GLS pod Křetínského EP Group chystá expanzi za stovky milionů. Do března 2026 chce mít alespoň 2 000 boxů a 2 100 výdejních míst

E-commerce v Česku dál roste a s ním i poptávka po rychlém a pohodlném doručování zásilek. Zákazníci si čím dál více vybírají boxy jako preferovaný způsob převzetí balíků a dopravci soupeří o to, kdo vybuduje nejdostupnější a nejhustší síť. Nyní do hry vstupuje logistická společnost GLS se silným investorem v zádech a jasným cílem – stát se lídrem trhu. Její síť výdejních boxů a míst se v příštích měsících významně rozšíří.
„Ještě před dvěma lety jsme měli jen 250 boxů, teď jich je asi 1200. V posledním roce je naše síť nejrychleji rostoucí v České republice a v tomto růstu budeme pokračovat. V průměru každých šest hodin zprovozníme jeden nový box a do konce března příštího roku jich chceme mít alespoň 2 000. To vše ve spolupráci s obcemi a při respektování veřejného prostoru,“ uvádí šéf GLS v Česku Petr Pěcha s tím, že větší potenciál nabízejí samozřejmě velká města. Současný desetiprocentní podíl na českém trhu by se tak měl minimálně zdvojnásobit.
Přitom boxy se staly nejoblíbenějším způsobem dopravy, míří do nich už nadpoloviční počet zásilek. Síť GLS by měla narůstat do té doby, dokud o ni budou mít zákazníci zájem.
„Ideálním stavem je, aby každý měl box do tří minut chůze či jízdy od domova či práce. Stejně tak chceme rozvíjet výdejní místa, jejich počet navýšíme do března o 50 procent na více než 2 100,“ zdůrazňuje Pěcha a pro Euro.cz dodává, že do expanze firma investuje minimálně stovky milionů korun, případně i více. Jen samotný box dle jeho slov vyjde v průměru na 150 až 200 tisíc korun, přičemž má okolo 33 schránek.
Nový vlastník i ambice
Od letošního června má GLS nového vlastníka. Její mateřskou společnost International Distribution Services, která vlastní globální GLS i britskou poštu Royal Mail, převzala EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského. Česko je pro ni přitom jedním z prioritních trhů s tím, že by se z tuzemské GLS měla stát nejsilnější značka na trhu.
„GLS v Česku má plnou podporu akcionářů k další expanzi ať už organickým růstem, nebo jinou cestou,“ uvádí člen vedení globální GLS a zároveň člen představenstva IDS a Royal Mail Daniel Mareš a dodává, že GLS má zajištěny zdroje financování expanze. Ty zamíří do rozšiřování sítě, rozvoje technologií a zvýšení klientského komfortu a uživatelské spokojenosti.
Česko by se podle jeho slov mělo stát jakousi „laboratoří“ pro další růst celé skupiny GLS, i když v každé zemi existuje trochu jiný způsob doručování. Nicméně stále roste B2C segment, i když například v Německu zatím tvoří přibližně polovinu, zatímco v Česku je to okolo 80 procent. Právě proto by podobná expanze mohla následovat u našeho západního souseda, v úvahu připadají podle vyjádření Mareše i země jako Polsko nebo Francie.
Partnerství s e-shopy
Do budoucna by také měla firma posílit své partnerství s českými e-shopy, protože mezinárodní síť GLS s více než 110 tisíci výdejními místy a 20 tisíci boxy jim mohla pomoci s expanzí do Evropy. „Zhruba do dvou desítek evropských zemí už nyní umíme doručit zásilku do 48 hodin a cestu do zahraničí budeme dále zjednodušovat,“ zmiňuje Pěcha s tím, že tato spolupráce se zaměří i na střední a menší e-shopy. Už nyní je GLS přítomná na 62 z top 300 českých e-shopů, například na Vivantisu, Bezvavlasech, Trenýrkárně a dalších.
Vedle doručení do boxů a výdejních míst zůstává pro GLS zásadní i doručování na adresu. Firma také zlepšuje zákaznickou zkušenost, například s pomocí nové aplikace s reálným sledováním polohy kurýra, zjednodušeným posíláním balíků mezi lidmi či tříděním zásilek už o víkendu.
Kromě e-shopů však roste i segment přímého zasílání mezi domácnostmi, spojený s popularitou aplikací na prodej nepotřebného zboží. GLS proto nově umožňuje posílat balíky z boxu do boxu bez štítku. „V podobných drobných inovacích budeme pokračovat tak, aby pro e-shopy i koncové zákazníky byla GLS do budoucna první volbou,“ uzavírá Pěcha.