být uvedeno ještě dříve než E9X, už koncem roku 2025.

Plně elektrické letadlo s názvem Alice pak testuje izraelská firma Eviation, která se zaměřuje na příměstskou dopravu, čemuž odpovídá i kapacita pro pouhých devět cestujících a dolet zhruba 460 kilometrů.

Švédský výrobce Heart Aerospace pak pracuje na letadle ES-30 pro 30 cestujících nazvaném ES-30, které má mít v plně elektrické verzi dolet jen asi 185 kilometrů, ale v kombinaci s tradičními motory to bude až 750 kilometrů. Uvedení do komerčního provozu je plánováno na rok 2028.