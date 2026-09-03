Stavba Tančícího domu započala v Praze před 32 lety. Stojí za ním architekti Vlado Milunić a Frank Gehry

Tančícímu domu se někdy přezdívá Ginger a Fred. Pojmenování má odkazovat na známý filmový taneční pár, který tvořil Fred Astaire spolu s Ginger Rogersovou. Přezdívka se zrodila již během projektování stavby a byla míněna jako vtip – naráželo se tím na tvar skleněné věže, jež připomíná tanečnici. Jejího tanečního partnera má pak zpodobňovat věž kamenná.
Původní dům byl v roce 1945 vybombardován
Původně se na místě Tančícího domu nacházel „činžák“, který byl 14. února roku 1945 zničen americkou leteckou pumou během bombardování Prahy. Tehdy se jednalo o chybně zasažený cíl, nikoli záměrný útok. Následující rok začalo odstraňování trosek, definitivně byl však prostor vyklizen až o dalších 14 let později, kdy zde zbyla jen prázdná parcela.
O zástavbu této proluky se zasazoval architekt chorvatského původu Vlado Milunić. Hlasitým zastáncem byl ale také Václav Havel, který ve vedlejším domě v 90. letech bydlel. Jejich záměrem bylo vybudovat dům, v němž by se nalézala jak knihovna, tak divadlo a kavárna. Současně měla budova dle Miluniće ztělesňovat posun z totalitní strnulosti.
Účast světově známého architekta jako podmínka výstavby
Ačkoli o zástavbě parcely bylo rozhodnuto už v roce 1963, až do 90. let tady de facto k žádným změnám nedošlo. Pozdější investor celého projektu, společnost Nationale-Nederlanden Real Estate, navíc pozemek odkoupila teprve v roce 1992.
Kromě architekta Miluniće se na návrhu stavby dále podílel jeho kanadsko-americký kolega Frank O. Gehry – firma Nationale-Nederlanden totiž požadovala, aby se projektu účastnil světově proslulí odborníci, kteří by přispěli k popularizaci stavby i v zahraničí. Milunićovi to dle jeho slov nevadilo.
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„Nic jsem proti tomu neměl. Byl jsem zvyklý na tandem. Ve dvou je to dialog, věci se rychleji hýbají,“ poznamenal k jejich spolupráci v knize Tančící dům od Rostislava Šváchy. Jako prvního měli přitom představitelé společnosti NN v hledáčku Jeana Nouvela, ten však nabídku nepřijal. Gehry byl osloven až posléze.
K návrhu byl použit 3D program CATIA
Gehry návrh budovy vytvořil za pomoci 3D programu CATIA, ten bylo nutné použít zejména kvůli velmi dynamickým tvarům fasády. Nutno poznamenat, že se jednalo o jednu z prvních staveb na světě, k jejímuž návrhu se použila moderní technika namísto dvojrozměrného nákresu.
Samotná výstavba na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí započala roku 1994, k položení základního kamene došlo 3. září téhož roku. Hrubou stavbu se podařilo dokončit o dva roky později v únoru, přičemž ke slavnostnímu otevření Tančícího domu pak došlo dne 20. června roku 1996.
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Budova byla postavena na železobetonové desce skládající se ze soustavy vrtaných pilotů. Její železobetonová konstrukce je obložena 99 originálními fasádními panely, přičemž pozornost upoutávají zejména dvě nárožní věže, v nichž se kombinuje statika s dynamikou. Dynamicky pojatá věž je opatřena dvouplášťovou skleněnou konstrukcí, na vrchu druhé z nich se nalézá kopule ve tvaru hlavy medúzy, za jejímž návrhem stojí sám Gehry. Kopuli tvoří trubky z nerezové síťoviny.
Interiér tvoří kanceláře, restaurace a galerie
Co se interiéru týče, ten sestává z devíti podlaží – sedmi nadzemních a dvou podzemních. Zdejší místnosti jsou šikmé a asymetrické. V současnosti se tu nachází převážně kanceláře, jejichž interiér je částečně dílem architektky Evy Jiřičné.
Dále zde návštěvníci naleznou galerie a ve vyšších patrech budovy pak restauraci a Glass bar, odkud se jim naskýtá pohled na Pražský hrad a další dominanty města. Kancelářské prostory zaujímají plochu celkem 3 458 metrů čtverečních, ačkoliv sám Milunić měl původně o využití vnitřního prostoru budovy poněkud jinou představu. „Velmi mě mrzí, že postavený dům je dnes plný nepřístupných kanceláří s drahou restaurací v posledním patře a nikoli domem všem přístupné kultury,“ cituje jeho slova server cesky.radio.cz.
Rozporuplné reakce
Budova jako taková obdržela hned několik ocenění, včetně The Best Design of 1996 uděleného prestižním americkým časopisem Time. Mimoto ji časopis Architekt zařadil do pěti nejlepších staveb 90. let.
V době vzniku Tančícího domu na něj však panovaly odlišné názory. Příznivci si pochvalovali jeho moderní pojetí, odpůrci naopak byli přesvědčeni o tom, že takto moderní budova do historického centra Prahy nepatří.
Zdroje: novinky.cz, prague.eu, is.muni.cz