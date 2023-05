HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Arnoldova seriálová premiéra, čínští Američani nebo krvavý boj s nacisty

FUBAR

Legendární Arnold Schwarzenegger se na stará kolena pustil do seriálové tvorby. V novince FUBAR představuje stárnoucího agenta Luka Brunnera, který se chystá do penze. Pak ale zjistí, že mu jeho dcera Emma léta zatajovala rodinné tajemství. Luke proto vyráží na poslední akci. A bude to nahláškovaná jízda!



Arnieho seriálový debut si na Netflixu odbudeme 25. května.

Krev a zlato

Jaro 1945. Druhá světová válka se chýlí ke konci a v jedné německé vsi se setkávají dezertér Heinrich, který pátrá po své dceři, a žena Elsa. Oba brzy zjistí, že se nacházejí v pasti, protože místní posádka SS hodlá na poslední chvíli získat tuny židovského zlata. Začíná jeden z posledních střetů v rámci války. A ztratit mohou obě strany.



Závěrečné dny druhé světové války na Netflixu prožijeme od 26. května.

Sucho

Agent Aaron Falk (Eric Bana) se po letech vrací domů, aby se účastnil pohřbu svého přítele, který se zabil poté, co jej obvinili z vraždy rodiny. Falk začne případ vyšetřovat a postupně odkrývá i další hrůzy ze své rodné hroudy. A když se Aaron snaží odhalit nevinu svého mrtvého přítele, naráží na další a další hradbu mlčení. Podezření vzrůstá. Jak toto vyšetřování dopadne?



Sucho aktuálně najdeme na HBO Max.

V Clearingu

Kultovní kriminální thriller od J. P. Pomarea míří na televizní obrazovky. Jeho zpracování nabídne temný příběh zdánlivě nevinné ženy (Teresa Palmer), která prožívá kruté noční můry a vidí, že by mohla pomoci budoucím obětem krutého kultu. Drsný psychologický thriller, ve kterém se stírají rozdíly mezi minulostí, současností i budoucností, nabídne vedle hlavní hvězdy také Guye Pearce nebo Mirandu Otto.



Drsný seriál se na Disney+ objeví 24. května.

Narozen v Americe

Ke Huy Quan a Michelle Yeoh nedávno získali Oscary za snímek Všechno, všude, najednou. Nyní se setkávají v dalším projektu – akční komedii Narozen v Americe. Nový seriál pojednává o skupině čínských a tchajwanských studentů, kteří se postupně zapojí do vpravdě mytických bojů. Octnou se totiž uprostřed války bohů z čínských mýtů a bájí!

Akční komedie debutuje na Disney+ 24. května.

Čistě platonicky

Sylvia (Rose Byrne) a Will (Seth Rogen) bývali v mládí nejlepší přátelé. Nyní se po letech potkávají a zdá se, že by mezi nimi mohla přeskočit jiskra. Oba se ovšem zdráhají, koneckonců jejich vztah byl vždy čistě platonický… Povede se jim dát se dohromady?



Romantickou komedii uvidíme na Apple TV+ od 24. května.