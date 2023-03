HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Poslední Riverdale, kontroverzní snímek o polyamorii nebo artušovská legenda

Riverdale

Komiksový seriál, ve kterém se proslavili K. J. Apa a Cole Sprouse, míří do finále. V sedmé řadě se gang hrdinů po zastavení takzvané Baileyiny komety dostává do minulosti. V Riverdale roku 1955 většina obyvatel truchlí nad smrtí legendárního Jamese Deana a z hrdinů se vlivem časového paradoxu stali normální studenti tehdejší doby. Jediný Jughead (Sprouse) si pamatuje všechny předcházející události, proto je tedy na něm, aby zachránil situaci!

Autor: CW

Nejnovější díl končící komiksovky na Netflixu debutuje 30. března.

Námořník ve válce

Není to úplně nejznámější fakt, ale jedny z nejkrutějších bojů druhé světové války probíhaly v Atlantiku a vodách Severního moře. Norská minisérie Námořník ve válce nás vezme na počátek největšího konfliktu světových dějin. Dva norští obchodníci se plaví se zbožím do rodné země, když dostanou nótu o začátku konfliktu. Moře začínají ovládat německá plavidla a ponorky, oběma hrdinům tedy půjde o život. V brutálních podmínkách ze sebe musí vymáčknout maximum, aby dopluli do rodné Skandinávie. Hlavní role si zahrají úspěšní severští herci Kristoffer Joner a Pal Sverre Hagen.

Autor: Netflix

Válečná minisérie na Netflixu odstartuje 2. dubna.

Hranice lásky

Jeden z nejkontroverznějších tuzemských filmů míří po debutu na Kviff.tv i na Netflix. Hranice lásky sledují skomírající vztah Petra (Matyáš Řezníček) a Hany (Hana Vagnerová), který se oba rozhodnou oživit tím, že si dají větší volnost. Když se ale milenci pustí do zkoumání vlastní sexuality a začínají experimentovat v intimnostech, začne se jim situace až moc vymykat z rukou… Vedle ústřední dvojice se ve filmu o polyamorických vztazích můžeme těšit třeba na Elizavetu Maximovou, Beátu Kaňokovou nebo Hynka Čermáka.

Autor: Aerofilms

Hranice sexuality na Netflixu prozkoumáme od 27. března.

Vražda v Paříži

Nick a Audrey Spitzovi se po událostech prvního snímku Vražda na jachtě stali mezinárodně vyhledávanou detektivní dvojicí. Jejich další případ je zavede do Paříže, kde zmizel jeden bohatý muž. Nick s Audrey brzy zjišťují, že se jedná o jejich kamaráda Maharadžu. Úspěšný manželský pár ho musí najít a následně řešit další vraždu. Vedle vracejících se ústředních hrdinů v podání Adama Sandlera a Jennifer Aniston se v novince objeví i další oblíbení herci, například Mark Strong nebo Mélanie Laurent.

Autor: Netflix

Další Spitzovic případ na Netflixu uvidíme 31. března.

Zelený rytíř

Legenda o Zeleném rytíři patří mezi nejslavnější artušovské příběhy. Režisér David Lowery ji před několika lety s menšími úpravami převedl na velké plátno a vznikl tak patrně nejlepší film o hledání ideálu rytíře. Příběh začíná na Artušově dvoře, kde se Sir Gawain (Dev Patel) setká s tajemným Zeleným rytířem (Ralph Ineson), kterému setne hlavu. Jeho sok si ji ovšem nasadí zpět a vyzve jej na dlouhou hrdinskou cestu. Právě na jejím konci zjistí Gawain vše podstatné o ctnosti pravého rytíře a konečně naplní svůj osud.

Autor: A24

Loweryho artový středověk si můžeme pustit na HBO Max.

The Power

Nová adaptace oblíbené knihy od Naomi Alderman sleduje příběh mnoha světových žen, které začínají ovládat nadpřirozené schopnosti. Všechny najednou dokáží metat blesky a stávají se de facto nepřemožitelnými. Tato situace ale vede k zásadní změně světového řádu. Jak se k ní postaví zbývající lidstvo?

Autor: Amazon Studios

Odpověď na Amazon Prime Video najdeme už 31. března.

Velký poprask na malém městě

Nová applácká komedie nás vezme do ospalého městečka Deerfieldu. Právě v něm se totiž objeví tajuplný automat, který údajně dokáže odhalit pravý potenciál všech obyvatel. Díky tomu se řada lidí rozhodne měnit zaměstnání nebo názory, a dokonce přehodnocovat vztahy k dalším obyvatelům. Jenže, může takováto událost probíhat bez nějakých komických situací?

Autor: Apple TV+

Nový seriál začne na Apple TV+ 29. března.