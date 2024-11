Hello Kitty slaví půlstoletí. Zisk firmy narůstá i díky novému šéfovi, který rozjel spolupráci se známými značkami

Roztomilá růžová postavička stojící v čele miliardového zábavního impéria. I tak by se dala popsat Hello Kitty, která patří k vůbec nejvýdělečnějším mediálním franšízám, jež dokonce předstihla Mickey Mouse nebo Hvězdné války. Výtvor japonské designérky Juko Šimizu vznikl už před půl stoletím, přesto ale zůstává velmi populární jak v zemi vycházejícího slunce, tak i v mnoha dalších státech po celém světě.

Úspěch postavičky potvrzují především ekonomické výsledky společnosti Sanrio, která k Hello Kitty vlastní práva. Japonské zábavní firmě se podle BBC v posledních letech podařilo učinit několik velmi dobrých rozhodnutí, jež přispěla k tomu, že dlouhodobý úpadek zájmu o její produkty se zastavil a naopak začal znovu růst.

Podle odborníků za tím stojí především nový generální ředitel firmy Tomokuni Cudži. Vnuk zakladatele společnosti Šintara Cudžiho nastoupil do vedení v roce 2020, tedy ve svých pouhých 31 letech. To z něj činilo nejmladšího generálního ředitele všech na burze kotovaných japonských společností. I přes svůj nízký věk se ale novému šéfovi podařilo dosáhnout toho, že lidé si Hello Kitty znovu oblíbili.





Agresivní panda a depresivní vejce

Pod Cudžiho vedením došlo po roce 2020 především k tomu, že Sanrio zcela změnilo marketingovou strategii. Firma se více zaměřila na propagaci svých dalších postav, které byly předtím výrazně upozaděné. „Nešlo nám o snížení popularity Hello Kitty, ale o posílení uznání a popularity těch ostatních,“ vysvětlil mladý manažer.

Hello Kitty už tak není nejoblíbenější postavou firmy Sanrio. Tato výsada nyní podle průzkumu mezi zákazníky aktuálně patří Cinnamorollovi, což je (opět roztomilé) modrooké bílé štěně s růžovými tvářemi, dlouhýma ušima a ocasem, které trochu připomíná skořicového šneka (v angličtině cinnamon roll – pozn. red.).

Velký nárůst popularity ale zaznamenaly rovněž postavičky projevující zcela jiné emoce. K nim patří třeba rozzlobená panda červená jménem Aggretsuko, o níž vznikl televizní seriál, který se následně prosadil i na Netflixu. A velký úspěch slaví Sanrio rovněž s líným a depresivním vejcem pojmenovaným Gudetama, jež proslulo svými ironickými hláškami zesměšňujícími obtížný život v dnešní společnosti.

Hello Kitty zamířila na boty a hrníčky

Kromě diverzifikace svých postav se Sanrio začalo soustředit také na důslednější boj s padělky. „Nyní používáme umělou inteligenci k detekci falešných produktů a k podávání žádostí o jejich odstranění,“ popsal svůj další úspěšný krok dnes šestatřicetiletý Cudži.

Sanrio navíc pod jeho vedením posílilo i výdaje na zahraniční marketing, kde firma slavila úspěch především díky spolupráci s významnými americkými značkami. Třeba řetězec kaváren Starbucks tak začal prodávat hrnečky nebo láhve s vodou s motivy Hello Kitty, zatímco výrobce obuvi Crocs zase nabízel obrázky této postavičky na svých botách.

Jak se zdá, všechny zmíněně změny se zatím vyplácí, neboť Sanrio je v posledních letech opět ziskové. Cena akcií japonské společnosti zároveň od roku 2020 stoupla zhruba desetinásobně, takže celkové ocenění firmy aktuálně přesahuje jeden bilion jenů (téměř 153 miliard korun). Je samozřejmě otázkou, jak dlouho firmě tento působivý růst vydrží, zatím to však vypadá, že navzdory svému věku se Hello Kitty k odchodu do důchodu ještě rozhodně nechystá.