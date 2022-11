HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Další kapitola britské historie, oblíbený ježek nebo western s Emily Blunt

Koruna

Velká Británie si letos prošla jedním z nejsmutnějších období své historie, když skonala její nejdéle vládnoucí panovnice. Na Alžbětin život můžeme nadále vzpomínat v netflixovském seriálu Koruna, který bude pokračovat pátou řadou. V ní si Alžbětu zahraje Imelda Staunton a čeká nás například pohled do zákulisí jejího vztahu s princeznou Dianou. V nové sérii se ukáží i herci Jonathan Pryce, Jonny Lee Miller nebo Elizabeth Debicki.

Koruna se na Netflix vrátí 9. listopadu.

Válečná jeptiška

Po nečekaně pozitivních hodnoceních Netflix odklepl druhou řadu šíleného seriálu Válečná jeptiška. V té se znovu potkáme s Avou Silvou, která pokračuje ve svém boji proti démonům temnoty. Když ale objeví problémy přímo ve své sektě jeptišek, musí se spolehnout jen sama na sebe…



Druhá řada Válečné jeptišky dorazí na Netflix 10. listopadu.

Harley Quinn

HBO Max konečně nabízí celou třetí sérii jednoho z nejúspěšnějších DC seriálů poslední doby. Harley a Ivy v něm nejprve míří na ,svatební cestu‘, následně ale musí řešit takové všednosti jako Jokerovu kandidaturu na starostu Gothamu, sexuální orgie v centrále Sovího tribunálu nebo Bažináčův vztah s bývalkou Mr. Freeze. Tak si to užijte s nimi!



Kompletní Harley můžete zhlédnout na HBO Max.

Ježek Sonic 2

Nejpopulárnější videoherní ježek se vrací a v pokračování svého prvního filmu se musí znovu postavit zlovolnému doktoru Robotnikovi (Jim Carrey). Na scéně se objevují i další populární členové jeho herní rodiny, jako například Tails nebo Knuckles. Jenže, co se stane, když se probere i tajný vládní projekt? To se dozvíte jenom ve druhém dílu mimořádně úspěšné série, která bude pokračovat spin-offy i trojkou.



Také Sonica můžeme aktuálně zhlédnout na HBO Max.

The English

Jedna z nejpopulárnějších britských hereček posledních let Emily Blunt se v novém seriálu představí jako Cornellia Locke – noblesní dáma, která se vydává na Divoký západ v roce 1890. Její cesta je nejprve zahalena tajemstvím, postupně ale na povrch vyvěrají tajemství, že se na západ vypravila za pomstou. Ve výpravném westernu herečku doplní i další význačná jména britské kinematografie jako Ciarán Hinds, Toby Jones nebo Rafe Spall.



Na Divoký západ se na Amazon Prime Video vypravíme 11. listopadu.

Spirited

Vánoční sezóna oficiálně začala a prvním velkým filmem je letos Spirited s hvězdnou dvojicí Will Ferrell a Ryan Reynolds. Will si v něm zahraje Ducha Vánoc, který se ošklivě přepočítá, když se po vzoru Dickensovy Vánoční koledy rozhodne napravit jistého Clinta Briggse. To ale spustí komediální jízdu, která by vám rozhodně neměla uniknout.



Spirited dorazí na Apple TV+ 11. listopadu.