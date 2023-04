HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Bullet Train, úprk z Evropy nebo návrat kultovní Pomády

Ve při

Danny Cho (Steven Yeun) a Ali Wong (Amy Lau) jednoho dne prožijí zásadní dramatickou událost na silnici. Co je nejhorší, neštěstí se s oběma táhne i nadále, což s sebou přináší řadu těžkých, ale i komických situací.



Nová originální netflixovská série debutuje už 6. dubna.

Transatlantic

V Evropě právě vypukl největší válečný konflikt v dějinách – druhá světová válka. Dva američtí občané míří do francouzského přístavu Marseille s jediným cílem. Snaží se zachránit umělce a intelektuální elitu. V hlavních rolích uvidíme Gillian Jacobs nebo Coryho Michaela Smithe.



Koprodukční válečný projekt uvidíme na Netflixu 7. dubna.

Bullet Train

Beruška (Brad Pitt) je nájemný vrah, který se snaží vše řešit mírumilovně. Když je tedy vyslán na další misi do japonského rychlovlaku, hodlá své krédo dodržet. Jenže, ve vlaku se všechno trochu zvrtne… Kromě Brada Pitta se v posledním snímku Davida Leitche objevují také Brian Tyree Henry, Joey King, Logan Lerman nebo Michael Shannon.



Šílenou akční komedii uvidíme na HBO Max 9. dubna.

The Good Mothers

Kalábrie, rok 2010. Celému regionu vládne mafie 'Ndrangheta, která podle všeho stojí i za zmizením Ley Garofalo, jež hodlala praktiky mafiánů odhalit světu. Anna Colace, která vede celý proces proti rodině, vymyslí novou strategii boje, ta zahrnuje i záchranu Ley. Nový příběh odhalí čtveřici žen, jež se rozhodnou zradit rodinu a konečně ukončit vládu mafiánů nad Kalábrií.

Velkolepý italský projekt dorazí na Disney+ 5. dubna.

Grease: Rise of the Pink Ladies

Milujete legendární Pomádu? Pak vězte, že Paramount+ přichází se seriálovým prequelem tohoto kultovního snímku. Děj nás zavede do roku 1954, tedy čtyři léta před události filmu. Uvidíme v něm příběh čtyř dam, jež škole Rydell High založí první pořádný dívčí soubor – slavné Pink Ladies. Za seriálem stojí scenáristka Annabel Oakes a projekt osobně schválil i autor Pomády Jim Jacobs.

Prequel oblíbeného muzikálu uvidíme na SkyShowtime 6. dubna.

On a Wing and a Prayer

Velikonoční neděle roku 2009. Rodinka Whiteových se vydává na pohřeb příbuzného. Z relativně pohodového letu se ale okamžitě stává drama poté, co pilot zemře na srdeční selhání. Otec rodiny, Doug White, se pouští do riskantního podniku. Hodlá s letadlem přistát. Ale i s leteckými dispečery a instruktorem z Connecticutu na drátě to nemusí vyjít…



Zajímavý survivor snímek uvede Amazon Prime Video 7. dubna.

Princezna zakletá v čase 2

Alchymistká Amélie (Eliška Křenková) minule výrazně pomohla porazit mocnou Murien (Simona Hába Zmrzlá). Oberonem ale nadále zmítají nepokoje. Proslýchá se, že Pán run (Ján Jackuliak) hodlá získat všechny runy a ovládnout svět. Amélie v doprovodu prince Jana (Marek Lambora) a princezny Elleny (Natálie Germani) vyráží do mytického města Ayra, kde hodlá ochránit runy a zapudit Pána run jednou provždy!



Pokračování veleúspěšné pohádky aktuálně najdeme na Prima+.