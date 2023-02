HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Galaktický lovec odměn, nové kriminálky i oceňovaný tuzemský film

Černá listina

S jednodenním zpožděním Netflix na samém sklonku února uvede premiérový díl závěrečné řady seriálu Černá listina. Red Reddington v podání Jamese Spadera se tentokráte musí vypořádat se značným problémem. Jeden ze zloduchů z jeho listiny totiž v podsvětí šíří zprávy o tom, že právě Red je práskač. A z toho může být sakra velký problém!

Autor: NBC

První díl závěrečné řady najdeme na Netflixu 28. února.

Sex/život

Na konci první série se Billie konečně odhodlala a vyrazila za svou starou láskou Bradem. Nyní je na čase zažehnout tu pravou vášeň! Jenže, co na to manžel Cooper? Světe, div se, Billie v její cestě za láskou a kvalitním sexem nebrání. A to Billie děsí… Druhá řada úspěšného seriálu slibuje pořádnou porci dramatu – i kvalitního sexu.



Autor: Netflix

Na pokračování úspěšného seriálu se na Netflixu můžeme těšit 1. března.

Banger

Jeden z nejúspěšnějších českých filmů minulého roku, který nedávno bodoval i na Cenách české filmové kritiky, konečně míří do onlinu. Banger vypráví příběh dealera Alexe (Adam Mišík), který sice dealuje nejlepší kokain v Praze, rád by ale prorazil ve světě rapu. Ve filmu sledujeme příběh jedné noci, během které tohoto úspěchu hodlá Alex dosáhnout. S kamarádem Láďou vyráží na trip noční Prahou, během kterého hodlá rozprodat drogy, získat finanční obnos a dát si feat. s rapperem Sergeiem Barracudou. Může buď brát všechno, nebo taky vůbec nic!



Autor: Bontonfilm

Příběh jednoho rapového hitu uvidíme na Netflixu 1. března.

Mariachis

HBO Max brzy představí příběh podivné party mexických hudebníků, která se rozhodla udržet tradici klasických Mariachis. Jenže, ono to nebude tak jednoduché… Hraní je totiž jen základ umění těchto potulných muzikantů. Být mariachim je životní styl – a je otázkou, zda ho právě tahle partička zvládne dosáhnout.



Autor: HBO Max

Mexický seriál z produkce HBO Max odstartuje už 1. března.

Mandalorian

Nejoblíbenější lovec odměn v galaxii se vrací. Po událostech seriálu Boba Fett: Zákon podsvětí mu po boku opět kráčí maličký Grogu, hlavní dějová linka nás tentokráte vezme na Mandalore, kde se Din bude muset očistit od hříchu. Na scéně se znovu objeví i Bo-Katan Kryze, která prahne po darksaberu, zapomínat ale nesmíme ani na Moffa Gideona. Arcilotr prvních řad je sice pod zámkem, i tak by měl ale dějem řádně zamíchat.



Autor: Disney+, Lucasfilm

Din Djarin se se třetí řadou vrátí už 1. března na Disney+.

Daisy Jones & The Six

V novém projektu od Amazonu nahlédneme do historie jedné velmi populární kapely z let sedmdesátých. Daisy Jones a její šestka slavili v minulých dekádách velké úspěchy, pak se ale jejich cesty rozešly. Novinka v hlavní roli s Riley Keough nám pseudokumentární formou představí důvody rozpadu kapely i současný stav vztahů jejích členů. A bude to pořádná jízda!



Autor: Amazon Studios

Na hudební mockument se na Amazon Prime Video můžeme těšit 2. března.