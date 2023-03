HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Finále Last of Us, další Ted Lasso a Řezníkova tvorba

Světlo a stíny

Úspěšný fantasy seriál z dílny Erica Heisserera pokračuje! Alina a Mal v nové řadě čelí mocným stínovým stvůrám a ve snaze zvrátit osud celého světa se vydávají do neznámých oblastí objevit dvojici mytických tvorů, kteří mohou v boji pomoci. Vydáme se i do Nové země nebo Shu Hanu, přičemž nová řada by rozhodně neměla být poslední. Vesmír Grishaverse bude pokračovat.



Autor: Netflix

Do světa na motivy díla spisovatelky Leigh Bardugo se na Netflixu vrátíme 16. března.

Agent Elvis

Co když měl král rokenrolu ještě vedlejší zaměstnání? Tak tomu se věnuje nový adult animák z dílny Netflixu. Elvis v něm vstupuje do služeb americké vlády a vydává se do boje proti nejrůznějším hrozbám. A hláškovat bude hlasem Matthewa McConaugheyho!



Autor: Netflix

Elvis na Netflix dorazí 17. března.

Párty hard & hárder

Česká komediální tvorba v posledních letech stagnuje a kino zaplavují hlavně generické romantické komedie. Svěží vítr dorazil díky tvorbě Martyho Pohla. Režisérovy poslední dva snímky, Párty hard a Párty hárder konečně míří oficiálně online a brzy je uvidíme na Netflixu. V obou dílech sledujeme bizarní příhody trojice kamarádů, které otravuje gauner Poulíček a tak trochu jim jde hlavně o sex. A ne všechno se vždy podaří…



Autor: Bontonfilm

Obě Pohlovy komedie uvidíme na Netflixu 17. března.

The Last of Us

Ellie s Joelem jsou na konci své cesty. Vypadá to, že by se jejich příběh měl dočkat zdárného konce. Na povrch pak vyplují i flashbacky z minulosti, ve kterých se konečně objeví i Anna Williams, a to rovnou v podání Ashley Johnson, tedy Eliiny představitelky z herní předlohy.



Autor: HBO Max

První řada postapokalyptického hitu skončí na HBO Max 13. března.

Ted Lasso

AFC Richmond je konečně zpět v Premier League! Jenže sezóna se nevyvíjí úplně nejlépe. Je tedy na Tedovi, Beardovi a Kentovi, aby udrželi tradiční celek v nejvyšší soutěži. Přímým konkurentem je West Ham. Ten navíc vede dřívější Tedův přítel Nate, přičemž tentokrát by mohl Richmondu pořádně zatopit!



Autor: Apple TV+

Svérázný kouč se na Apple TV+ vrátí 15. března.

Tetris

Na Apple míří také celovečerní snímek o původu jedné z nejslavnějších her vůbec. Tetris sleduje snahu Alexeje Pažitnova a byznysmena Henka Rogerse zpopularizovat tuto dnes již kultovní hru v Sovětském svazu a dostat ji do celého světa. Velkou roli sehrají i politické špičky tehdejší KSSS, dočkáme se i samotného Gorbačova.



Autor: Apple TV+

I snímek Tetris uvidíme na Apple TV+ 15. března.