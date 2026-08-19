Karma je zdarma? CEO, který před lety těsně před Vánocemi propustil přes Zoom 900 lidí, přišel o práci. Jeho nástupce ho prý podvedl

Indicko-americký podnikatel Vishal Garg se před pěti lety dostal na titulní stránky mnoha světových médií. Nebylo to ale způsobeno jeho manažerskými schopnostmi ani hospodářskými výsledky firmy, kterou řídil, nýbrž nechvalně známým krátkým online hovorem přes Zoom, během něhož bez slitování propustil zhruba 900 zaměstnanců, a to navíc těsně před začátkem Vánoc.
„Pokud se účastníte tohoto hovoru, patříte do nešťastné skupiny, která bude propuštěna. Váš pracovní poměr je tímto ukončen s okamžitou platností,“ řekl tehdy podle CNN šéf Betteru. Záznam onoho hovoru se však dostal na internet a vyvolal velké pobouření veřejnosti, přičemž sám Garg se následně za své jednání musel omlouvat a vzal si měsíční pracovní volno.
Zakladatel zmíněné společnosti každopádně bouřlivé období přečkal a v jejím čele vydržel i v následujících letech. Konec jeho éry přišel až začátkem tohoto měsíce, kdy ho na pozici generálního ředitele z rozhodnutím představenstva nahradil Daniel Lewis. Vyhozený Garg se přitom s vlastním propuštěním nehodlá smířit a svého nástupce obviňuje z podvodu.
Akcie firmy se propadly o 93 procent
Better si pod Gargovým vedením v posledních letech prošla velmi turbulentním obdobím. Během pandemického boomu refinancování hypoték, kdy se úrokové sazby pohybovaly pod třemi procenty, dosahovala její hodnota až osmi miliard dolarů (zhruba 166 miliard korun). Postupně ale hypoteční sazby vzrostly k sedmi procentům, kvůli čemuž se celý tamní trh prakticky zhroutil. Nynější valuace tak činí pouhých 300 milionů (asi 6,2 miliardy korun).
K tomu je třeba přičíst poškozenou reputaci firmy po zmíněném propouštění, žalobu podanou whistleblowerem, vyšetřování americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), nepovedenou fúzi a roky narůstajících ztrát, jež způsobily, že se akcie společnosti propadly o 93 procent. Ve skutečnosti by se tedy dalo říct, že je až překvapivé, že Garg ve funkci generálního ředitele vydržel tak dlouho.
On sám prý už začal realizovat svůj plán na zotavení. Jeho základem měly být modely umělé inteligence pro rychlé zpracování hypoték, což je úkol, jehož splnění by normálně trvalo desítkám lidí několik dní. Firma zároveň začala spolupracovat se společností Neo Home Loans, což údajně zdvojnásobilo produktivitu a snížilo náklady na sjednávání úvěrů o polovinu.
„Vyhráváme. Ztrojnásobili jsme objem úvěrů a jsme blízko ziskovosti,“ okomentoval nedávný vývoj Garg. A právě z těchto důvodů své propuštění příliš nechápe. „Nejde ale o mě – záleží mi na tom, abych lidem přinášel úspory a pomáhal jim žít americký sen,“ uvedl podnikatel.
Garg do boje zapojí právníky i investory
Krátce po svém propuštění se Garg poměrně ostře pustil do svého nástupce. Lewis ho údajně oslovil zhruba před půl rokem s několika myšlenkami na úspory nákladů a dobrými nápady na dosažení ziskovosti. Brzy na to se stal důležitou součástí vedení firmy a už 27. července byl přijat do jejího představenstva. Hned o týden později ovšem Lewis přesvědčil ostatní členy představenstva, aby Garga odvolali z funkce generálního ředitele a novým šéfem jmenovali právě jeho samotného.
„Oklamal mě. Řekl, že se mu líbí strategie naší společnosti. Chválil nás a využil toho k tomu, aby se dostal do naší rady a získal si naši důvěru. Navíc mám podezření, že se vždycky chtěl stát generálním ředitelem. Myslím si tedy, že představenstvo udělalo chybu,“ podotkl Garg s tím, že se pozice šéfa firmy vzdát nechce a plánuje o ni bojovat.
Za tímto účelem si už najal vlivného právníka Alexe Spira a v pondělí poslal představenstvu dopis, v němž požaduje, aby ho dosadilo zpět do původní pozice. „Budu pracovat za pouhý jeden dolar ročně, dokud se firma nedostane zpět k zisku. Tím zároveň uznávám, že svoji práci už dělám dlouho, její provedení ovšem nebylo vždy dokonalé,“ shrnul.
Jak celý příběh dopadne, je samozřejmě nyní těžké odhadnout. Garg se nechal slyšet, že má na své straně několik důležitých investorů, jenže ani to mu nemusí k návratu do čela Betteru stačit. Jisté je tedy jen jedno: o šéfovi, který před Vánocemi propustil přes Zoom 900 lidí, ještě uslyšíme.