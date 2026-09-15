Extraligové kluby loví mladé fanoušky. Sociálním sítím vládnou Sparta a Kometa, jsou o parník před ostatními

Nová extraligová sezona startuje právě dnes, v úterý 15. září. Stejně jako v té uplynulé se o kýžený Masarykův pohár utká celkem čtrnáct týmů, které spolu nicméně nesoupeří jen mezi mantinely, ale také v online prostoru. V rámci svého úsilí na sociálních platformách přitom čím dál častěji míří na takzvanou generaci Z, jež si oblíbila zejména sledování krátkých videí.
Extraligové kluby tomu přizpůsobují svoji komunikaci a vstupují na místa, jež dříve patřila především influencerům – jako například na TikTok. Na druhou stranu platí, že mezi jednotlivými organizacemi zůstávají značné rozdíly. Podle analýzy agentury Breakit jsou v budování komunity na sociálních sítích nejdále Sparta, brněnská Kometa a úřadující mistr republiky z Pardubic. A zatímco na jihu Moravy vévodí Facebooku, ostatní sociální sítě ovládají Pražané.
„Kluby si začaly naplno uvědomovat potenciál mladé generace. Zároveň ale vnímají, že mladí se nechtějí bavit jen na stadionu, ale chtějí kompletní zážitek. Umějí si ho užít – a co je pro kluby velmi důležité, umějí za něj utrácet. Proto se i kampaně a obsah na sociálních sítích mladé generaci hodně přizpůsobuje, za poslední rok došlo k velkému skoku,“ vysvětluje Radek Sitta, majitel zmíněné agentury, jež působí v oblasti sportovního marketingu.
Fanoušek jako součást klubu
Není žádným tajemstvím, že právě sportovní marketing nabízí klubům další zajímavý prostor pro růst tržeb. Díky sociálním sítím mohou lépe pracovat nejen se sponzory, kteří zatím zůstávají největším zdrojem příjmů hokejových klubů, ale také se samotnými fanoušky. A rychlý nástup umělé inteligence jim v tom ještě pomáhá, neboť nabízí nové možnosti, jak připravit nové, individualizované zážitky – ať už jde například o detailní pohledy do zákulisí či možnost nastavit si interakci se svým týmem podle vlastního uvážení.
Některé kluby se snaží vlastní publikum lépe poznávat a nabízet fanouškům zážitky podle jejich zájmů, aby kontakt s nimi neskončil ve chvíli, kdy opustí stadion nebo vypnou televizní přenos. I ve sportovním marketingu se proto rychle rozvíjí specializované kanály, jako jsou vlastní televize či personalizovaná videa, a zároveň se blíží doba, kdy bude možné podobné zážitky monetizovat. Platí zde totiž jednoduchá rovnice, a sice že ten, kdo dokáže oslovit lidi v online prostředí, je následně přivítá i na stadionu.
Pražská Sparta vloni opět zlomila divácký rekord a s průměrnými více než 13 tisíci diváky na zápas se stala dokonce jedním ze čtyř nejnavštěvovanějších hokejových týmů v Evropě. A Kometa Brno, která letos otevře novou halu, jí nejspíš bude podle odborníků brzy „šlapat na paty“. „Celé je to propojený organismus – když s fanouškem budete dobře pracovat online, tak rád přijde i na zápas. A čím víc fanoušků v hale, tím víc peněz od sponzorů i větší prodej merche,“ uvádí pro Euro.cz Sitta.
TikTok ukazuje rozdíly
Jak rozdílně k mladému publiku jednotlivé kluby přistupují, ukazuje zmíněný TikTok. Zatímco na Facebooku a Instagramu jsou zastoupeny všechny týmy, na čínské platformě některé chybějí, ačkoliv potenciál oslovit GenZ je právě tam obrovský. „Tři týmy na TikToku vůbec nejsou nebo jejich profily nejsou jednoduše dohledatelné. A naopak Sparta tam má víc než dva miliony lajků a téměř padesát tisíc sledujících,“ vypočítává Sitta s tím, že druhé Dynamo Pardubice se může pochlubit necelými patnácti tisíci sledujících a čtyřmi sty šedesáti tisíci lajků, zatímco Kometa má o tři tisíce sledujících méně a půl milionu lajků k tomu.
Jen o statistikách to ale není. Pro kluby je stále důležitější vybudovat kolem značky komunitu, protože komplexní komunikace a práce s brandem i fanoušky zvyšují nejen návštěvnost, nýbrž i jejich loajalitu. „Fanoušek už nechce svůj tým jen vidět naživo na stadionu nebo sledovat v televizi. Potřebuje komplexní zážitek, chce být nedílnou součástí klubu. A hokejové týmy se musejí naučit s tím pracovat – od loga a celkové vizuální identity přes práci na sociálních sítích až po merchandising. Návštěva stadionu je jen třešničkou na dortu,“ uzavírá Sitta.