Fotogalerie: Při stavbě Hooverovy přehrady přišlo o život 96 lidí. Pojmenována byla na počest prezidenta

Hoooverova přehrada se nachází v Mohavské poušti na hranici států Nevady a Arizony. Slouží k regulaci povodní na řece Colorado. Současně akumuluje vodu pro zavlažování více než 1,5 milionu akrů půdy a její vodní zdroje pomáhají zásobovat víc jak 16 milionů lidí. Jde o jedno z vrcholných inženýrských děl 20. století.
Hlavním hybatelem se staly záplavy
Zmíněná řeka Colorado, protékající jihozápadem Severní Ameriky, ztrpčovala život zdejším obyvatelům ničivými záplavami řadu let. Teprve povodně na počátku 20. století se ale staly impulsem k aktivnějšímu řešení situace. Voda tehdy zaplavila rozsáhlé území a vedla ke vzniku Saltonského moře, jež dodnes platí za jedno z největších jezer v celé Kalifornii.Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images
Na popud obyvatelů žádajících federální vládu o pomoc byla Arthurem P. Davisem roku 1922 vypracována zpráva týkající se výstavby přehrady v oblasti Boulder Canyon a jeho okolí. Ta kromě jiného zahrnovala i návrh toho, čím by bylo možné pokrýt náklady na její zřízení – a sice prodejem elektrické energie vyprodukované vodní elektrárnou. O plánu zbudovat zde vodní dílo se diskutovalo již o několik let dříve. Potíž ale spočívala v tom, že sedm států v povodí Colorada se nemohlo shodnout na rozdělení vodních práv.
Výstavbu prosazoval i budoucí prezident
Zásadní roli ve zbudování přehrady sehrál Herbert Hoover, který se o oblast dolního toku Colorada zajímal již před první světovou válkou. Její výstavbu podporoval už coby ministra obchodu, načež byl 17. prosince 1921 tehdejším prezidentem Warrenem G. Hardingem zvolen zástupcem federální vlády v Komisi pro řeku Colorado, kde zastával současně funkci předsedy.
V listopadu roku 1922 měla v Santa Fe komise zasedání. A byl to právě Hoover, kdo přiměl sedm států ke spolupráci tím, že přišel s nápadem na spravedlivé rozdělení vody mezi nimi. Dle jeho plánu měly být vodní zdroje rozděleny mezi horní a dolní povodí, přičemž v rámci nich bylo rozhodnutí o množství využívané vody ponecháno na vzájemné dohodě. K podpisu konečného znění ujednání došlo 24. listopadu.
O šest let později, tedy přesně 21. prosince 1928, byl ze strany prezidenta Calvina Coolidge ratifikován návrh zákona o projektu Boulder Canyon, za nímž stáli kongresman Phil D. Swing a senátor Hiram W. Johnson s přispěním Hoovera a ministra vnitra Huberta Worka. V následujícím roce Hoover Coolidge v Bílém domě vystřídal a sám se stal hlavou USA, načež 25. června téhož roku vydal prohlášení, jímž zákon vstoupil v platnost.
Pět dolarů na den bylo hodně i málo
Přestože byl projekt původně pojmenován jako Boulder Canyon, nakonec se začalo stavět trochu jinde, a sice v oblasti Black Canyonu. Zakázka byla v březnu roku 1931 svěřena konsorciu šesti velkých stavebních firem Six Companies, která sdružovala významné stavitele a projektanty přehrad, mostů, silnic a tunelů. Na stavbu dohlížel Francis T. Crowe, přední stavební inženýr.
K tragickému protržení přehrady na Bílé Desné došlo necelý rok po jejím dokončení. Zemřelo tehdy přes 60 osob
V okolí staveniště vznikla provizorní osada Ragtown, odkud denně mířilo do kaňonu tisíce dělníků (v průměru se zde pohybovalo okolo 3 500 lidí). Dělníci za svoji práci dostávali až pět dolarů denně, což v době Velké hospodářské krize znamenalo poměrně slušný přivýdělek. Přesto tato suma ani zdaleka nevyvažovala veškerou fyzickou náročnost, s nímž se museli stavaři vypořádat – včetně extrémního horka, kdy teploty během dne běžně dosahovaly až k 50 stupňům Celsia. Někteří se naneštěstí odtamtud už nevrátili, při stavbě přišlo o život celkem 96 lidí.
Na přehradu padlo ohromné množství betonu
Před samotným začátkem výstavby přehrady bylo nutné vyrazit do stěn kaňonu čtyři tunely o průměru 17 metrů, jimiž měla být odkloněna samotná řeka. Celkově z nich bylo vyvezeno přes 1,1 milionu krychlových metrů zeminy a hornin. K vybudování celého vodního díla, tedy včetně elektrárny a dalších konstrukcí, se pak využilo více než 20 tisíc tun betonářské oceli a 3,3 milionu krychlových metrů betonu. Takové množství by postačilo na zbudování dálnice vedoucí ze San Francisca do New Yorku.
Původně měla výstavba trvat sedm let, ale díky obrovskému nasazení všech zúčastněných se ji podařilo dokončit o dva roky dříve. K slavnostnímu otevření Boulder Dam, jak se tehdy přehradě říkalo, došlo na konci září roku 1935 za účasti prezidenta Franklina D. Roosevelta. Vodní generátory byly zprovozněny až o další dva roky později.
Stála desítky milionů dolarů
Projekt takových rozměrů neměl v USA obdoby. Hooverova přehrada, jak se vodní dílo oficiálně jmenuje od roku 1947, se klene přes Black Canyon v délce 379 metrů a dosahuje do výšky 221 metrů, za mohutnou hrází se rozprostírá jezero Mead. „Unikátní byla mimo jiné v tom, že je postavená v hlubokém kaňonu, kde je velmi složitý terén pro stavbu,“ uvedl před časem pro server ČT24 Radek Procházka z Katedry elektroenergetiky na ČVUT v Praze.
Jde o klenutou gravitační konstrukci, která vyšla na 49 milionů dolarů. Ještě větší nicméně byly náklady na samotnou elektrárnu a generátory, ty se vyšplhaly dokonce na částku 71 milionů. Ostatně, i proto se výdaje na výstavbu, včetně úroků, podařilo prodejem elektrické energie splatit teprve až v roce 1987. O dva roky dříve se přehrada stala národní památkou.
Zdroje: hoover.archives.gov, asce.org, pbs.org, archiweb.cz