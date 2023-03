HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Konec seriálu TY nebo speciál britské kriminálky

TY

Tak a je to tady! Jeden z nejúspěšnějších seriálů posledních let míří ke svému konci. Po nečekaném twistu na konci první části závěrečné série zbývá posledních pár dílů, které dovyprávějí příběh Joa Goldberga / Jonathana Moora. A čeká nás několik zajímavých návratů, a to včetně dávno mrtvé Love Quinn, která se nejspíše objeví díky halucinacím. A jelikož se poslední epizoda jmenuje The Death of Jonathan Moore, rozhodně se máme na co těšit!

Seriál TY svou netflixovskou pouť zakončí 9. března.

Princ Mamánek

Netflix pokračuje v importu nových tuzemských snímků, které následně streamuje exkluzivně. Minulý týden do jeho nabídky přibyl na Českých lvech úspěšný BANGER., nyní jej následuje další loňský hit – pohádka Princ Mamánek. Ta sleduje osudy rozmazleného prince Ludvíka Otomara Karla XII., jenž se musí vypravit na cestu s drsným rytířem Hudrovalem, aby se konečně zbavil závislosti na mamince. V hlavních rolích se můžeme těšit na Jana Budaře, Ondřeje Vetchého, Veroniku Khek Kubařovou nebo Martina Hubu.



Tak trochu jinou pohádku na Netflixu uvidíme už 9. března.

Luther: Pád z nebes

Inspektor John Luther dřív patřil mezi nejelitnější britské detektivy. Postupně se ale propadl až na samé dno a nyní dlí ve vězení. Stále se však nedokáže smířit s tím, že nedořešil jeden případ. Prchá proto z vězení a hodlá na vlastní pěst dopadnout nebezpečného sériového vraha. V patách je mu ale nejen onen vrah, nýbrž i jednotky britské policie. Zvládne zloducha dopadnout a vyhnout se svému dalšímu zatčení? Snímek Luther: Pád z nebes je vyústěním úspěšného seriálu Luther, který udělal z herce Idrise Elby globální hvězdu. Vedle něj se v celovečerním projektu objeví také Cynthia Erivo nebo Andy Serkis.



Luther své působení zakončí na Netflixu už 10. března.

Perry Mason

Oblíbený hrdina z pera Erla Stanleyho Gardnera se vrací na obrazovky. Nová řada nás vezme do roku 1933, kdy hospodářská krize dosáhla svého vrcholu a zločin jen a jen bujel. Perryho firma nechce řešit případy a raději se zaměřuje na civilní právo. Zločin si ale Perryho nakonec najde. A co hůř, Mason musí nadále čelit svým nočním můrám zobrazujícím hrůzy první světové války…



Oblíbený detektiv a právník se na HBO Max vrátí už 6. března.

Chibiverse

Představte si, že by se disneyovští hrdinové potkali ve vlastních příbězích. Tak přesně o tom je novinka Chibiverse. Vystupují v ní například ptakopysk Perry ze seriálu Phineas & Ferb nebo hrdinové z Amphibie. Právě tyto postavičky zažívají ve vlastním seriálovém vesmíru roztodivné příběhy. Pojďme se s nimi bavit!

Chibiverse na Disney+ uvidíme 6. března.

The Swarm

Dre (Dominique Fishback) je předsedkyní fanclubu popové megastar. Nevynechá jediné její vystoupení, neustále poslouchá její písně a prahne po setkání s ní. Jenže, co když její nadšení přeroste v šílenou obsesi? Dokážou Dre její přátelé a rodina pomoct od pádu do temných vod stalkingu?



Nový seriál na Amazonu odstartuje 6. března.