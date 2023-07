HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Hororový start prázdnin

Advokát

Mickey Haller v podání Manuela Garcii-Rulfa se vrací ve druhé řadě nečekaně úspěšného seriálu Advokát. Právník, který úřaduje ze zadního sedadla svého vozu značky Lincoln, se v nové řadě pustí do svého vůbec nejtěžšího případu. Naštěstí se spolu s ním vrací i jeho dvě ex-manželky – asistentka Lorna (Becki Newton) a prokurátorka Maggie (Neve Campbell).



Autor: Netflix

První díly druhé řady Advokáta na Netflix zamíří 6. července.

Vřískot 6

Po pěti dílech v městečku Woodsboro se vrah s nechvalně proslulou maskou Ghostface přesouvá do New Yorku. Tam se totiž přestěhovaly i dvě bratrské dvojice, které ve Woodsboro vraždění maskovaného zabijáka dříve přežily. A i když se padouchovi tentokráte nepostaví Sidney Prescott, pořád je tu Gale Weathers s tváří Courteney Cox, která je schopna zachránit situaci!



Autor: Paramount Pictures

Vraždění Ghostface bude na Netflixu pokračovat 8. července.

Série Vřískot

Pokud si před premiérou šestky na Netflixu chcete celou slavnou slasherovou ságu zopakovat, musíte vlastnit rovnou tři streamovací služby. Legendární jedničku z dílny Wese Cravena najdete na SkyShowtime, podobně jako její dvě přímá pokračování. Čtvrtý díl, který byl taktéž posledním filmem stejného režiséra, je k dispozici na Canal Plus. Před zhlédnutím šestého dílu je ale asi nejdůležitější vidět reboot z roku 2022 nazvaný jednoduše Vřískot. Poslední část série, která se odehrává ve Woodsboro, je ke zhlédnutí na HBO Max.



Autor: Paramount Pictures

Dosavadní díly Vřískotu najdeme na výše zmíněných platformách.

Kizazi Moto: Generace ohně

Dystopická budoucnost. Lidstvo zničilo Zemi a obyčejný člověk nemá kam vycestovat. Neexistuje příroda, neexistují památky. Naštěstí je tu ale speciální přístroj pro astrální cestování na nejrůznější místa Země i dalších planet. A jeden africký národ tuto technologii dovedl k dokonalosti. Když se ale něco zvrhne, bude zle. Co když začnou výtvory a výplody z tohoto cestování ožívat?

Nový animák najdeme na Disney+ 5. července.

Příšerný příběh Dolores Roachové

Dolores (Justina Machado) se po šestnácti letech ve vězení, kde seděla neprávem, vrací domů, do Washington Heights. Kamarád Luis (Alejandro Hernandéz) ji nechá provozovat masérský salón ve sklepě svého bistra. Dolores jednou zabije zákazníka a Luis maso použije do svých empanad. A tím začíná komicky hororová epizodka, která vzešla ze slavného podcastu.



Autor: Amazon Studios

Nové kanibaly uvidíme na Amazon Prime Video 7. července.

Insidious

Již 6. července vstoupí do kin další díl slavné hororové série Insidious s podtitulem Červené dveře. Než na snímek debutujícího režiséra (a dříve už slavného herce a hlavní hvězdu série) vyrazíte do kina, rozhodně se hodí si celou duchařskou sérii zopakovat. A tentokráte k tomu není třeba tří platforem, ale pouze dvou. Jedničku z dílny Jamese Wana, která je suverénně nejlepším dílem série, najdeme na Canal Plus. Ostatní díly včetně prequelu, jenž natočil Wanův spolupracovník Leigh Whannell, si můžeme pohodlně pustit na HBO Max. Příběh rodiny Lambertových tak můžete prožít v pohodlí domova!



Autor: Amazon Studios

Sérii Insidious, podobně jako Vřískot najdete na výše zmíněných službách.