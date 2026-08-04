Firmy spoléhají na letní restart. Zaměstnanci se ale po návratu z dovolené vracejí do stejného kolotoče a pracovní přetížení nemizí

Největším problémem přitom zůstává již zmíněná vysoká pracovní zátěž, která představuje téměř třetinu všech negativních odpovědí. Za ní následují ztráta radosti z práce, neurčité individuální důvody a problémy v týmové komunikaci. Letní volno by tak mělo představovat pro firmy spíše příležitost nastavit fungování týmů tak, aby si lidé mohli skutečně odpočinout a aby se pracovní zátěž pouze nepřesunula na kolegy, kteří zůstávají v práci.
„Dovolená sama o sobě problém pracovního přetížení nevyřeší, pokud se člověk vrací do stejného prostředí a stejného pracovního tempa,“ uvádí CEO a spoluzakladatel platformy Hedepy Lukáš Krčil s tím, že nálada je velice podobná napříč celou Evropou. Zároveň se podle něj ukazuje, že firmám, které se o názory zaměstnanců zajímají, se lidé častěji svěřují i s tím, co by si jinak nechali pro sebe.
Za dlouhodobým poklesem nálady podle Krčila nestojí jeden konkrétní důvod. Pracovní svět se v posledních letech výrazně proměnil – firmy zavádějí nové technologie včetně umělé inteligence, mění se pracovní role i očekávání výkonu. A zatímco pro část lidí představují tyto změny příležitost, pro jiné mohou znamenat další zdroj nejistoty a tlaku. „Naše data neukazují, že by za poklesem nálady stála přímo AI, ale potvrzují, že zaměstnanci dlouhodobě pociťují přetížení. Je pravděpodobné, že rychlé tempo změn je jedním z faktorů, které k tomu přispívají,“ dodává pro Euro.cz Krčil.
Právě pravidelná zpětná vazba je základem nástroje Hedepy Vibe, z něhož data vycházejí. Toto anonymní měření nálady umožňuje firmám sledovat vývoj v jednotlivých týmech a včas zachytit problémy, než se projeví vyšší absencí, fluktuací nebo poklesem výkonu. Platformu aktuálně využívá přes 300 firemních klientů v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě a na Ukrajině, a to pro služby od terapeutické podpory přes edukaci až po samotné měření nálady.
Stejný trend, rozdílné příčiny
Přestože celkový trend je napříč Evropou podobný, konkrétní důvody nespokojenosti se podle jednotlivých zemí liší. Zatímco v Česku zaměstnanci nejčastěji upozorňují na vysokou pracovní zátěž, na Slovensku častěji uvádějí, že je práce přestala bavit. V Maďarsku se pak výrazněji objevují problémy v komunikaci a vztazích na pracovišti.
Nejvyšší průměrné hodnocení nálady vykazují mezinárodní firmy využívající Hedepy Vibe v angličtině, zatímco nejníže se v žebříčku pohybuje Maďarsko. Česká republika je někde mezi těmito skupinami a dlouhodobě potvrzuje stejný trend – hlavním problémem je příliš mnoho práce doplněné postupnou ztrátou motivace. Jedno řešení platné pro všechny firmy bez rozdílu však podle Krčila neexistuje.
„Naše data ukazují, že i v rámci jedné společnosti mohou jednotlivé týmy, oddělení nebo pobočky řešit úplně jiné problémy. Proto je důležité sledovat náladu průběžně napříč organizací a porovnávat jednotlivé týmy i jejich vývoj v čase. Někdy se ukáže, že za horší náladou stojí drobné organizační změny, jindy je problém specifický pro konkrétní tým nebo způsob jeho vedení. Teprve když firma ví, kde problém vzniká, může ho skutečně řešit,“ vysvětluje Krčil.
Proč letní pauza nestačí
Řada zaměstnavatelů stále považuje léto za období, kdy se pracovní stres přirozeně zmírní. Ve skutečnosti ale lidé před odjezdem dohánějí termíny, během volna zůstávají online a po návratu je čeká přeplněná e-mailová schránka i nové úkoly. Pozitivní efekt dovolené se pak vytrácí velmi rychle.
„Odpočinek nefunguje tak, že si člověk vezme dva týdny volna. Nastává až s vědomím, že může opravdu vypnout a po návratu se nevrátí do ještě většího chaosu. Pokud chtějí firmy předejít podzimnímu vyčerpání lidí, právě léto je nejlepší čas upravit způsob práce, plánování i komunikace,“ podotýká Krčil a dodává, že klíčové je vytvořit pro zaměstnance podmínky, aby během dovolené skutečně nemuseli pracovat a aby se jejich agenda pouze nepřesunula na kolegy, kteří zůstávají v kanceláři.
Jak předejít vyhoření?
Hedepy proto firmám doporučuje několik praktických opatření, která mohou snížit pracovní zátěž ještě před podzimem. Základem je jasně určit, kdo je během prázdninového volna k dispozici, nastavit realistická očekávání ohledně rychlosti odpovědí a důsledně respektovat, že pracovník na dovolené není online. Stejně důležité je kvalitní předávání práce.
Zaměstnanci by také neměli odjíždět s pocitem, že musí dokončit vše za každou cenu, ani se vracet k přeplněné e-mailové schránce. Pomoci mohou jednoduché předávací dokumenty, jasně rozdělené kompetence nebo odložení rozhodnutí, která několik dní počkají.
Firmy mohou využít léto také ke zjednodušení pracovních procesů. Omezení pravidelných porad nebo zavedení bloků bez meetingů vytváří více prostoru pro soustředěnou práci a snižuje pocit zahlcení. Velkou roli přitom hraje i příklad managementu, protože pracovníci si jen těžko dovolí skutečně vypnout, pokud to nedělají ani jejich manažeři.
„Odpovídat na pracovní e-maily z pláže nebo z horské chaty není známka nasazení ani profesionality. Ve skutečnosti je to často signál, že ve firmě chybí dobře nastavené zastupování nebo zdravé hranice. Skutečný odpočinek není luxus ani benefit navíc – je to předpoklad toho, aby se lidé mohli vrátit do práce s energií a dlouhodobě podávali dobrý výkon,“ uzavírá Krčil.