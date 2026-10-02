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Za garáž skoro milion? V Brně realita, Praha naopak zlevňuje. Někde zkrátka nemáte šanci zaparkovat, vysvětlují odborníci

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Garáž, parkovací stání
Autor: Jan Zabrodsky / Shutterstock.com

Vyšší stovky tisíc korun za místo na parkování? I taková je dnešní realita českých měst. Ceny garáží a garážových stání v některých z nich vzrostly za poslední rok o desítky procent, jinde naopak mírně klesly – překvapivě například v Praze. Oproti tomu v Brně se mezitím vyšplhaly až na téměř milion, tedy na částku, za kterou by se ještě několik let nazpět dal mnohde koupit malý byt.

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Rozdíly mezi jednotlivými městy jsou poměrně výrazné. Zatímco v Plzni se mediánová cena samostatné garáže meziročně zvýšila téměř o 60 procent na 550 tisíc korun, v Praze naopak klesla na 625 tisíc, tedy zhruba o desetinu.

Relativně dostupné zůstávají Karlovy Vary či Ústí nad Labem, kde kupující zaplatí něco přes 400 tisíc. Anebo Ostrava, která se nachází na samém konci žebříčku, jelikož zde zájemcům obvykle stačí ještě o dalších 100 tisíc méně. Celkově nicméně platí, že parkování až na jednu výjimku podražilo ve všech čtrnácti sledovaných městech, přičemž zdaleka nejvíce za něj dají právě Brňané. Ti si musejí připravit bezmála 900 tisíc korun, jak plyne z analýzy společnosti Valuo.

Meziroční vývoj mediánových cen samostatných garáží k 15. 9. 2026

Město

Medián 2025

Medián 2026

Změna

Brno

750 000 Kč

890 000 Kč

18,7 %

České Budějovice

560 000 Kč

755 000 Kč

34,8 %

Hradec Králové

482 500 Kč

550 000 Kč

14,0 %

Jihlava

467 000 Kč

590 000 Kč

26,3 %

Karlovy Vary

360 000 Kč

420 000 Kč

16,7 %

Kladno

520 000 Kč

690 000 Kč

32,7 %

Liberec

500 000 Kč

530 000 Kč

6,0 %

Olomouc

550 000 Kč

750 000 Kč

36,4 %

Ostrava

255 000 Kč

300 000 Kč

17,6 %

Pardubice

470 000 Kč

515 000 Kč

9,6 %

Plzeň

344 500 Kč

550 000 Kč

59,7 %

Praha

700 000 Kč

625 000 Kč

−10,7 %

Ústí nad Labem

330 000 Kč

430 000 Kč

30,3 %

Zlín

600 000 Kč

700 000 Kč

16,7 %

Zdroj: Valuo

Poptávka je vyšší než nabídka

U garážových stání je obrázek podobný. Zdražila v jedenácti ze třinácti sledovaných měst, přičemž nejvyšší medián má stejně jako u samostatných garáží opět moravská metropole. Tam se cena dostala na průměrných 900 tisíc korun.

Meziroční vývoj mediánových cen garážových stání k 15. 9. 2026

Město

Medián 2025

Medián 2026

Změna

Brno

800 000 Kč

900 000 Kč

12,5 %

České Budějovice

575 000 Kč

790 000 Kč

37,4 %

Hradec Králové

650 000 Kč

520 000 Kč

−20,0 %

Jihlava

575 000 Kč

600 000 Kč

4,3 %

Karlovy Vary

340 000 Kč

560 000 Kč

64,7 %

Kladno

490 000 Kč

600 000 Kč

22,4 %

Liberec

600 000 Kč

591 000 Kč

−1,5 %

Olomouc

450 000 Kč

490 000 Kč

8,9 %

Ostrava

460 000 Kč

625 000 Kč

35,9 %

Pardubice

500 000 Kč

575 000 Kč

15,0 %

Plzeň

570 000 Kč

700 000 Kč

22,8 %

Praha

600 000 Kč

690 000 Kč

15,0 %

Zlín

685 000 Kč

709 000 Kč

3,5 %

Zdroj: Valuo

Ještě mnohem výrazněji než v Brně zdražily za poslední rok garážová stání ve Varech. Kupující na západě Čech musejí nyní počítat s cenou, která je v průměru takřka o 65 procent vyšší než před 12 měsíci. A připlatí si také v Českých Budějovicích, tam jedno stání vyjde na bezmála 800 tisíc korun, tedy o 37 procent než před rokem.

V Praze tento typ nemovitosti aktuálně stojí 690 tisíc, meziroční nárůst je zde 15procentní. Kolem sumy půl milionu korun se pak ceny parkovacích stání často pohybují i v levnějších městech, jako například v Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích či Liberci.

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Co za nedávným zdražováním stojí, není tak těžké odhadnout: ve městech je zkrátka a dobře více aut než míst vhodných k jejich zaparkování. „Za hlavní příčinu považuji omezenou nabídku v lokalitách, kde je dlouhodobě obtížné zaparkovat. Počet osobních aut v Česku roste a v husté městské zástavbě je rozšiřování parkovacích kapacit prostorově i finančně náročné,“ uvádí pro Euro.cz marketingový manažer firmy Lomax Petr Přichystal.

Podle něj kupující neplatí pouze za samotnou garáž, ale také za jistotu vlastního místa v blízkosti bydliště. Poptávku navíc podporují investoři, pro něž může být garáž relativně dostupným způsobem, jak uložit peníze do nemovitosti. Vstupní náklady jsou výrazně nižší než u bytu, provoz je nenáročný a v lokalitách s nedostatkem parkovacích míst bývá zájem o pronájem stabilní.

„Garáže jsou dnes atraktivní jako investiční příležitost – náklady jsou nízké a nájemné relativně vysoké. Navíc nejsou potřeba vysoké investice do rekonstrukce a nehrozí nákladné poničení vybavení nájemníkem. Velmi snadný je obvykle i pronájem,“ dodává pro naši redakci Radek Slavík ze společnosti Hypodům.

Stejné město, jiná cena

Právě omezená nabídka je důležitá i pro pochopení rozdílů mezi jednotlivými městy. „Prvenství Brna bych vztahoval ke konkrétnímu statistickému srovnání. Neznamená automaticky, že srovnatelná garáž ve srovnatelné lokalitě musí být v Brně dražší než v Praze,“ upozorňuje Přichystal s tím, že výsledek ovlivňuje velikost a skladba vzorku, zastoupení jednotlivých čtvrtí, rozměry, stav i to, zda jde o uzavřenou garáž, nebo stání ve společném objektu. Stejně tak je nutné rozlišovat celkovou cenu a cenu za metr čtvereční.

Možným vysvětlením vysokých pořizovacích cen v Brně je podle něj i silná místní poptávka v kombinaci s omezenou nabídkou. U garáží je navíc velmi důležitá konkrétní poloha – pro člověka, který potřebuje parkovat u bydliště, nemusí být levnější garáž na druhém konci města použitelnou alternativou.

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Svůj význam pochopitelně mají také rozměry, technický stav, zabezpečení, pohodlný vjezd nebo prostor pro manévrování. U parkovacích míst může pro změnu hrát roli umístění v novějším bytovém domě. Právě proto mohou být ceny vysoké i ve městech, kde jsou byty obecně levnější než v Praze.

„U meziročních nárůstů v řádu desítek procent bych byla opatrná s jejich zobecňováním,“ upozorňuje Andrea Daňhelová, ředitelka divize Real Estate společnosti Swiss Life Select. Trh s garážemi je podle ní výrazně menší než trh s byty a výslednou mediánovou cenu může ovlivnit i to, jaká konkrétní stání nebo garáže se v daném období nabízely. Růst o třicet nebo padesát procent tak neznamená, že o stejnou částku zdražila každá nemovitost v daném městě.

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Zdražování nemusí pokračovat stejným tempem

Současné zdražování podle odborníků nemusí nutně naznačovat, že ceny každý rok porostou o desítky procent. V místech s dlouhodobým nedostatkem parkování ale může tlak na jejich zvyšování pokračovat. „Vývoj ovlivní kupní síla zájemců, náklady financování i vznik nových parkovacích kapacit. V jednotlivých lokalitách proto může nastat také stagnace nebo pokles cen,“ podotýká Přichystal.

Do budoucí hodnoty parkovacího místa má navíc stále výrazněji promlouvat elektromobilita. Garáž či stání s možností dobíjení může mít pro majitele elektromobilu vyšší užitnou hodnotu než běžné parkování na ulici. Tedy jinými slovy, garáž s možností nabíjení bude do budoucna velkým tahákem, soudí odborníci.

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