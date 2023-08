HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Novinka s Gal Gadot, muzikálová derniéra a královská komedie

Zabiják bolesti

Polovina devadesátých let. V Americe propuká největší opiová krize v historii a opioidy zneužívají i mnozí velcí hráči na farmaceutické scéně. Netflixovská novinka se zaměřuje na popis viníků celé krize, ale také na zoufalou právničku, jež hodlá onu krizi zažehnat. V hlavních rolích uvidíme Matthewa Brodericka, Uzo Adubu a Taylora Kitsche.



Autor: Netflix

Opioidní novinka dorazí na Netflix 11. srpna.

Rachel Stoneová: Sázka na srdce

Gal Gadot je v posledních letech jednou z nejzářivějších hollywoodských hvězd vůbec. S Netflixem už dříve spolupracovala na snímku Red Notice, nyní přichází s vlastní novinkou, jež by mohla odstartovat celou sérii. Rachel v jejím podání je elitní agentkou jisté mírové organizace Charta – maskuje se ale jako nezkušená technička v týmu MI6 pod vedením agenta Parkera (Jamie Dornan). Její dvě funkce se jí daří skloubit, když ale jedna hackerka zmaří zdánlivě rutinní misi, musí Rachel do velkého boje a zachránit Chartu!



Autor: Netflix

I Rachel uvidíme na Netflixu od 11. srpna.

Elysium

Píše se rok 2154 a Země je zdevastována. Na jejím povrchu žije lidská chudina, zatímco honorace přesídlila na stanici zvanou Elysium. Stanici vládne nelítostná tajemnice Delacourt (Jodie Foster), zatímco na Zemi se objevuje jistý Max (Matt Damon). Oba mají pevně stanovený cíl, jenže zatímco Delacourt hodlá oba světy udržet daleko od sebe, Max by rád pro pozemšťany získal další práva. Kdo v boji vyhraje?



Autor: TriStar Pictures

Elysium nově uvidíme na HBO Max a to od 13. srpna.

High School Musical – Seriál

Jeden z nejvíce meta projektů Disney+ míří ke svému vrcholu. Seriál s názvem High School Musical, ve kterém hlavní hrdinové nacvičují scény z filmů High School Musical, vrcholí nacvičováním třetího snímku. Když ale ředitel Gutierrez rozhodne, že musí vzniknout nikdy nezrealizovaný čtvrtý film, mají před sebou hrdinové největší výzvu. Zvládnou čtyřku natočit?

Finální série muzikálu ze střední na Disney+ odstartuje 9. srpna.

Red, White and Royal Blue

Jeden z nejslavnějších LGBT románů posledních let míří do filmu. Příběh vypráví o synovi americké prezidentky Alexi Clermontu-Diazovi, který se na jisté královské svatbě zakouká do britského prince Henryho. Mezi oběma mladíky vzplane láska a je jen otázkou, jak ji společnost přijme. Ve snímku uvidíme například Umu Thurman nebo Stephena Frye.



Autor: Amazon Studios

LGBT romance debutuje na Amazon Prime Video 11. srpna.

Strange Planet

Vítejte na podivné planetě, která je naprosto nepodobná té naší. Žijí na ní podivné modré bytůstky, jež ale řeší stejné problémy jako my lidé. Pojďte je prožít s nimi!



Autor: Apple TV+

Nový poměrně satirický animák na Apple TV+ uvidíme od 9. srpna.