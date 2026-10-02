Za garáž skoro milion? V Brně realita, Praha naopak zlevňuje. Někde zkrátka nemáte šanci zaparkovat, vysvětlují odborníci

Rozdíly mezi jednotlivými městy jsou poměrně výrazné. Zatímco v Plzni se mediánová cena samostatné garáže meziročně zvýšila téměř o 60 procent na 550 tisíc korun, v Praze naopak klesla na 625 tisíc, tedy zhruba o desetinu.
Relativně dostupné zůstávají Karlovy Vary či Ústí nad Labem, kde kupující zaplatí něco přes 400 tisíc. Anebo Ostrava, která se nachází na samém konci žebříčku, jelikož zde zájemcům obvykle stačí ještě o dalších 100 tisíc méně. Celkově nicméně platí, že parkování až na jednu výjimku podražilo ve všech čtrnácti sledovaných městech, přičemž zdaleka nejvíce za něj dají právě Brňané. Ti si musejí připravit bezmála 900 tisíc korun, jak plyne z analýzy společnosti Valuo.
Meziroční vývoj mediánových cen samostatných garáží k 15. 9. 2026
|
Město
|
Medián 2025
|
Medián 2026
|
Změna
|
Brno
|
750 000 Kč
|
890 000 Kč
|
18,7 %
|
České Budějovice
|
560 000 Kč
|
755 000 Kč
|
34,8 %
|
Hradec Králové
|
482 500 Kč
|
550 000 Kč
|
14,0 %
|
Jihlava
|
467 000 Kč
|
590 000 Kč
|
26,3 %
|
Karlovy Vary
|
360 000 Kč
|
420 000 Kč
|
16,7 %
|
Kladno
|
520 000 Kč
|
690 000 Kč
|
32,7 %
|
Liberec
|
500 000 Kč
|
530 000 Kč
|
6,0 %
|
Olomouc
|
550 000 Kč
|
750 000 Kč
|
36,4 %
|
Ostrava
|
255 000 Kč
|
300 000 Kč
|
17,6 %
|
Pardubice
|
470 000 Kč
|
515 000 Kč
|
9,6 %
|
Plzeň
|
344 500 Kč
|
550 000 Kč
|
59,7 %
|
Praha
|
700 000 Kč
|
625 000 Kč
|
−10,7 %
|
Ústí nad Labem
|
330 000 Kč
|
430 000 Kč
|
30,3 %
|
Zlín
|
600 000 Kč
|
700 000 Kč
|
16,7 %
Zdroj: Valuo
Poptávka je vyšší než nabídka
U garážových stání je obrázek podobný. Zdražila v jedenácti ze třinácti sledovaných měst, přičemž nejvyšší medián má stejně jako u samostatných garáží opět moravská metropole. Tam se cena dostala na průměrných 900 tisíc korun.
Meziroční vývoj mediánových cen garážových stání k 15. 9. 2026
|
Město
|
Medián 2025
|
Medián 2026
|
Změna
|
Brno
|
800 000 Kč
|
900 000 Kč
|
12,5 %
|
České Budějovice
|
575 000 Kč
|
790 000 Kč
|
37,4 %
|
Hradec Králové
|
650 000 Kč
|
520 000 Kč
|
−20,0 %
|
Jihlava
|
575 000 Kč
|
600 000 Kč
|
4,3 %
|
Karlovy Vary
|
340 000 Kč
|
560 000 Kč
|
64,7 %
|
Kladno
|
490 000 Kč
|
600 000 Kč
|
22,4 %
|
Liberec
|
600 000 Kč
|
591 000 Kč
|
−1,5 %
|
Olomouc
|
450 000 Kč
|
490 000 Kč
|
8,9 %
|
Ostrava
|
460 000 Kč
|
625 000 Kč
|
35,9 %
|
Pardubice
|
500 000 Kč
|
575 000 Kč
|
15,0 %
|
Plzeň
|
570 000 Kč
|
700 000 Kč
|
22,8 %
|
Praha
|
600 000 Kč
|
690 000 Kč
|
15,0 %
|
Zlín
|
685 000 Kč
|
709 000 Kč
|
3,5 %
Zdroj: Valuo
Ještě mnohem výrazněji než v Brně zdražily za poslední rok garážová stání ve Varech. Kupující na západě Čech musejí nyní počítat s cenou, která je v průměru takřka o 65 procent vyšší než před 12 měsíci. A připlatí si také v Českých Budějovicích, tam jedno stání vyjde na bezmála 800 tisíc korun, tedy o 37 procent než před rokem.
V Praze tento typ nemovitosti aktuálně stojí 690 tisíc, meziroční nárůst je zde 15procentní. Kolem sumy půl milionu korun se pak ceny parkovacích stání často pohybují i v levnějších městech, jako například v Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích či Liberci.
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Co za nedávným zdražováním stojí, není tak těžké odhadnout: ve městech je zkrátka a dobře více aut než míst vhodných k jejich zaparkování. „Za hlavní příčinu považuji omezenou nabídku v lokalitách, kde je dlouhodobě obtížné zaparkovat. Počet osobních aut v Česku roste a v husté městské zástavbě je rozšiřování parkovacích kapacit prostorově i finančně náročné,“ uvádí pro Euro.cz marketingový manažer firmy Lomax Petr Přichystal.
Podle něj kupující neplatí pouze za samotnou garáž, ale také za jistotu vlastního místa v blízkosti bydliště. Poptávku navíc podporují investoři, pro něž může být garáž relativně dostupným způsobem, jak uložit peníze do nemovitosti. Vstupní náklady jsou výrazně nižší než u bytu, provoz je nenáročný a v lokalitách s nedostatkem parkovacích míst bývá zájem o pronájem stabilní.
„Garáže jsou dnes atraktivní jako investiční příležitost – náklady jsou nízké a nájemné relativně vysoké. Navíc nejsou potřeba vysoké investice do rekonstrukce a nehrozí nákladné poničení vybavení nájemníkem. Velmi snadný je obvykle i pronájem,“ dodává pro naši redakci Radek Slavík ze společnosti Hypodům.
Stejné město, jiná cena
Právě omezená nabídka je důležitá i pro pochopení rozdílů mezi jednotlivými městy. „Prvenství Brna bych vztahoval ke konkrétnímu statistickému srovnání. Neznamená automaticky, že srovnatelná garáž ve srovnatelné lokalitě musí být v Brně dražší než v Praze,“ upozorňuje Přichystal s tím, že výsledek ovlivňuje velikost a skladba vzorku, zastoupení jednotlivých čtvrtí, rozměry, stav i to, zda jde o uzavřenou garáž, nebo stání ve společném objektu. Stejně tak je nutné rozlišovat celkovou cenu a cenu za metr čtvereční.
Možným vysvětlením vysokých pořizovacích cen v Brně je podle něj i silná místní poptávka v kombinaci s omezenou nabídkou. U garáží je navíc velmi důležitá konkrétní poloha – pro člověka, který potřebuje parkovat u bydliště, nemusí být levnější garáž na druhém konci města použitelnou alternativou.
Svůj význam pochopitelně mají také rozměry, technický stav, zabezpečení, pohodlný vjezd nebo prostor pro manévrování. U parkovacích míst může pro změnu hrát roli umístění v novějším bytovém domě. Právě proto mohou být ceny vysoké i ve městech, kde jsou byty obecně levnější než v Praze.
„U meziročních nárůstů v řádu desítek procent bych byla opatrná s jejich zobecňováním,“ upozorňuje Andrea Daňhelová, ředitelka divize Real Estate společnosti Swiss Life Select. Trh s garážemi je podle ní výrazně menší než trh s byty a výslednou mediánovou cenu může ovlivnit i to, jaká konkrétní stání nebo garáže se v daném období nabízely. Růst o třicet nebo padesát procent tak neznamená, že o stejnou částku zdražila každá nemovitost v daném městě.
Zdražování nemusí pokračovat stejným tempem
Současné zdražování podle odborníků nemusí nutně naznačovat, že ceny každý rok porostou o desítky procent. V místech s dlouhodobým nedostatkem parkování ale může tlak na jejich zvyšování pokračovat. „Vývoj ovlivní kupní síla zájemců, náklady financování i vznik nových parkovacích kapacit. V jednotlivých lokalitách proto může nastat také stagnace nebo pokles cen,“ podotýká Přichystal.
Do budoucí hodnoty parkovacího místa má navíc stále výrazněji promlouvat elektromobilita. Garáž či stání s možností dobíjení může mít pro majitele elektromobilu vyšší užitnou hodnotu než běžné parkování na ulici. Tedy jinými slovy, garáž s možností nabíjení bude do budoucna velkým tahákem, soudí odborníci.