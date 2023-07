Hachlinec z BeIT: Chytrý dohled nad domem šetří čas a peníze. A čím chytřejší je, tím větší z něj plyne úspora

Zdroj: BeIT

Není to tak dávno, co jsme odložili tlačítkové telefony a začali nosit po kapsách takové, které nám doporučí nejbližší restauraci. Poté, co jsme si zvykli na chytré telefony a domácnosti, přicházejí technologie, jež inovují celé budovy. Avšak zatímco v jiných zemích lidem už roky šetří čas a peníze, Češi se s nimi teprve začínají seznamovat. To vše v době, kdy je například k energetické spotřebě potřeba přistupovat mnohem efektivněji než dříve, neboť se ukazuje, že se starými přístupy si zkrátka a dobře nadále již nevystačíme, říká ve svém komentáři pro Euro.cz Miro Hachlinec, šéf tuzemské společnosti BeIT, která se zabývá poskytováním chytrých řešení pro správu nemovitostí.