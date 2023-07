HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Ambiciózní sci-fi, návrat Bastardů a barcelonský thriller

Bastardi: Reparát

Snímek Bastardi od režiséra a scenáristy Tomáše Magnuska vyvolal v roce 2010 pozdvižení. Příběh z prostředí zvláštní školy se následně dočkal dvou pokračování a nyní jeho tvůrce přichází po letech s další epizodou. Magnuskův Tomáš Majer se v novince vrací z vězení a vydává se do nechvalně proslulého Chánova u Mostu. Spolu s kamarádem Ivanem (Zdeněk Godla) tam začne chystat znovuotevření praktické školy. Když už to vypadá, že je vše na dobré cestě, vrací se do Majerova života mafián Dostál (Jiří Krampol). Tomu kdysi Majer zabil vnuka a způsobil i smrt syna. Dostál prahne po pomstě – zvládne Majer i teď vyklouznout z jeho spárů?



Autor: Bioscop

Prozatím poslední Bastardy na Netflixu uvidíme 14. července.

V pasti: Barcelona

Koncem roku 2018 uvedl Netflix mimořádně úspěšné sci-fi V pasti v hlavní roli se Sandrou Bullock. Snímek o invazi mimozemských entit, které nesmíte vidět, jinak okamžitě spácháte sebevraždu, zaznamenal pronikavý úspěch. Po pěti letech proto následuje spin-off. Tentokráte se přeneseme do Barcelony, kde mimozemšťané úspěšně způsobili více než poloviční úbytek populace. V tomto světě se Sebastian (Mario Casas) snaží přežít se svou dcerou. A jelikož je to dobrák od kosti, určitě na cestě pomůže i dalším přeživším!



Autor: Netflix

I spin-off série V pasti dorazí na Netflix 14. července.

Full Circle

Ed Solomon, který v osmdesátých a devadesátých letech napsal kultovní snímky jako Bill & Ted nebo Super Mario Bros., přichází s napínavou kriminální minisérií o promlčeném případu zpackaného únosu. K jeho vyšetřování se policie vrací po letech a postupně objevuje, že za ním stálo něco víc, než se původně předpokládalo. V hlavních rolích uvidíme Zazie Beetz, Claire Danes, Timothyo Olyphanta a Dennise Quaida, režii si pak vzal na starost Steven Soderbergh.



Autor: HBO Max

Kriminální minisérie debutuje na HBO Max 13. července.

Gray Matter

Malá Aurora (Mia Isaac) od mládí ví, že má nadlidské schopnosti, které ji ovšem činí nebezpečnou svému okolí. Tedy alespoň tohle jí vždy tvrdila její matka. Nyní ale nastává zásadní noc, ve které hrozí nebezpečí nejen Auroře, ale i celé řadě jejích přátel. Má dívka opravdu tak mocné schopnosti, aby mohla sebe i přátele zachránit?



Autor: HBO Max

I nový sci-fi thriller uvidíme na HBO Max 13. července.

Léto, kdy jsem zkrásněla

Romantická knižní trilogie spisovatelky Jenny Han loni na Amazonu načala svou první kapitolu. Příběh sličné dívky Belly, která na letním táboře potká dva bratry a octne se tak v milostném trojúhelníku, nyní pokračuje. Kromě Bellyina příběhu v ní uvidíme i vyústění vedlejší příběhové linky o tajemné rodině Fisherových. Tak koho si nakonec Belly vybere?



Autor: Amazon Studios

Druhá řada prázdninové romance na Amazon Prime Video odstartuje 14. července.

Nadace

A pokračuje rovněž epické sci-fi dobrodružství vycházející z díla Isaaca Asimova. Po vyhnání z Galaktického impéria pokračuje snažení úzké skupiny hrdinů o jeho záchranu. V novince se přesuneme o sto let kupředu, kdy se ve vesmíru rozhořely náboženské nepokoje. Povede se hrdinům, kteří chtějí impérium zachránit skrz jeho zničení, ustát všechna příkoří? V hlavních rolích se vrací Jared Harris a Lee Pace!



Autor: Apple TV+

Do Asimovova vesmíru se na Apple TV+ vrátíme 14. července.