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Havrlantova Rockaway sází na AI a automatizaci českých i evropských továren. Za tímto účelem spouští takřka 2,5miliardový fond

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Partner RockawayQ Michal Šmída
Autor: RockawayQ (publikováno se svolením)
Partner RockawayQ Michal Šmída

S rostoucím tlakem na produktivitu a digitalizaci evropského průmyslu vzniká prostor pro firmy, které dokážou technologickou transformaci převést do praxe. Právě na tento trend nyní sází investiční skupina Rockaway Capital, která společně s průmyslovým holdingem MTX Group podnikatele Petra Otavy otevírá fond kvalifikovaných investorů RockawayQ Digital Industry Holding SICAV.

Jeho prostřednictvím chtějí obě entity investovat do technologií, jež mají urychlit proměnu továren v Česku i napříč Evropou – od umělé inteligence přes robotizaci až po průmyslový software a automatizaci výrobních procesů. Vedle kvalifikovaných a institucionálních investorů hodlají oslovit také průmyslové skupiny a podnikatele, kteří kromě finančního výnosu hledají i přístup k inovacím a know-how pro transformaci vlastního provozu.

V následujících letech plánuje fond získat přes dvě miliardy korun nového kapitálu, přičemž více než půl miliardy tvoří kapitál počáteční a vložené portfolio firem. Celková velikost fondu by tak měla dosáhnout takřka půl třetí miliardy korun.

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„Investorům komunikujeme cílový výnos 20 procent+ ročně při doporučeném investičním horizontu pěti a více let. Fond obhospodařuje investiční společnost AMISTA pod dohledem ČNB, má otevřenou evergreen strukturu s kvartálním oceňováním a možností podíl v pravidelných intervalech částečně či zcela odprodat,“ uvádí pro Euro.cz partner RockawayQ Michal Šmída s tím, že minimální investice činí jeden milion korun.

Technologie, které mění průmysl

Portfolio fondu kombinuje dva typy investic. Tím prvním jsou private equity příležitosti do zavedených a ziskových technologických firem, které dodávají řešení pro modernizaci průmyslu zejména v regionu DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) a na širším evropském trhu. Druhou část představují investice s vyšším rizikovým profilem, jež zahrnují růstový kapitál pro rychle se rozvíjející firmy v oblasti AI a autonomní robotiky.

Podle Šmídy je klíčové propojit technologie s reálným provozem a nehodnotit investice jen podle prezentací nebo růstových příběhů: „Dlouhodobě investujeme do odvětví, která procházejí zásadní transformací, přičemž s RockawayQ cílíme na průmyslové technologie. Evropský průmysl dnes sice utrácí desítky miliard eur ročně za automatizaci a digitalizaci, ale většina firem stále tápe v tom, kde začít a jak technologie skutečně zavést. Další kapitál nám umožní toto portfolio dále rozšířit a upevnit naši roli transformačního partnera.“

Od analýzy k prvním akvizicím

Vzniku fondu předcházela analýza více než 300 technologických firem, z níž vzešly první tři investice, které do něj mají být vloženy. Jedná se o německou společnost RockQ Technologies (dříve NC Vision), jež pomocí AI a no-code přístupu pomáhá výrobním podnikům digitalizovat a automatizovat provoz. Další investicí je česká firma FLO zaměřená na návrh a implementaci digitální transformace výrobních závodů. A portfolio doplňuje americký výrobce humanoidních robotů Apptronik, za nímž stojí investoři jako Google nebo Mercedes Ventures.

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Další dvě transakce hodlá RockawayQ oznámit v průběhu následujících měsíců, přičemž podle aktuálních plánů chce do budoucna uzavírat dvě až čtyři nové investice ročně a průběžně rozšiřovat stávající portfolio prostřednictvím fúzí a akvizic. Do užšího výběru přitom podle Šmídy postupují jen špičky svého oboru, tedy ziskové firmy nebo rychle rostoucí scaleupy s významnou trakcí u průmyslových zákazníků.

„Hledáme dva typy firem: zavedené ziskové společnosti v automatizaci, průmyslovém softwaru a systémové integraci s EBITDA zhruba jeden až osm milionů eur (24,2 až 445,2 milionu korun), které mohou tvořit pilíře platformy, a rychle rostoucí technologické firmy s tržbami nad milion eur prodávající velkým průmyslovým zákazníkům. Každá ale musí zapadnout do ekosystému – naše portfoliové společnosti si totiž vzájemně otevírají zákazníky a skládají svá řešení do ucelené nabídky pro výrobní podniky,“ vysvětluje naší redakci Šmída.

MTX jako testovací prostředí

Vedle samotného kapitálu chce RockawayQ stavět i na možnosti ověřovat technologie v reálném provozu. V tom má významnou roli sehrát zmíněné partnerství s MTX Group, která provozuje 39 výrobních závodů s obratem přes 2,3 miliardy eur (téměř 55,7 miliardy korun).

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Už první výsledky podle obou partnerů ukazují, že podobný přístup může přinášet měřitelný efekt. Například ve společnosti Alinvest, což je jeden z významných evropských výrobců hliníku s více než 90letou tradicí, spadající pod křídla právě zmíněné skupiny, vedlo nasazení AI modelů pro kontrolu kvality ke snížení podílu zmetků o 40 procent. Podobnou digitální strategii pak MTX připravuje ve spolupráci s týmem FLO pro všechny své závody.

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„V Rockaway jsme se vždy snažili být o krok napřed a investovat do inovativních a nadčasových technologií. S nástupem pokročilé umělé inteligence dnes stojíme před podobnou revolucí, jakou byl kdysi příchod internetu, ale s jedním zásadním rozdílem: tentokrát technologie mění přímo fyzický svět a transformuje podobu průmyslu. Právě v tomto spojení ‚starého a nového‘ světa vidím největší příležitost k tomu, aby evropská výroba opět získala globální sebevědomí a konkurenceschopnost,“ uzavírá zakladatel a šéf Rockaway Capital Jakub Havrlant.

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