HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Královna Kleopatra, nový start mafie nebo drsná JLo

Královna Kleopatra

Nová série Afrických královen nás na Netflixu vezme do posledních let ptolemaiovského Egypta. Už před svým uvedením si seriál vysloužil obrovskou vlnu kritiky kvůli zpodobnění hlavní postavy, kterou si zahrála černoška. Z toho důvodu například Netflix zažaloval i stát Egypt. Je největší čas přesvědčit se, zda je kritika oprávněná, nebo seriál opravdu zpodobní smutný konec a obsazení Egypta Římem podle skutečnosti.



Autor: Netflix

Do Alexandrie zamíříme na Netflixu 10. května.

Mulligan

Země byla zničena drtivým mimozemským útokem. Jenom hrstka lidí přežívá v utajení, přičemž se jejich vedení chopil jistý válečný hrdina Matty Mulligan. Jakožto prezident lidstva hodlá vybudovat od základů společnost a znovu se okupantům postavit. A jelikož je Mulligan animovaná komedie pro dospělé, bude tento odboj poměrně zábavná podívaná.



Autor: Netflix

Proti mimozemským okupantům se na Netflixu postavíme 12. května.

Matka

JLo se vrací k akčním filmům v projektu Matka, v němž představuje nejmenovanou osobu s řádně temnou vojenskou minulostí. Jednoho dne zjistí, že má dceru, kterou se mocné síly snaží připravit o život. Rozhodne se ji proto před nimi ochránit. Vedle Jennifer Lopez se ve filmu objeví i Joseph Fiennes a Gael Garcia Bernal.



Autor: Netflix

Rovněž Matka se na Netflixu objeví 12. května.

Kde zpívají raci

Adaptace slavné knihy Delii Owens vypráví o dívce Kye, která vyrůstala v mokřadech Severní Karoliny. O Kye se brzy začnou ucházet dva muži z města a ona prožívá nejlepší chvíle svého života. Když je ale jeden z mladíků nalezen mrtev a Kye se stává hlavní podezřelou, hrozí, že mokřiny vydají dávno zapomenutá tajemství.



Autor: Sony Pictures

Ambiciózní film uvidíme na HBO Max od 12. května.

Město v plamenech

Jednu vysokoškolskou studentku postřelili 4. července 2003. Vyšetřování tohoto ohavného činu brzy odhalí souvislost mezi sérií záhadných požárů, hudební scénou z centra města a také vlivnou bohatou rodinou. Povede se případ objasnit, nebo si jeho ostatní nedobrovolní aktéři budou přát zamést vyšetřování pod koberec?



Autor: Apple TV+

Nový dramatický seriál začne na Apple TV+ 12. května.

A Town Called Malice

Zločinecká rodina Lordových má nejlepší léta už za sebou. Rozhodnuta pověsit organizovaný zločin na hřebík ustoupila z britského podsvětí. Nejmladší člen Gene se ale považuje za zkušeného vraha a hodlá to své rodině dokázat. Když však v jedné přestřelce gangů málem zemře, uprchne se snoubenkou do andaluského Costa del Sol. Zde se pouští do budování nového kriminálního impéria a na místo mu brzy přichází pomoct i zbytek rodiny. Vybudují Lordovi znovu mocnou mafiánskou základnu?



Autor: Sky

Celá série krimi seriálu na SkyShowtime debutuje 12. května.