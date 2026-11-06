Hackeři mohou ochromit ledničky či elektrárny. Závažné riziko ale číhá i v domácnostech

Stovky supermarketů po celé Evropě byly v uplynulých týdnech zasaženy kybernetickým útokem, který způsobil výrazný nárůst teploty v tamních ledničkách a mrazničkách. Kvůli tomu se zkazilo (a následně muselo být vyhozeno) velké množství potravin, což vedlo nejen k rozsáhlým škodám, ale také k obavám z rostoucích kybernetických hrozeb.
„Chladicí zařízení v supermarketu už dávno nejsou jen hloupé elektrické spotřebiče. Problém je ale v tom, že bývají navrženy, aby sloužily patnáct i více let, zatímco kybernetické hrozby a technologie se vyvíjejí mnohem rychleji. Stejné řídicí jednotky a systémy pro správu se navíc používají v obchodních řetězcích po celém světě. Napadení široce rozšířené technologie tak může potenciálně zasáhnout velké množství provozoven,“ varoval Daniel Šafář z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.
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Netřeba příliš zdůrazňovat, že počet chytrých zařízení v poslední době rychle stoupá. Kromě ledniček se dnes k internetu mohou připojit i další běžné spotřebiče, jako jsou třeba systémy pro vytápění, myčky nebo pračky. To samozřejmě usnadňuje jejich vzdálené ovládání, zároveň však může být jakékoli zařízení připojené k „síti“ zneužito hackery. O jak vážné nebezpečí se tedy jedná?
Aktualizace a vícefaktorové ověřování
V současnosti neexistují žádné důkazy o tom, že by se nedávné kybernetické útoky na supermarkety zaměřily i na domácí spotřebiče. To ale rozhodně neznamená, že se tak nemůže stát v brzké budoucnosti. Třeba bývalý generální ředitel britského Národního centra pro kybernetickou bezpečnost (NCSC) Ciaran Martin podle BBC tvrdí, že výrobci elektroniky by měli pro její zabezpečení udělat podstatně více.
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Nejde přitom jen o to, že by hackeři lidem místo chlazení zapnuli topení. Špatně zabezpečené spotřebiče mohou kyberzločinci využít jako vstupní bránu do domácí počítačové sítě. Ostatně, už v roce 2015 experti prokázali, že díky získání přístupu k chytré lednici Samsung lze zachycovat internetový provoz v dané domácnosti.
„Od velkých technologických firem musíme důrazněji požadovat, aby nám poskytly bezpečnější zařízení a produkty. Kromě toho doporučuji spotřebitelům, aby si svá zařízení aktualizovali a všude, kde je to možné, povolili vícefaktorové ověřování. Vím, že je to otravné, ale trvá to jen pár vteřin,“ uvedl Martin.
Na kyberbezpečnost se klade větší důraz
Kromě chytrých domácností mohou být ohrožena i další zařízení ovlivňující náš každodenní život. Třeba u osobních vozů se situace v posledních letech zlepšila, jelikož po několika incidentech, kdy došlo k hacknutí aut prostřednictvím jejich internetového zábavního systému, je na kyberbezpečnost kladen větší důraz. „Naštěstí si automobilový průmysl tento problém uvědomil a vyřešil ho,“ řekl expert na kybernetickou bezpečnost Ken Munro.
O poznání horší situace ale panuje v jiných odvětvích. Obzvláště menší a špatně financované energetické společnosti se podle Munroa někdy stále spoléhají na starší a zranitelná zařízení, což by mohlo představovat hrozbu pro elektrárny nebo vodovodní sítě v jejich správě.
Alespoň částečně uklidňující zprávou podle expertů je, že o problémy s nedostatečným kyber zabezpečením se v poslední době zajímá čím dál větší část odborné i laické veřejnosti. Což ostatně dokázaly i nedávné hackerské útoky, po nichž začali představitelé národních kybernetických úřadů v jednotlivých zemích jednat s provozovateli prodejen o vhodných opatřeních, která by měla dalším incidentům zabránit.
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Ruku v ruce s tím se navíc mění i legislativa. Konkrétně třeba britské zákony už od dubna 2024 vyžadují, aby výrobci chytrých spotřebitelských zařízení splňovali minimální standardy kybernetické bezpečnosti, včetně požadavků na hesla a bezpečnostní aktualizace. „Je to skutečně důležité, protože bez řádné ochrany by jakákoli továrna nebo zařízení mohla čelit opravdu velmi závažným rizikům,“ uzavřel Olivier Daloy, expert na kybernetickou bezpečnost ve společnosti Zscaler.