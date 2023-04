HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Akčňák s Anou de Armas, politický thriller nebo finále Mandaloriana

Diplomatické vztahy

Kate Wyler (Keri Russell) se nedávno stala americkou velvyslankyní v Londýně a je na ní, aby výrazně zlepšila vztahy mezi oběma státy. Brzy ale zjistí, že v politice se zaváhání neodpouští. Pomůže jí nějak její muž (Rufus Sewell), rovněž elitní diplomat? Nebo ji ponechá napospas politickým žralokům?

Autor: Netflix

Nový politický thriller dorazí na Netflix 20. dubna.

Mighty Morphin Power Rangers: Jednou provždy

V devadesátých letech se stali legendami a bránili naši planetu před nejrůznějšími hrozbami. Nyní se ještě jednou vrací, když je bezpečnost světa znovu v ohrožení. A snad se ani nezměnili… Sledujte jejich velkolepý návrat!



Autor: Netflix

Power Rangers se na Netflix vrátí 19. dubna.

Zavolejte Jane

Šedesátá léta, Chicago. V jednom z největších amerických měst žije svůj zdánlivě obyčejný život i jistá Joy (Elizabeth Banks), která jednoho dne otěhotní. Jelikož ji těhotenství ohrožuje na životě, musí podstoupit potrat. Ty jsou ovšem v USA zakázané, proto Joy vyhledá skupinu „The Janes“. Ta ilegálně poskytuje možnost potratů všem dobrým americkým ženám a zdá se, že může konečně otevřít oči americkým konzervatistům.



Autor: Roadside Attractions

Nový snímek s Liz Banks uvidíme na HBO Max 23. dubna.

Finále třetí řady Mandaloriana

Lady Bo-Katan Kryze se pokusila znovu zmocnit Mandaloru, na povrchu planety ale narazila na padoucha Gideona. V předaleké galaxii se schyluje k další zásadní události a ve finále třetí série populárního Manda bychom se mohli dočkat nahození na seriál Ahsoka, vzestup Prvního řádu nebo příchod legendárního Thrawna. Rozhodně se jedná o událost, kterou bychom si neměli nechat ujít!



Autor: Disney+, Lucasfilm

Mando zakončí svou další sérii na Disney+ už 19. dubna.

Jako vejce vejci

Na obrazovky míří také remake filmu Davida Cronenberga, který roku 1988 vyšel pod názvem Příliš dokonalá podoba. Namísto dvou bratrů gynekologů ale v novince uvidíme dvě sestry v podání Rachel Weisz. Obě si předávají své mužské partnery jako ponožky, když ale jeden z mužů tento podvod odhalí, rozehrává se až nečekaná mozaika událostí…



Autor: Amazon Prime Video

Remake úspěšného filmu v podobě minisérie dorazí na Amazon Prime Video 21. dubna.

Ghosted

Cole (Chris Evans) se jednoho dne setká s tajemnou a taktéž nesmírně krásnou Sadie (Ana de Armas), do které se okamžitě zamiluje. Než si ale dvojice domluví další rande, zjistí Cole, že je Sadie tajná agentka. A to v akčních filmech znamená jediné – dvojice je vtažena do mezinárodního spiknutí a musí zachránit svět! V dalších rolích se těšme na Adriena Brodyho, Amy Sedaris nebo Tima Blaka Nelsona.



Autor: Apple TV+

Nový akční snímek uvidíme na Apple TV+ 21. dubna.