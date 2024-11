Generace Z po vedoucích postech tolik neprahne. Má však mezi sebou schopné lídry, kteří přispějí ke spokojenosti zaměstnanců i zdraví firem

Kariérní úspěchy nejsou pro lidi z takzvané generace Z (osoby narozené mezi lety 1995 až 2010) natolik důležité jako pro jejich předchůdce. Jejich prioritou je podle Petra Hykla, majitele a ředitel headhunterské společnosti Theones, která se zaměřuje právě na obsazování vrcholových manažerských pozic, spíš naplněný život bez stresu a přílišné zodpovědnosti, jež se s manažerskými pozicemi obvykle pojí.

Že by tito lidé nedisponovali dovednostmi, které z vedoucích pracovníků dělají skvělé šéfy, se ale rozhodně říct nedá. Spíš naopak. Důležitá je pro ně otevřenost, flexibilita, etika i společenská odpovědnost, a proto dokážou vést tým přirozeně, aniž by se povyšovali nad ostatní. Také umí skvěle pracovat s digitálními technologiemi, což výrazně zvyšuje jejich produktivitu práce, která může v konečném důsledku zcela proměnit zdejší pracovní trh.

Outstream Placeholder

„Právě díky lidem z generace Z a jejich efektivnímu přístupu k práci je pravděpodobné, že po jejich masivnějším nástupu na pracovní trh bude stále větší množství firem zavádět čtyřdenní pracovní dobu,“ říká Hykel. Výhodné to podle něj bude pro obě strany – firmy zrychlí své procesy, zatímco sami zaměstnanci naleznou lepší vyváženost mezi osobním a profesním životem.





Udržitelná, přesto efektivní práce

Mladé generaci je velmi blízká udržitelnost, a to právě i v kariérní oblasti. Šéfové z jejích řad tedy určitě nebudou vyžadovat každodenní přítomnost v kanceláři nebo dodržování přesně vymezené pracovní doby. Důležitější jsou pro ně kvalitně zpracované a včas odevzdané úkoly, při jejichž plnění maximálně spoléhají na moderní technologie.

Byli byste pro zavedení čtyřdenního pracovního týdne? Rozhodně ano

Spíše ano

Nevím

Spíše ne

Rozhodně ne

„Zetkaři jsou s moderními technologiemi v kontaktu již od narození. S jejich pomocí tedy pracují na co nejvyšší efektivitě, aby mohli šetřit své kapacity a energii. Z toho důvodu stále hledají nové cesty, aplikace i nástroje, jak pracovat tak, aby byla každá minuta využita smysluplně,“ přibližuje postoj mladé generace pro Euro.cz Jan Klusoň, CEO platformy zabývající se životem v práci Welcome to the Jungle.

Autenticky a s respektem

Jelikož si zástupci generace Z zakládají na opravdovosti a upřímnosti, existuje zde dle některých odborníků velká šance na to, že pokud získají vedoucí místo, budou ve firmách prosazovat hodnoty, kterým skutečně věří. Něco takového přitom dle Martiny Machové, HR ředitelky společnosti Pluxee, platí stejně jak pro muže, tak pro ženy. Těch by navíc mělo v příštích letech v nejvyšším managementu přibývat.

„Kromě transparentnosti, udržitelnosti nebo diverzity je pro tuto generaci důležitý také respekt k ostatním, společnosti nebo životnímu prostředí. Takže vedoucí to budou chápaví, inovativní, otevření novým nápadům i technologiím, protože na nich už vyrostli a nemají problém se adaptovat,“ předpokládá Machová. Zároveň ale zmiňuje i jejich negativní stránky, mezi něž patří třeba až přílišné spoléhání se na to, že za ně digitální nástroje vyřeší téměř vše.

Inovativní přístup a jeho výhody i rizika

Které konkrétní moderní technologie používá generace Z nejčastěji? Předně se jedná o sociální sítě a plánovací nástroje. V poslední době ale do popředí čím dál častěji vstupují též systémy založené na umělé inteligenci. „Zatímco předchozí generace se musely přizpůsobovat digitálnímu prostředí a učit se mu rozumět, generace Z do něj vstupuje s přirozenou lehkostí a důrazem na inovaci,“ popisuje Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

Digitální dovednosti ale mohou na druhé straně vést i k nestálosti a častým změnám (byť za účelem vyšší efektivity), s nimiž nemusí souhlasit zejména starší podřízení. Ostatně právě v tom vidí Klusoň jednu z největších výzev lidí z generace Z. Celkově však jejich profesní přístup hodnotí pozitivně. „Větší důraz na duševní a fyzické zdraví povede ke zdravějším firmám a menšímu počtu vyhoření,“ uzavírá.