HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Enola Holmesová, počátky SAS nebo nový sitcom

Před vraždou

Britské kriminálky mají vždy něco do sebe a nejinak je tomu i u krimi Před vraždou. Ta sleduje vězně odsouzeného na smrt (Stanley Tucci), který hledá odpuštění, a také novinářku (Lydia West), jež baží po příběhu. Ve stejnou dobu vyzvedává vikář (David Tennant) učitelku matematiky (Dolly Wells) na nádraží, když tu dojde k nečekané události. Ta spojí celou čtveřici dohromady. Co se ale vlastně děje?

Na Tennanta s Tuccim se na Netflixu můžeme těšit už 31. října.

Manifest

Oblíbený seriál míří ke svému závěru. Po několika letech se přeživší letu 828 dozví, že by měli zemřít 2. června 2024. Co za tímto strašlivým zjištěním stojí? To se dozvíme ve finální řadě, jejíž první část se blíží.



Autor: Netflix

První část posledního Manifestu dorazí na Netflix 4. listopadu.

Enola Holmesová 2

Předloňský snímek Enola Holmesová zaznamenal na Netflixu během karantény slušný úspěch, dvojka na sebe tedy nenechala dlouho čekat. Osvědčené tvůrčí duo Harry Bradbeer a Jack Thorne nám Enolu představí během jejího prvního samostatného případu. Jenže, ze zdánlivě jednoduchého zmizení jedné dívky se stane zapeklitá záhada, se kterou musí Enole pomoct mimo jiné i brácha Sherlock. V hlavních rolích se vrací Millie Bobby Brown a Henry Cavill.



Autor: Netflix

Enola se na Netflix vrátí 4. listopadu.

Pluk mizerů

Special Air Services (SAS) patří mezi nejelitnější speciální jednotky na světě. V nové minisérii od Stevena Knighta, tvůrce Gangů z Birminghamu, poznáme počátky SAS v severní Africe i její první mise. Seriál sleduje životní příběh Davida Stirlinga, proslulého britského generála a geniálního stratéga, jenž pomohl k obratu v druhé světové válce. V hlavních rolích uvidíme Connora Swindellse a Jacka O'Connella.



Autor: HBO Max

Novou Knightovu minisérii můžeme aktuálně zhlédnout na HBO Max.

Reboot

Gordon Gelman je stárnoucí scenárista, který se znovu zviditelní sitcomem Step Right Up. Jenže cesta k úspěchu je trnitá a tvůrce se musí neustále potýkat s herci a režiséry, kteří řeší nejrůznější problémy. Povede se mu se sitcomem uspět? V hlavních rolích uvidíme Keegana-Michaela Keye, Paula Reisera či Rachel Bloom.



Autor: Disney+

Reboot na Disney+ dorazí 2. listopadu.

Pobřeží moskytů

Úspěšný seriál z produkce Applu, ve kterém si Justin Theroux zahrál idealistického vynálezce na úprku před americkou vládou, se vrací. Ve druhé sérii se Therouxův Allie Fox s rodinou vydá do guatemalské džungle, aby mohl přebývat v místním uprchlickém táboře. Jenže, na tábor má zálusk i místní drogový kartel. Zvládne spolu s rodinou přežít?



Autor: Apple TV+

Druhá řada Pobřeží moskytů dorazí na Apple TV+ 4. listopadu.