HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Dřevěný chlapec, hromová láska nebo slavné dojo

A co si tedy na Netflixu, HBO Max a ostatních platformách pustit v týdnu od 26. září?

Císařovna

Život císařovny Alžběty Bavorské zvané též Sisi inspiruje filmaře už několik desetiletí. Nejproslulejší filmová série je jednoznačně ta s Romy Schneider v hlavní roli, která zobrazila císařovnu v jejích mladých letech. Nyní se podobného scénáře dočkáme i od Netflixu. Nový seriál o Sisi potáhne německá herečka s tureckými kořeny Devrim Lingnau a čeká nás mládí budoucí panovnice, které ovšem doplní i reálie v podobě setkání s Františkem Josefem.





Foto: Netflix

Sisi dorazí na Netflix 29. září.

Blondýnka

Marilyn Monroe byla jednoznačně symbolem stříbrného plátna padesátých let minulého století. Jak ale tak nějak všichni tušíme, sama Marilyn skrývala několik temných tajemství. Právě ta se rozhodla odkrýt spisovatelka Joyce Carol Oates a nyní jej do filmové podoby převedl Andrew Dominik. Ve filmu se objeví Ana de Armas jakožto samotná Marilyn a v mládeži nepřístupném příběhu nahlédneme do zákulisí jejího života.

Foto: Netflix

Na Marilyn se můžeme těšit na Netflixu už 28. září.

Halloween: H20

Říjen se nezadržitelně blíží a s ním i premiéra očekávaného slasheru Halloween končí. Ten zakončí novou trilogii od Blumhousu, která navázala na původní film a další pak ignorovala. Což je možná škoda! Na Netflix se totiž řítí Halloween: H20, snímek z roku 1998, který Laurie znovu postavil do boje s Michaelem Myersem a postupně z oběti udělal lovce. „Scream Queen“ Jamie Lee Curtis se zde vrací v plné síle a do boje se řítí i její syn (Josh Hartnett) a jeho partnerka (Michelle Williams). Boj se zlem (zdánlivě) vrcholí.

Foto: Dimension Films

Halloween nám odstartuje nový měsíc na Netflixu už 1. října.

Andor

První tři díly Andora, které podle Tonyho Gilroye tvořily jakýsi první film, jsou za námi. Cassian Andor na konci třetí epizody uprchl s Luthenem Raelem a vypadá to, že ho nyní čekají už mise spojené s rodící se Povstaleckou aliancí. V dalším dílu bychom se rovněž měli poprvé vidět i s Mon Mothmou, imperiální senátorkou a také tajnou kancléřkou povstalců. Smyčka imperiální moci se postupně utahuje a je jen na hrdinech, kteří bojují proti útlaku, aby se pokusili Impérium srazit. A dorazí i Saw Gerrera!

Foto: Disney+, Lucasfilm

Další epizodu Andora uvidíme na Disney+ už 28. září.

My Best Friend's Exorcism

Píše se rok 1988. Abby a Gretchen jsou nejlepší kamarádky a nyní společně dokráčely do posledního ročníku. Jenže, Gretchen se najednou začíná chovat divně a okolo ní se dějí podivné věci. Abbyino vyšetřování vede k tomu, že zjistí cosi nepěkného o své „nejce“. Tu totiž ovládl pekelný démon. Je přátelství obou dívek natolik silné, aby udolalo pekelné síly?

Foto: Amazon Studios

Nový vymítačský thriller uvidíme na Amazon Prime Video 30. září.

Na pivo do první linie

Chickie (Zac Efron) má ve Vietnamu, kde zuří vleklá válka, spoustu kamarádů. Jednoho dne se rozhodne, že se jim pokusí válku co nejvíce zpříjemnit, dá-li se to tak říct. Naloží proto basy piva a vyráží do džunglového pekla. Jenže, co když se Chickieho cesta za přáteli změní v něco úplně jiného? To se dozvíme v novém snímku od režiséra Petera Farrellyho, ve kterém Zaca Efrona doplní například hvězdy Russell Crowe nebo Bill Murray.

Foto: Apple Original Films

Na válečnou komedii se můžeme těšit na Apple TV+ už 30. září.