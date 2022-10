HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Fotbalová kauza, teen horor a nálož komiksů

A co si tedy na Netflixu, HBO Max a ostatních platformách pustit v týdnu od 3. října?

Paolo Guerrero: Spravedlnost pro kapitána

V roce 2018 se Peru probojovalo na světový šampionát ve fotbale a celá země žila tím, zda do Ruska odcestuje i Paolo Guerrero. Legenda místního týmu měla totiž pozitivní test na kokain a původně součástí peruánské výpravy být neměla. Nový netflixovský dokument se zaměří na Guerrerův právní boj, který vyústil v jeho start na MS, a ukáže nám, kterak bývalá hvězda Hamburku dokázala FIFA přesvědčit a zařídit si výjimku a následný start. Vedle Guerrera promluví k problému i další členové týmu včetně Jeffersona Farfána.

Nový fotbalový dokument dorazí na Netflix 5. října.

Půlnoční klub

Mike Flanagan pro Netflix připravil antologie Dům na kopci a Záhadné sídlo Bly, u hororového žánru pak zůstal i u své další tvorby. Půlnoční klub vychází z díla Christophera Pika a představuje partu pacientů z hospicu Rotterdam, kteří si vždy o půlnoci vypráví strašidelné historky. Když jeden z pacientů zemře, začnou se dít podivné věci. Je na zbytku kamarádů, aby záhadě přišli na kloub a zároveň se postavili tyranské doktorce.





Další Flanaganův horor uvidíme na Netflixu 7. října.

Nejšťastnější holka pod sluncem

Ani Fanelli (Mila Kunis) si žije zdánlivě klidný život v New Yorku. Je poměrně úspěšnou novinářkou a v práci řeší řadu ožehavých témat. Jakmile ale odhalí tajemství, které sahá až do dob jejích středoškolských let, otevře kapitolu, na níž by nejraději zapomněla…

Na mysteriózní thriller se na Netflixu můžeme těšit 7. října.

Stargirl

Na HBO konečně dorazily první čtyři epizody třetí řady úspěšného komiksového seriálu Stargirl. Courtney Whitmore a její tým posledně porazili Eclipsa a mezi živé se vrátil bývalý lídr původního Spolku spravedlnosti, Sylvester Pemberton. Vše se zdá zalité sluncem, ale není. Mezi členy nové JSA klíčí neshody a do Blue Valley se vrací Gambler, bývalý zloduch, který se údajně napravil. Zlo opět povstává a tentokráte nemusí ani hrdinství celé JSA stačit.

Další díl Stargirl čekejme 6. října na HBO Max.

Wahl Street

Mark Wahlberg patří mezi největší hollywoodské hvězdy vůbec. Na kontě má desítky rolí a díky svému výkonu ve Skryté identitě dokonce bojoval i o Oscara. V nové řadě jeho dokuseriálu Wahl Street dostaneme opět příležitost nahlédnout do hercova soukromí. Marky Mark nám tentokráte vedle své denní natáčecí rutiny představí i vlastní podnikatelské projekty, které pomalu, ale jistě přerůstají v obrovské impérium.

Na nové epizody ze života Markyho Marka se na HBO Max těšme od 6. října.

DC Liga supermazlíčků

Liga spravedlnosti je rozprášena a záchrana světa najednou spočívá na bedrech těch nejméně očekávaných hrdinů. Supermanův pes Krypto musí shromáždit ostatní zvířecí hrdiny a pustit se do boje s Luthorem a jeho přisluhovači. Zvládne nesourodá partička, které hlasy propůjčili Dwayne Johnson, Kevin Hart nebo Diego Luna, hrozbu zastavit? A co když se objeví mocný mág Black Adam?

Ligu supermazlíčků můžeme aktuálně sledovat na HBO Max.

Catherine Called Birdy

Kateřina je dcerou prominentního šlechtického páru a žije v Anglii 14. století. Její postavení se jí líbí, postupně ale zatouží po jiném světě a jiných zážitcích. Jenže středověká Anglie má striktně daná pravidla, a když si Kačenka začne říkat Ptáčátko a toulat se po okolí, musí tomu šlechtici nějak zabránit, že? V hlavních rolích nové komedie Leny Dunham uvidíme Bellu Ramsey, BilliePiper a Andrewa Scotta.

Středověkou komedii uvidíme na Amazon Prime Video 7. října.