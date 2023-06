HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Cavillova zaklínačská derniéra, mladí hrdinové od DC a návrat Jacka Ryana

Titans

Parta superhrdinů okolo hrdinného Nightwinga (Brenton Thwaites) porazila za svoji existenci zlotřilého pána temné dimenze Trigona, žoldáka Deathstroka i gothamského arcilotra Scarecrowa. Nyní se vydává do Metropolis, kde musí odhalit původ Superboye, klonovaného potomka Lexe Luthora a Supermana. Při té příležitosti ale Titans potkají padoucha Brothera Blooda a tuší, že je čeká nejtěžší boj jejich hrdinské kariéry.



Autor: HBO Max

Poslední řadu drsného DC seriálu najdeme komplet na Netflixu.

Bojovník

Po šokujících událostech, které sanfranciskou čínskou čtvrtí otřásly v minulé řadě, se bojovníci Ah Sahm a Hop Wei snaží najít nové spojence. Šéfka tongu Long Zii Mai Ling mezitím upevňuje svoji nově nabytou pozici. Podaří se ji zastavit?



Autor: Falcon

Další řada seriálu z prostředí gangů dorazí na Netflix 30. června.

Zaklínač

Henry Cavill nedávno skončil coby Superman a nyní se blíží jeho derniéra v roli Geralta z Rivie. V první polovině třetí série Zaklínače vede Geralt Ciri do pevnosti Aretuza, kde ji chce schovat snad před celým Kontinentem. Za pomoci Yennefer ale oba brzy odhalí, že je Aretuza prorostlá korupcí a politikařením. Zvládne Geralt mladou a mocnou Ciri nadále chránit?



Autor: Netflix

První díly poslední Cavillovy zaklínačské série na Netflixu uvidíme 30. června.

Smrtelné zlo: Probuzení

Po třech filmech Sama Raimiho, rebootu Fedeho Alvareze a seriálu Ash vs. Evil Dead se legendární série vrací. Bez Bruce Campbella se příběh přesouvá z lesů do města. Dvě odcizené sestry se po letech shledávají a zjišťují, že budou muset bojovat o život se starými známými zombíky z předcházejících dílů. A co když navíc zombie posednou i rodinu? Velký boj s oživenými mrtvými začíná!



Autor: Warner Bros. Discovery

Poslední díl slavné série najdeme aktuálně na HBO Max.

FreeKs

Kapela FreeKs je na vrcholu slávy. Její frontman Gaspar je ale zničehonic obviněn ze zločinu, který nespáchal. Rozhodnut prokázat svoji nevinu se vydává hledat skutečného viníka. Mezitím kapela pokračuje v raketovém vzestupu a Gaspar musí sledovat, jak se formaci daří i bez něj. Jenže co když o zločinu zjistí něco nepěkného?

FreeKs na Disney+ odstartuje 28. června.

Jack Ryan

Po akcích v Jižní Americe, Česku a Rusku míří Jack Ryan (John Krasinski) na nejvyšší posty v CIA. Odhalí totiž rozsáhlé spiknutí uvnitř organizace a rozhodne se jej eliminovat. V poslední sérii navíc Ryan spojí síly i s jistým Domingem Chavezem (Michael Peňa), jenž by měl následně dostat vlastní seriál.



Autor: Amazon Studios

Poslední série Jacka Ryana odstartuje na Amazon Prime Video 30. června.