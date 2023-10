Forbes zveřejnil nový žebříček nejbohatších Čechů. Na prvním místě je stále Kellnerová, skokany roku jsou Křetínský a Tykač

Čeští miliardáři si letos výrazně polepšili. I tak by se dal shrnout nejnovější žebříček 100 nejbohatších Čechů a Češek, který stejně jako každý rok zveřejnil časopis Forbes. Aby se člověk do této privilegované skupiny dostal, musí mít majetek minimálně ve výši 3,6 miliardy korun. Ještě v loňském roce přitom stačilo vlastnit o 400 milionů méně.

Čelu žebříčku každopádně nadále vévodí Renáta Kellnerová s rodinou. Vdova po tragicky zesnulém majiteli skupiny PPF Petru Kellnerovi disponuje dle Forbesu jměním v hodnotě 378 miliard korun, což je oproti loňsku o zhruba čtyři miliardy méně. I tak má ale Kellnerová zásadní náskok před všemi dalšími byznysmeny.

Na druhé místo se letos propracoval podnikatel Daniel Křetínský. Majitel energetické společnosti EPH, fotbalového klubu Sparta, řetězce Makro či několika českých i zahraničních médií si oproti loňsku polepšil o 92 miliard korun, což z něj činí jednoho z největších skokanů roku. S celkovým majetkem ve výši téměř 211 miliard korun se zároveň stal nejbohatším mužem Česka.

Energetika přinesla rekordní zisky

Třetí příčku s přibližně 186 miliardami korun získal majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Také jeho podnikání se týká především energetiky, kromě ní se ale zabývá i informačními technologiemi, realitami, loteriemi a herním průmyslem. Oproti mnoha svým kolegům působícím v oblasti energetiky se ovšem Komárkovo jmění meziročně téměř o pět miliard snížilo.





Dalším velmi úspěšný skokanem se stal celkově čtvrtý Pavel Tykač. Jeho energetická skupina Sev.en Group mu spolu s dalšími investicemi přinesla značný výdělek, díky čemuž dosáhlo jmění zarytého odpůrce daně z neočekávaných zisků (windfall tax) hodnoty 183 miliard korun, tedy bezmála o rovnou stovku víc než vloni.

Páté místo opět náleží bývalému premiérovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, jehož chemicko-zemědělský holding Agrofert dosáhl rekordního zisku EBITDA 31,5 miliardy korun. I díky tomu si Babiš oproti loňsku polepšil o 62 miliard korun, přičemž jeho celkové jmění je odhadováno na částku 170 miliard.

O tři příčky si naopak pohoršil realitní magnát Radovan Vítek, který vlastní skupinu CPI Property Group. Neznamená to ale, že by se jeho podnikání nedařilo. Hodnota Vítkova majetku totiž činí 149 miliard korun, což je o pět milionů více než loni a podnikateli to stačí na šestou pozici. Majetek dalších nejbohatších Čechů už je o poznání menší. Jako sedmý se se jměním ve výši 46 miliard korun umístil Aleš Zavoral, jehož internetovému e-shopu Alza.cz se příliš nedařilo, a on si tak v důsledku toho oproti loňskému roku pohoršil o zhruba 35 miliard.

V nejbohatší stovce je jen několik žen

Osmou pozici stejně jako loni zaujal spoluzakladatel Avastu Pavel Baudiš s majetkem ve výši 46 miliard korun. O devět příček a 27 miliardami ,na kontě‘ si naopak polepšil vlastník rozsáhlé industriální skupiny Czechoslovak Group Michal Strnad – jehož jmění Forbes odhaduje na 46 miliard korun. Top desítku nejbohatších Čechů uzavírá se 40 miliardami majitel skupiny Energo-Pro Jaromír Tesař.

Právě Tesař se Strnadem představují dva nováčky na seznamu deseti nejbohatších Čechů, kteří nahradili majitele Penty Marka Dospivu a dalšího spoluzakladatele Avastu Eduarda Kučeru. V první stovce se pak objevilo několik nových tváří, k nimž patří třeba zakladatelé tradingové společnosti FTMO Otakar Šuffner a Marek Vašíček, zakladatel Centropolu Aleš Graf nebo dědička zemědělské společnosti Agro-Měřín Lucie Večeřová.

Celkově se jmění stovky nejbohatších Čechů meziročně zvýšilo o 367 miliard korun na necelých 2,47 bilionu. Stejně jako v předchozích letech se ovšem do žebříčku dostalo pouze velmi malé množství žen, kterých je mezi nejbohatšími Čechy dohromady osm.

Při sestavování žebříčku tuzemských miliardářů Forbes zohledňuje hned několik faktorů. Využívá především veřejně dostupné informace o firmách, které konzultuje s jejich šéfy i finančními řediteli, stejně tak jako s odborníky z poradenských společností. Zároveň časopis přihlíží k aktuálnímu dění na trzích a tomu, za kolik se podobné podniky v současnosti prodávají jinde ve světě.