Fungl nový vyhledávač rozumí lidem i agentům. Luigi’s Box AI slibuje o 10 procent vyšší konverzi e-shopů

Vlastní model umělé inteligence, který ve slovenském Luigi's Boxu vyvinuli, je stavěný pro lidi i roboty. Jeho cílem přitom není nic jiného než zvýšit podíl návštěvníků, jež na e-shopu nakoupí. A podle vedení firmy se mu to zatím daří – ve srovnání s předchozím řešením má být až o 10 procent úspěšnější.
Uvedené statistiky vycházejí ze signifikantního A/B testu na vybraných internetových obchodech, v němž firma nový engine porovnávala se svou dosavadní verzí vyhledávání a doporučování. Samotná technologie je přitom „mozkem“ pro tři navzájem propojené nástroje – vyhledávání, řazení produktů na stránce a doporučování.
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„Provoz od agentů roste a přidává se ke stávajícím lidským návštěvníkům, e-shopy tak musí umět obsloužit obojí. Robot sice umí dotaz formulovat přesněji a strukturovaněji, ale pochopit, co tím vlastně myslí, zůstává stejně těžké jako dřív, protože i za dotazem agenta je živý člověk, který ho do obchodu poslal s nějakou potřebou,“ říká spoluzakladatel a CEO Luigi's Boxu Gejza Nagy.
Méně klíčových slov, více kontextu
Při vyhledávání je dnes podle firmy stále důležitější kontext. U dotazu na běžecké boty například nemusí být uvedena velikost, cílový typ zákazníka či požadavek na to, zda je produkt skladem. Nová Luigi's Box AI proto nepracuje jen s klíčovými slovy, ale rovněž zohledňuje, odkud návštěvník přišel, jaké stránky si prohlížel, které kategorie navštívil nebo jaké produkty přehlédl.
Stejný princip nástroj využívá při řazení výsledků a doporučování souvisejícího zboží. Nastavení přitom obchodník provede jednou, načež jej pak může uplatnit napříč všemi zeměmi, jazyky a měnami, které firma pokrývá. Zároveň platí, že technologie nemusí mířit jen na e-shopy, stejně dobře funguje například při výběru mobilního tarifu u operátora či hypotéky u banky.
Deset let zkušeností
Nový engine vznikl kompletně od nuly, na nejmodernějších technologiích. Nemá tedy žádná zděděná omezení po předchozích verzích. Přesto do něj Luigi's Box přenáší zkušenosti ze své předchozí práce s vyhledáváním a daty o nákupním chování. Jeho řešení dnes totiž využívají více než čtyři tisícovky evropských e-shopů, mezi nimiž nechybí taková jména jako Notino, Benu, Answear, Škoda Auto či O2. Navíc díky tomu, že je firma evropská, zůstávají data zákazníků v EU a směr vývoje určují potřeby evropských obchodníků.
A na kolik to vše vyšlo? „Přesnou částku nekomentujeme, ale pohybovala se v řádu milionů eur. Co je ale nejdůležitější, využili jsme při tom deset let zkušeností, což při spojení s dalšími technologiemi přineslo hodně nadprůměrné výsledky. Zvenku vyhledávání vypadá jako triviální problém, políčko, kam se něco napíše. Dostat ale relevanci na úroveň, kdy nástroj skutečně rozumí záměru zákazníka, opravdu tak snadné není,“ uvádí Nagy pro Euro.cz.
Obchodník má poslední slovo
Jednou z hlavních změn nového řešení má být mimo jiné menší potřeba ručního ladění. Díky know-how z tisíců evropských online obchodů jsou výsledky relevantní okamžitě po nasazení, poté se systém dál sám učí a zlepšuje, zásluhou čehož tak obchodníci nemusí ručně vytvářet seznamy synonym nebo opravovat dotazy, které vedou k nulovým výsledkům.
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Kontrolu nad obchodní strategií nicméně nástroj nepřebírá. Merchandising, akční nabídky a další byznysová pravidla si obchodník nastavuje a mění sám, engine do nich nezasahuje. Umí každopádně upozornit, když najde místo, které si zaslouží úpravu.
Nagy v této souvislosti zdůrazňuje, že s nástupem AI agentů se nemusí měnit jen samotné vyhledávání. Rostoucí význam přikládá třeba i produktovým stránkám, na které se rovněž může přesouvat část návštěvnosti. Právě na nich dostává e-shop další příležitost, jak zákazníka ujistit, že vybraný produkt skutečně odpovídá jeho potřebám. Což má ve výsledku potenciál ovlivnit nejen konverzi, ale také snížit množství vratek.
„A neplatí to pouze pro běžný e-commerce. Stejný problém řeší každé rozhraní, kde si člověk vybírá z nabídky s vícero proměnnými: weby mobilních operátorů, bank, pojišťoven, nebo interní firemní databáze. Kdekoli člověk hledá a vybírá, bude to čím dál častěji dělat přes agenta,“ uzavírá šéf slovenského Luigi's Boxu.