Fuckup s jukeboxy byl ponaučením, říká Zima. Pak vyvinul appku pro Oriflame a teď svoji MeguMethod přibližuje k 40milionovým tržbám

Podnikání s sebou nese věčné riziko. Riziko toho, že se něco pokazí a vše nabere rychlého konce. Vratislavu Zimovi se přesně tohle stalo – před osmi lety, jen několik málo měsíců poté, co se odhodlal uvedené riziko podstoupit.

Když mladý vývojář opouštěl s dalšími dvěma kolegy firmu, v níž pracoval, měl v hlavě nápad. Vymyslel aplikaci pro jukeboxy, pomocí níž by se daly spárovat s chytrým telefonem a díky které by tak návštěvníci barů a restaurací už nemuseli kvůli přehrání své oblíbené písničky vstávat od stolů. Nebyl to sice ten hlavní důvod, pro který se do podnikání vrhl – tím bylo založení firmy na vývoj mobilních appek pro ostatní firmy -, ale tak nějak doufal, že by se díky němu mohl prosadit. Problémem bylo, že své domněnky neměl podložené řádným průzkumem trhu. A netrvalo dlouho a doplatil na to.

„Vývoj ,mobilního‘ jukeboxu trval asi tři čtvrtě roku, ale po jeho dokončení jsme zjistili, že o náš produkt vlastně není zájem,“ přiznává Zima redakci Euro.cz. „Nám osobně, protože jsme všichni nadšenci do technologií, to přišlo děsně super, avšak lidem už tolik ne. Jenže tím jsme se dopředu nijak zvlášť nezabývali. Naše prodejní schopnosti byly žalostné a nikoho z nás nenapadlo si nápad dopředu ověřit a zjistit, jestli o něj vlastně bude vůbec zájem. To jsme prostě neudělali. A tak jsme celý projekt posléze opustili a vrátili se k tomu, že budeme nadále vyvíjet mobilní aplikace pro firmy,“ doplňuje.

Že byl jeho přístup k projektu Jukees poněkud lehkomyslný, Zima s odstupem času a úsměvem na rtech připouští, zároveň však ničeho nelituje. Byla to podle něj naopak velmi cenná zkušenost. „Já k tomu tenkrát přistupovat tak, že si to jako vývojář vyzkouším. Že si sednu do křesla CEO a uvidím, kam mě to ve výsledku donese. Současně jsem si myslel, že mobilní aplikace budou frčet maximálně tak dva tři roky a pak se po nich slehne zem jako po některých jiných technologiích. Lidé s appkami tou dobou teprve začínali, takže nikdo moc nevěděl, jak dlouho tu s námi vydrží,“ vzpomíná.

„Řečeno jinak, byla to jedna z našich vůbec prvních podnikatelských zkušeností. A nutno podotknout i velmi důležitých, protože jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, co vše vývoj aplikací obnáší. A narazili jsme. A ponaučili se z toho. Navíc je potřeba říct, že zase tolik peněz jsme v tom neutopili. Šlo řádově o desítky tisíc korun, jelikož jsme vlastně skoro ani žádné peníze neměli,“ říká Zima.

Od Jabltronu po Oriflame

Anabáze s Jukees pomohla Zimovi a jeho společníkům Danielu Rutkovskému s Miroslavem Vodou překlenout období, kdy Synetech své místo na trhu teprve budoval a kdy zakázek bylo poskrovnu. Po chvíli ovšem jako by se s nimi roztrhl pytel. Za osm let existence tak má společnost na svém kontě zhruba třicítku vyvinutých aplikací, které znají lidé v šedesáti zemích světa, a miliony uživatelů.

Mezi její klienty se řadí cyklostartup Dudelo, NN Pojišťovna či jablonecký Jabltron miliardáře Dalibora Dědka. Setkala se s ní také, ač o tom zřejmě netuší, řada studentů vysokých škol – to proto, že v minulosti napsali appku pro projekt ISIC. Jeden ze zákazníků Synetechu ale nad všemi ostatními přeci jen trochu vyčnívá, a sice švédská kosmetická společnost Oriflame, pro kterou Zima s kolegy vyvinul a implementoval digitální katalog, navigaci či systém pro správu obsahu (CMS).

„Aplikaci se podařilo rozšířit do celého světa. Funguje na ní velká část jejich globálního prodeje a podle našich dat ji používá zhruba jeden milion uživatelů měsíčně. A právě proto jsem na ni pyšný jako na žádnou jinou,“ hlásá hrdě 34letý podnikatel.

Android jako iOS, jen s o něco nižšími náklady na vývoj

Úspěch s Oriflame a dalšími zrealizovanými projekty přiměl vedení pražské firmy k zamyšlení se nad svou vlastní identitou. Tehdejší název jako by najednou již nedokázal vystihnout vše, co její lidé dělají a jak to dělají, a proto došlo na změnu jména. Ze Synetechu se v průběhu letošního podzimu stala MeguMethod, kteréžto označení se skládá z japonského výrazu pro lásku a anglického slova vyjadřujícího systematičnost, respektive systematický postup vpřed.

Jinými slovy, rebrandingem firmy chtěl Zima se společníky docílit toho, aby bylo na první pohled zřejmé, že jeho lidé mají ke své práci kladný vztah a že k vývoji aplikací přistupují zodpovědně, logicky a komplexně. Ať už je sama zakázka drahá jakkoliv.

„V MeguMethod vyvíjíme aplikace, jejichž cenové rozpětí se pohybuje od jednoho do čtyřiceti milionů korun. Záleží vždy na tom, v jaké fázi životního cyklu se ona aplikace nachází,“ míní Zima a pokračuje: „Vždycky, když za námi nějaký klient přijde, chce jako jednu z prvních věcí znát konečnou cenu. Ta se přitom odvíjí od složitosti dané aplikace. A stejně tak je tomu i s dobou trvání samotného vývoje. Teoreticky jsme schopní dostat zcela novou aplikaci na trh v horizontu tří měsíců. Poté ji obvykle na základě zpětné vazby, která se nám od jejích uživatelů dostane, dále zdokonalujeme.“

Člověk by si mohl myslet, že délka napsání té které aplikace se odvíjí od toho, pro jaký operační systém je určena. Tak tomu dle Zimy ovšem není. Z hlediska složitosti jsou si Android i iOS velmi podobné, třebaže pár odlišností by se pochopitelně našlo. „Aplikace navržené pro iOS vyžadují větší míru investic do hardwarových zařízení, protože z logiky věci, abyste mohli navrhovat aplikaci pro iPhone, potřebujete mít alespoň nějaký k dispozici. A ty bývají o dost dražší než mobily z Číny,“ připomíná mladý vývojář.

Čas na expanzi

Zimova MeguMethod v současnosti disponuje zhruba třicítkou zaměstnanců. To je na poměry zdejších softwarových firem celkem standardní počet. Protože je ale český trh poměrně saturovaný, najdou se zde rovněž taková studia, v jejichž řadách pracují klidně i stovky lidí. Podobně velké společnosti se každopádně povětšinou neorientují výhradně na tuzemský vývojářský trh, nýbrž i na ty zahraniční. Činí tak jednoduše proto, že pouze v Česku by se neuživily.

Expanze za hranice České republiky nyní čeká i MeguMethod, společnost se vydává k sousedům do Německa. „Na německý trh vstupujeme proto, že jednak tam už asi tři roky jednoho klienta máme, a také z toho důvodu, že jde o mnohem větší trh než ten český, takže se tam zároveň nachází víc obchodních příležitostí,“ objasňuje Zima.

Letos hodlá se svou firmou dosáhnout v tržbách na hranici 37 milionů korun. Z nich by chtěl v roce příštím udělat rovných čtyřicet a v každém následujícím pak povyrůst o dalších deset. Vše se nicméně bude odvíjet od toho, jak moc se MeguMethod bude dařit rozvíjet její tuzemský byznys a jestli se skutečně v Německu, a potenciálně i dalších zemí, uchytí. Vybudovat si v očích tamních firem dostatečnou míru důvěry totiž nemusí být snadné. „Přitom platí, že právě o důvěře je celý náš byznys především – musíme zákazníky přesvědčit, že dokážeme odvést kvalitní práci a že máme v týmu zkušené profesionály, kteří si se zadaným úkolem poradí,“ uzavírá.