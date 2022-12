HBO, Netflix a další streamovací služby na Vánoce: Počátky zaklínačů, detektivka s Danielem Craigem nebo upírský antihrdina

Emily v Paříži

Emily (Lily Collins) pokračuje ve svém francouzském dobrodružství. V nové sérii je to už rok, co se přistěhovala z Chicaga, aby získala práci snů, aktuálně ale stojí na scestí. Musí se rozhodnout, co je nejlepší pro její kariéru i milostný život. A ať se rozhodne jakkoli, čeká nás určitě pohodová komediální podívaná, která okoření vánoční čas.

Na další díly oblíbeného komediálního seriálu se na Netflixu můžeme těšit 21. prosince.

Zaklínač: Pokrevní pouto

Na další řadu Zaklínače, která bude bohužel tou poslední pro Henryho Cavilla, si musíme počkat do příštího roku. Jako náplast nás ale brzy čeká drsný prequel, ve kterém se přesuneme stovky let do minulosti. V příběhu o válce mezi elfy a lidmi se setkáme s předkyní Ciri a také s vůbec prvním zaklínačem. Hlavní role v seriálu si zahrají Michelle Yeoh, Lenny Henry nebo Laurence O'Fuarain.



Počátky zaklínačů na Netflixu odhalíme 25. prosince.

Známí neznámí

Veleúspěšný italský film Paola Genoveseho Naprostí cizinci se loni dočkal i českého remaku. V něm se parta přátel shromáždí k oslavě příchodu Nového roku. Po chvilce se rozhodnou navzájem podělit o své SMS zprávy, případně i příchozí hovory. Co ale takováto zdánlivě nevinná hra může způsobit? To ve svém scénáři ukazuje Petr Jarchovský, herecky pak září třeba Martin Hofmann, Klára Issová nebo Tomáš Maštalír.



Snímek Známí neznámí na Netflix dorazí 21. prosince.

Na nože: Glass Onion

Poněkud výstřední detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig), který posledně ve filmu Na nože vyšetřoval v excentrické rodině, se vrací. V novém pokračování, které opět napsal a natočil Rian Johnson, se Blanc přesune do Řecka, kde ho čeká vražda jednoho ze zakládajících členů tajemného společenství. A vedle Craiga se objeví opět hvězdná herecká sestava, například Dave Bautista, Kathryn Hahn, Kate Hudson nebo Edward Norton.



Moonfall

Neznámá síla vychýlila Měsíc z jeho oběžné dráhy a pozemský satelit hrozí pádem na svoji planetu. Do kolize zbývají týdny a šéfka NASA Jo Fowlerová (Halle Berry) přichází s naprosto šíleným plánem. Nikdo jí nedůvěřuje, tedy kromě kosmonauta Briana Harpera (Patrick Wilson) a šíleného konspiračního teoretika K.C. Housemana (John Bradley). Dokáže ale tahle nesourodá trojka zachránit tragédiemi sužovanou Zemi? Na to odpoví nejnovější film mistra katastrof Rolanda Emmericha.



Emmerichovu letošní novinku najdeme aktuálně na HBO Max.

Morbius

Marvelovský vesmír studia Sony Pictures otevírá svoji další kapitolu. Špičkový vědec Michael Morbius hodlá vyléčit vlastní krevní chorobu, když ale aplikuje své pokusy na sebe, probudí v sobě krvežíznivost. Z Morbia se stane živoucí upír, otázkou ale zůstává, zda zůstane věrný svým ideálům, nebo se ponoří do kariéry zloducha. V hlavní roli Jared Leto!



Morbia si na HBO Max vychutnáme od 25. prosince.

Jack Ryan

Nejslavnější hrdina z pera Toma Clancyho se po delší odmlce vrací ve třetí řadě svého nejnovějšího seriálu. Ryan tentokráte vyráží na misi do Říma a hodlá zastavit plán Sokol, který chce obnovit Sovětský svaz! Jenže, Jack se brzy dostane do podezření a kromě Rusů proti němu stojí také vlastní lidé. Jak bláznivá honička po Evropě dopadne?



Třetí a předposlední řada Jacka Ryana odstartuje na Amazon Prime Video 21. prosince.