Fitko jim zavřel covid, a tak rozjeli vlastní značku doplňků stravy. Dnes dva kamarádi míří ke čtvrt miliardě i na německý Amazon

Michalův a Adamův příběh začal vlastně docela skromně. V roce 2012 otevřeli v Ostravě vytrvalostní a silové fitness centrum o rozloze tisíc metrů čtverečních bez strojů, s vedenými lekcemi a zaměřené na funkční trénink pro hobby i profesionální sportovce. Později k němu přidali e-shop s názvem ppcentershop, který původně vznikl pro online prodej permanentek do fitka. Doplňky stravy nejprve sami užívali a na základě vlastních zkušeností je doporučovali klientům.
Postupně ale začínali nabývat přesvědčení, že by některé produkty mohli udělat lépe sami – například s co nejvyšší dávkou účinných látek v jedné kapsli nebo s lepší vstřebatelností. Zlom pak přišel během covidu, kdy dostali nečekanou poptávku na 10 tisíc kusů vitaminu D3 pro zaměstnance jedné firmy. Místo odmítnutí se tehdy raději pustili do vývoje vlastního výrobku. „Zakázka nám pomohla s cash flow a umožnila rozvíjet další produkty Natios podle našich představ,“ uvádí pro Euro.cz Hošek.
Bez investorů, zato s vlastními pravidly
Zatímco se jejich fitko snažilo přežít složité období covidu, e-shop rostl tempem, které Adam s Michalem ani zdaleka nečekali. „Naše fitness centrum neskončilo ze dne na den. Nějakou dobu jsme se ho stále snažili udržet, protože za těch deset let jsme k němu měli citovou vazbu. Když bylo zavřené, začali jsme ho zároveň využívat jako sklad pro rychle rostoucí e-shop, který během covidu vyrostl o stovky procent,“ vzpomíná Krásný s tím, že vše brali jako příležitost, kdy jedna kapitola podnikání končí a druhá začíná.
Původně to měl být jen přivýdělek. Dnes tři kamarádi a jejich Primulus Group sází na vlastní vývoj kosmetiky a míří k obratu 130 milionů
Dnes každý z nich zodpovídá za jinou část firmy, ačkoliv se oba stále podílejí na její strategii a rozvoji. Hošek se více věnuje komunikaci s výrobnami, dostupnosti produktů a oblastem s přesahem do marketingu a reklamy, Krásný má na starosti především interní fungování firmy, procesy a jejich efektivitu a také jednání s lékárenskými sítěmi a podmínky spolupráce. S růstem navíc postupně předávají svému týmu činnosti, jež dříve řešili sami, od nákupu přes grafiku až po každodenní operativu.
Jak rychle se jejich podnikání posunulo, ukazují i čísla. Před třemi lety činil obrat 57 milionů korun, o rok později už to byl téměř dvojnásobek a vloni se dostali na hranici 181 milionů. No a pokud jde o letošek, očekávají čtvrtmiliardy.
Nejvíce pohání růst jejich internetového obchodu Natima.cz značka Natios. Vloni se na tržbách podílela hned z třiašedesáti procent, přičemž během letošního prvního pololetí to bylo dokonce ještě o dalších šest procentních bodů více. Současně je stále populárnější a dostává se k velkým B2B partnerům i do lékáren.
Učil se od michelinských kuchařů i nutričních expertů. Jedničkou v objemu nebudeme, jde nám o prvenství v kvalitě a inovacích, říká šéf Powerlogy
Rychlý růst má ale pochopitelně i své limity. K nim podle Krásného patří hlavně lidé a čas na rozvoj. Provoz totiž při tomto tempu spotřebovává kapacitu, kterou by zakladatelé chtěli věnovat inovacím a novým produktům. Přesto firmu celou dobu budují bez externího kapitálu.
„Nad investorem jsme na začátku ani neuvažovali, přirozeně jsme chtěli firmu vybudovat sami a zůstat nezávislí. Dnes to funguje díky tomu, že je firma zisková a svůj růst financuje z provozu. Tento model nám dává velkou svobodu v rozhodování a umožňuje se soustředit na dlouhodobý rozvoj,“ vysvětluje Hošek a přiznává, že s investorem by sice některé plány šly realizovat rychleji, ale zároveň by neměli stejnou míru volnosti.
Evropské ambice
Dnes Natios působí kromě Česka také na Slovensku a v Polsku. Vlastní e-shop pro oba podnikatele zůstává prioritou, důležitá je ale i partnerská síť a zahraniční expanze, které mají především rozšiřovat dosah značky jako takové. „Jdeme jen tam, kde nám spolupráce nebo nový trh dávají smysl, neženeme se do každé nabídky, i když jich přibývá. Nově také budeme prodávat na německém Amazonu,“ podotýká Hošek s tím, že současně chtějí dál posilovat na domácím trhu, který považují za základ.
Dlouhodobější ambice jsou nicméně větší, a sice vybudovat z Natios evropský brand. V tom jim má pomoci zejména důvěra zákazníků. Trh doplňků stravy je totiž přeplněný značkami a nejrůznějšími marketingovými sliby, aniž by spotřebitel měl možnost rozpoznat, co je skutečně skryté uvnitř produktu. Hošek s Krásným proto staví na transparentnosti, laboratorním testování a důrazu na složení. Jejich doplňky vznikají výhradně v certifikovaných provozech v Česku a na Slovensku.
Učil se od michelinských kuchařů i nutričních expertů. Jedničkou v objemu nebudeme, jde nám o prvenství v kvalitě a inovacích, říká šéf Powerlogy
„Zároveň nám chodí stále více dotazů na konkrétní formy účinných látek, což se před několika lety prakticky nedělo. Je vidět, že zákazníci se v této oblasti postupně více orientují,“ zmiňuje Krásný, podle kterého vedle složení hraje poměrně významnou roli i design. Modré lahvičky a etikety mají značku odlišit, současně se na nich snaží co nejjasněji ukázat, co produkt obsahuje. Trendy sledují, nechtějí ale vyrábět něco nekvalitního jen proto, že to právě „frčí“. A samotným spotřebitelům pak dávají jednu jednoduchou, leč zásadní radu: „Číst etiketu zezadu, ne jen zepředu.“
Přátelství jako výhoda
Přestože se firma za poslední roky razantně proměnila, jedna věc zůstává stejná. Krásný s Hoškem jsou nejen obchodními partnery, nýbrž nadále přáteli, kteří se znají od dětství. A oba jsou toho názoru, že právě dlouholetý vztah je při společném podnikání spíš výhodou.
„Jsme naladěni na stejnou vlnu a vzájemně se doplňujeme, takže z našeho přátelství spíš těžíme. A neshody nemáme často. Většinou každý řekne svůj názor, společně ho zvážíme, a buď najdeme kompromis, nebo jeden z nás uzná, že má druhý pravdu,“ míní Hošek. S růstem firmy se přitom jejich vlastní role dál mění. Čím větší podnik je, tím méně času mohou věnovat každodenním úkolům, a tím více se musí soustředit na strategii, růst a lidi, kteří firmu dál posunou.
Kořeny jejich podnikání každopádně zůstávají spaty se sportem, při němž se jako děti poznali. „Víme, jak důležitý je pro zdraví, proto se ho snažíme podporovat a přivést k němu co nejvíce lidí. Letos jsme třeba byli generálním partnerem Rainbow Run, dlouhodobě podporujeme florbalový klub 1. SC Vítkovice, TJ Judo Ostrava a jednotlivé sportovce, například špičkového českého boxera Lukáše Dekýše,“ uzavírá Krásný s tím, že z prodeje každého produktu Natios přispívají též na dětskou hematoonkologii Fakultní nemocnice Ostrava.