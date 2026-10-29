Halloween na streamovacích službách: Frankensteini, upíři nebo nové díly brutálních slasherů

Netflix
Před letošním Halloweenem si Netflix nachystal celou řadu novinek. Nově nabízí například prozatím poslední díl série V zajetí démonů, zároveň spustil rubriku Netflix & Chills, v níž uvádí nejpopulárnější horory. V nabídce nechybí nový Nosferatu, Beetlejuice Beetlejuice či monster snímky jako Meg nebo Godzilla Minus One. Rovněž má tento streamovací gigant v nabídce poměrně kvalitní vlastní hororovou tvorbu v podobě seriálů Dracula, Dead Boy Detectives, Santa Clarita Diet, Záhadné sídlo Bly a další:
- V zajetí démonů,
- vlastní snímek Frankenstein,
- slasherové série Halloween, Vřískot či Texaský masakr motorovou pilou,
- seriály Mikea Flanagana (Záhadné sídlo Bly, Pád domu Usherů),
- monster projekty jako Dracula, Nosferatu či Vlkodlak,
- kaiju filmy Godzilla Minus One, Godzilla vs. Kong či Pacific Rim,
- novodobé klasiky jako Hodina zmizení.
HBO Max
HBO Max v rámci hororové tvorby dlouhou dobu úspěšně sází na vlastní projekty, aktuálně třeba dokončil natáčení prequelu kingovky To nazvané Vítejte v Derry. Ve své databázi má ale i řadu dalších seriálů a filmů na motivy díla nejznámějšího hororového autora nebo také některé nové hity, jako jsou Strážci či pokračování slavné série Smrtelné zlo. Fanouškům „lovecraftovského hororu“ pak nabízí dva parodické projekty z devadesátých let Přežít a Hon na čarodějnice, případně také seriál Lovecraftova země, jenž pracuje s reáliemi z jeho děl. Velkou novinkou je prequel Pátku třináctého Crystal Lake.
- Velká spousta Kingových adaptací – seriály Castle Rock, Outsider; filmy Prokletí Salemu, Doktor Spánek nebo Žhářka,
- seriálový Pátek třináctého,
- komiksový horor Bažináč,
- film Kita Haringtona Nestvůra,
- pocta Lovecraftovi Přežít, Hon na čarodějnice a seriál Lovecraftova země,
- adaptace děl Thomase Harrise Mlčení jehňátek a Hannibal,
- Mumie Lee Cronina.
Amazon Prime Video
Amazon nově nabízí seriál Carrie od Mikea Flanagana, stejně tak dvě další filmová zpracování Kingovy klasiky. Pokud vám chybí opravdová béčka, tak se hodí Ďáblova tlama se zabijáckým žralokem či Klauni zabijáci. Nepřijdete ale ani o Candymana či sérii Dětská hra.
- Dětská hra,
- Carrie na všechny způsoby
- série Poltergeist,
- hororová béčka.
Disney+
Díky nákupu 20th Century Fox a jeho změně v 20th Century Studios má Disney+ v knihovně kultovní sci-fi hororové ságy Vetřelec a Predátor, včetně novinek Vetřelec: Země či Predátor: Badlands. Pokud by vám Arnold Schwarzenegger v prvním Predátorovi nestačil, sáhněte po jeho souboji s mocnostmi pekelnými, snímku Konec světa. Fanoušky Lovecraftova monstra Cthulhu potěší survival horor Pod vodou, Disney+ pak v knihovně má i slavné seriály American Horror Story a Živí mrtví. Nově navíc Disney+ nabízí Scoobyho od Jamese Gunna.
- Vetřelec a Predátor na všechny způsoby
- série Úsměv
- seriály Scream Queens a Co děláme v temnotách,
- hororová marvelovka Vlkodlak: Noční lovec.
SkyShowtime
Streamovací služba, která nabízí hity studií Paramount a Universal, láká na osvědčenou hororovou klasiku od mistra žánru Alfreda Hitchcocka. SkyShowtime má v nabídce Vertigo, Provaz a Okno do dvora. Milovníky žraloků potěší kultovní Čelisti včetně nepovedených pokračování, upíry pak zastupuje šílenost Od soumraku do úsvitu. A novinkou je také sedmý díl série Vřískot, který doplňuje první tři již dostupné.
- Nový Vřískot
- série Hellraiser,
- série Hannibal Lecter,
- série Pátek třináctého,
- všechny Čelisti,
- béčko Městečko prokletých.
Canal+ a Apple TV+
Francouzská videotéka sází v tuzemsku na klasiky jako Prokletí domu Hajnů, Kladivo na čarodějnice, Upír z Feratu nebo Spalovač mrtvol. V rámci spojení s Applem nabízí například seriály Servant nebo Rozdělení.
- Pocta E. A. Poeovi Podivný experiment,
- film On se bojí s Joaquinem Phoenixem,
- duchařský snímek Ti druzí s Nicole Kidman,
- Kingův Řbitov zvířátek.
OnePlay
Ani české streamovací platformy nezůstávají v hororové databázi pozadu. OnePlay nabízí celou sérii Saw, včetně spin-offu Spirála strachu. Sci-fi horory reprezentuje Riddick, ty tuzemské pak například Herzův film T.M.A. Voyo myslí i na lovecraftovské fanoušky – těm nabízí zpracování Barvy z vesmíru s Nicolasem Cagem v hlavní roli.
- Hororová antologie Noční můry z temnot,
- béčkové slashery Hellfest: Park hrůzy, Halloweenský lov,
- remake slavného Rituálu,
- série Kruh,
- westernový naturalisticky hororový film Kosti a skalp.
prima+
Oproti OnePlay je primácká nabídka poměrně chudší a obsahuje převážně ryzí béčkové, potažmo až céčkové projekty. Je libo několik dílů Jurské vzpoury, Polární žraloky nebo Megahroznýše? Rozhodně pak sáhněte po Primě+. Z těch serióznějších hororů vyčnívají například Ospalá díra, Jack staví dům nebo Thelma.
- Mysteriózní horor Skrýš s Julianne Moore v hlavní roli,
- bijec Dolph Lundgren ve snímku Lovec démonů,
- remake praotce slasherů Černé Vánoce,
- ruský sci-fi horor Vesmírná propast,
- dvojice australských hororů Wolf Creek,
- absolutní šílenost Útok šestihlavého žraloka.